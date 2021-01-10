...- Александр Андреевич! С трудом до вас дозвонился. Я так понял, что вы ночью работали, что ли?- Я, Саш, ночью так - смотрел на звезды. Выходил и ими любовался - зимними морозными.- А я вот почему вам все эти дни праздничные не звонил? Да потому что хотел сам с мыслями собраться. А, во-вторых, читал Проханова и ваш видеоканал «День» смотрел.- Ты молодец!- Так что же вы вычитали там - в звёздах? Что увидели-то? Может, тогда скажете... Как жить? Что будет? Что делать? Завтра же, - 11 января, первый официальный рабочий день России. Вы все знаете, Александр Андреевич...- Я же звездочет, да! И что я тебе, Саш, могу сказать? Ничего особенно утешительного.- Как же так?- Потому что эти грозные явления 2020-го - они же все перепорхнули сюда, в 2021-й. И никуда от нас не делись. Вон, видишь - стоят, нацеленные на нас рогами, как страшные быки.- Ой! А какие грозные явления вы имеете в виду?- Ну, как какие?Это и болезни страшные, которые нас окружают.Это и всевозможные пограничные конфликты и неурядицы, какие были в прошлом году в Армении. А в Новом году могут возникнуть на Украине и в Белоруссии.Это и чудовищная, до сих пор еще не осознанная, реальность современной Америки... Где была подавлена такая «белая» - консервативная революция Трампа, и победила такая либеральная, глобалистская… Теперь не только Трамп, но и вся его партия надолго уходят из политики. И там (в США. - А.Г.) устанавливается однопартийная жесткая беспощадная глобалистская либеральная диктатура, которая нацеливает на нас свои грозные жерла, грозное оружие.И я вот даже написал передовицу, которая называется «России, примкнуть штыки!»- Ах, даже так? Почему?- Потому что нам предстоят очень большие нагрузки и испытания.Это меня не огорчает и не тревожит.- А вот меня - очень!- Я думаю, что Россия создана, рождена в этих испытаниях. У нее есть очень большая упругость, очень большая стойкость. Может быть, чем тяжелее и опаснее мир, тем мы становимся консолидированнее, здоровее, дружнее. Вот что я вижу впереди.- Ну, а просвет-то когда? Вы его видите?- Да, разумеется! Но - только совсем уже впереди, не завтра, а в послезавтрашнем дне я вижу, конечно, просветление.Я вижу опять русский восход, я вижу опять русское возрождение.- О чем вы?- А - о том, что мы уже сегодня - и не без оснований - прокламируем русское чудо, о котором совсем недавно, в Рождество, говорил Владимир Путин. Чудо нашего постоянного воскрешения после краха и абсолютного падения в пропасть.Мы уже много раз говорили о религии русской Победы, которую исповедуем тысячу лет.И впереди она снова ждет нас - такая же ослепительная, как и недавняя – 1945-го.Мы говорили и о том, что Россия – это ковчег спасения, на наш борт придут все обездоленные и униженные, потерявшие свою Родину – духовную и реальную, люди мира и Земли.Мы говорили о том, что Россия во все века, в самые тяжелые времена - не оставляла своей мечты о великом, благом и справедливом государстве.И мы выработали формулу, которая, на наш взгляд, соответствует сегодняшнему состоянию русской души, русского сознания.Эта формула основана на трех сакральных русских словах: «народ»,«судьба» и «победа».И эта формула звучит так: один народ, одна судьба, одна победа.- А в своём новогоднем обращении Путин говорил о том, что страна Россия – это семья.- Да! Мы Россия - многонародная, многоязыковая страна, сливаемся в один - общий «слиток». Мы - один: неразрывный великий имперский российский народ.И - как бы нас ни хотели рассыпать опять, как бы нас ни собирались разъединить, мы остаемся единым народом - на все времена и на все века.- Мы с вами - ну, прямо как на митинге!- Зато - это от души.И более того, мы не просто один народ. У нас одна судьба. И мы в этой судьбе принимаем и все наши провалы, и беды, и дыбы, и топоры, и победы, и переселения, и чудесные откровения. У нас одна судьба. И у нас одна победа – одна на все века.- Согласен. Завершающий вопрос. Я понимаю, что вам отдыхать надо, что вы всю ночь работали и на звезды смотрели. А вот календарь вы можете составить, когда какое свершение нас ждет, в какой месяц, какого числа, в какой год? Потому что, смотрите - вы так говорите на перспективу, а ведь долго ждать же! А вот - поконкретнее: когда и что случится?- Это пусть прогноз погоды этим занимается, синоптики.А мой календарь - он ведь не земной – небесный! А там другие времена. Точнее, даже нет времен. Есть только сроки. Довольствуйся этим.- Ну, и по срокам тоже не скажете? И, строго между нами (у нас нет секретов от наших слушателей, читателей) не можете вот даты хотя бы назвать основных побед?- Я думаю, что в конце наступившего года, когда мы очухаемся от наших вчерашних огорчений, когда поймем, что из себя представляет Америка, до конца осознаем, кто мы такие и соберемся в очень яркую, мощную, ослепительную русскую молнию. Вот тогда и наступят первые успехи.- То есть, это только в конце 2021-го? Будем целый год собираться, да?- Нет - где-то две трети года.- Ну, я так понял, что уже осенью какой-то просвет будет. Правильно?- Конечно.- Спасибо огромное.- С Богом, Саша.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Поляков: У нас будет иммунитет не только против ковида, но и - хамства запада и другой заразыЗнаменитый писатель - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым - о прогнозах на 2021-й (подробности)