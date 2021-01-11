1999 год. Дагестан. Новолакский район.5-го сентября начальник Новолакского РОВД Дагестана майор Муслим Даххаев получил сообщение от дозорных, выставленных по периметру границы с Чечней (протяжённость границы с Чечней 50 км.), о продвижении боевиков Басаева и Хаттаба в глубь района. Двадцать милиционеров под руководством Даххаева заняли оборону в здании РОВД. Боевики были на соседней улице и вели прицельный огонь по Дому культуры, в котором расквартировались двадцать пять липецких омоновца. Басаевцы планировали часть омоновцев обменять на боевиков, находящихся в российских тюрьмах, а часть — показательно казнить.Сорок пять милиционеров и омоновцев выдерживали шквальные атаки почти двух тысяч басаевцев в течение суток.Майор Даххаев предложил план спасения и под прикрытием шквального огня начал выводить омоновцев. С девяти до двадцати часов вывели всех. В начале операции на связь с Муслимом Даххаевым вышел Шамиль Басаев и предложил сдать бойцов липецкого ОМОНа, пообещав оставить дагестанцев в живых. Басаев заявил: «Командир, мы даем вам возможность покинуть село с оружием. Уходите. Но у меня условие одно — оставьте русских», но получил от Даххаева ответ: «Русские наши братья, а мы братьев не предаем. Вы сюда зайдете только через ваши трупы!».Муслим Даххаев рассказывает: «Сделали небольшой проход, по которому бойцы смогли бы пройти к нам в отдел милиции. Весь день, до восьми вечера, мы вместе с командиром отряда Сковородиным выводили ребят по одному-два, отстреливаясь. Семь человек получили ранения. Двое погибли… Мы загрузили раненых в БМП и утром отправили на Хасавюрт».Тогда же СМИ ошибочно объявили Липецкий ОМОН и Новолакское РОВД уничтоженными. В штабах поторопились подготовить представление на звание Героя России майора Даххаева и командира Липецкого ОМОНа Сковородина посмертно. Но они вышли из окружения и вернулись живыми, благодаря мужеству Даххаева.«Контужены были все, ранены. Кровь из ушей. Основное усилие бандиты делали, чтобы взять Дом культуры. Мы нужны были им живые. Жаль, что Муслиму звание Героя России до сих пор не присвоили. Он его заслуживает… Благодаря Муслиму, его мужеству, вышли и ребята местные, и мои омоновцы», - вспоминает бывший глава Липецкого ОМОНа Герой России Сергей Сковородин2019 год. Ростов-на-Дону.А через двадцать лет, 13 ноября 2019 года, кавалера Ордена Мужества легендарного генерал-майора Муслима Даххаева, возглавлявшего ГУ ФСИН России по Ростовской области, задержали по подозрению в… разглашении государственной тайны: якобы Даххаев нарушил регламент секретного документооборота и о служебных документах ФСИН узнал кто-то без допуска. Потом был закрытый суд и приговор по 283 статье УК РФ «Разглашение гостайны» - два года колонии-поселения.Сам Даххаев вины не признал и официально заявил в обращении к главе президентской администрации, Генпрокурору и директору ФСБ (имеется в редакции), что дело сфабриковано из-за его принципиальной позиции, не позволившей известным ему людям заниматься преступной деятельностью. И этих людей генерал Даххаев готов назвать, предоставив доказательства.2020 год. Дагестан. Махачкала.А за четыре месяца до освобождения Даххаева начались странные события. СУ СК по Дагестану возбуждает в отношении Дахаева еще два уголовных дела по части 1-й статьи 285 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями» (до 4-х лет лишения свободы) и объединяет их.В чем обвиняют боевого генерала Муслима Даххаева? Брал взятки? Украл из бюджета? Пытал заключенных? Нет. По первому эпизоду следствие считает, что глава УФСИН по Дагестану Даххаев «примерно в период с 02.07.2014 года 28.07.2015 года, более точное время следствием не установлено (ничего себе разброс по времени!- Авт.), Даххаев… организовал вывод из колонии-поселения осужденного Ризаева и другого не установленного следствием осужденного в домовладение своей матери Даххаевой А.М. для проведения ремонта».Второй эпизод идентичен. Цитирую: «Примерно в период с 16.05.2014 года по 13.02.2017 года, более точное время следствием не установлено (разброс по времени три года!- Авт.), Даххаев… организовал вывод осужденных в свое домовладение… для проведения ремонтных работ».Предположим, что Даххаев действительно отправлял осужденных из колонии-поселения ремонтировать дом своей матери. Зная Даххаева, как принципиального боевого генерала, как-то не верится, но предположим.Что должен делать следователь? По мнению юристов, закрыть дело в связи с истечением срока давности, так как преступление, в котором обвиняют Даххаева, средней тяжести, а срок давности по таким преступлениям – шесть лет. Смотрите: следствие указывает время совершения «преступлений» предположительно с 2014 г. по 2017 г., а согласно статье 49 Конституции РФ «неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».А еще следователь должен был освободить кавалера Ордена Мужества Муслима Даххаева и по президентской амнистии 2015-го года. Получается, что генерал Даххаев в любом случае должен быть освобожден по срокам давности или по амнистии.Однако, следствие в лице следователя Избербажского межрайонного СО СУ СК РФ Амрчупанова А.А. и прокуратура в лице Порсукова Э.Э. и Ашурбекова Н.А. обращаются в суд Советского района Махачкалы и требуют… заключения под стражу Муслима Даххаева. Основание: «Даххаев обвиняется в совершении преступлений, за которые предусматривается длительное лишение свободы сроком до четырех лет». Ни про прошедшие сроки давности, ни про амнистию ни слова.Судья Советского района Махачкалы Адзиев М.М. учел, что Даххаев «является участником боевых действий, имеет награды, в том числе государственные (Орден Мужества), имеет ранения, полученные в ходе боевых действий» и принял решение… «избрать в отношении Даххаева меру пресечения в виде заключения под стражу». Причина: «тяжесть предъявленного обвинения и возможности наказания в виде лишения свободы на длительный срок». Судья, похоже, забыл, что статья средней тяжести – до четырех лет.Удивляет и то, что судья Адзиев заранее признал Муслима Даххаева «возможно» виновным в совершении преступлений. До приговора суда! Цитирую: «Судья проверил обоснованность подозрений в причастности Даххаева М.М. к указанным в ходатайстве преступлениям и пришел к выводу о наличии данных как о событии преступлений, так и о возможной причастности его (Даххаева) к ним». В итоге боевой генерал, спасший десятки людей от смерти от рук террористов, оказался в СИЗО Махачкалы.По мнению адвокатов, обвинение строится на показаниях сотрудника ФСИН, «слышавшего», что Даххаев использует труд осужденных в доме своей мамы. А обвинение в том, что Даххаев привлекал зеков к работам в «своем домовладении» вообще бессмысленно, так как генерал никогда не имел никаких домовладений.Похоже, что охота на боевого генерала стала игрой на упреждение, чтобы не дать будущему Герою России занять высокий пост в республике. И не важно, что Даххаев никуда ввысь не стремился, «охота» началась «на всякий случай». И кстати, первое уголовное дело против Даххаева возбудили ровно через 2 месяца после того, как его чествовали на 20-летии победы над Басаевым и Хаттабом в Новолакском, куда прилетел президент Владимир Путин.Выступая перед Путиным, бывший руководитель Дагестана Магомедов попросил устранить историческую ошибку и присвоить Даххаеву звание «Герой России». Путин дал команду: разобраться и доложить.У меня и коллег из «Блокнота», расследовавших эту историю, создается впечатление, что эти события вынудили кого-то запустить уголовные дела против Даххаева, опасаясь, что в случае получения звания и высшей награды, генерал станет недосягаемым для процессуального произвола.По информации «Каспий-медиа», ряд сотрудников дагестанского УФСИН были арестованы и у них пытались получить показания на Даххаева. «Как нам стало известно, от сотрудников УФСИН Дагестана требовали оговорить Даххаева в обмен на свободу, – утверждает адвокат Бакри Бакриев. – Искали коррупционные действия, но ничего не нашли».Также «Каспий-медиа» сообщает: «Даххаев распутал сложную схему по поступлению наркоты в зону и вышел на 2-х высокопоставленных генералов». Эту же версию подтверждают и сотрудники УФСИН.Сам Муслим Даххаев считает, что за его уголовным преследованием стоят чиновники силовых ведомств. Так на заседании Верховного суда Дагестана по обжалованию заключения под стражу Даххаев назвал вероятного интересанта его уголовного преследования – одного из руководителей прокуратуры по ЮФО.«По моему уголовному делу судья испугался угроз одного из руководителей Генпрокуратуры... Он имеет определённое давление на суд, на прокуратуру, на СК… Если я виновен, готов понести наказание, но такое давление, оказывает сегодня человек из генпрокуратуры на наших сотрудников… Неужели я хотя бы домашнего ареста не заслуживаю!?» – заявил Даххаев.Такого же мнения придерживается и бывший командир Липецкого ОМОНа, Герой России Сергей Сковородин: «Дела высосаны из пальца. Мой друг Муслим открыто сказал, что будет добиваться правды и он не остановится на приговоре ростовского суда (о гостайне – Авт.). Свое слово еще скажет Верховный суд РФ… Те люди, которые пытаются вычеркнуть честное имя Даххаева из истории борьбы с терроризмом, должны знать: он заставит их ответить по закону».Сейчас кавалер Ордена Мужества, генерал Муслим Даххаев, спасший десятки людей от страшной смерти от рук террористов Хаттаба и Басаева, содержится в одиночной камере в СИЗО-1 города Махачкалы.Мы следим за развитием событий.