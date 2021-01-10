Пользователи соцсетей, причем не только в Америке, но и в России, активно обсуждают видео, на котором пассажиров самолета авиакомпании Delta выгоняют из салона якобы за то, что они во все услвшание заявили о поддержке Дональда Трампа. Напомним, действующий президент США не признает, что уступил на ноябрьских выборах демократу Джо Байдену.В Твиттере стали вирусными видео, на одном из которых в зале вылета один из пассажиров дает импровизированное интервью и заявляет, что его высадили из самолета авиакомпании Delta, поскольку он и его знакомые обсуждали в салоне президента Трампа, высказывая ему свою поддержку. На другом видео видно, как несколько человек покидают салон самолета и также утверждают, что их высаживают за слова, произнесенные в поддержку действующего президента США. На видео нет ни сотрудников служб безопасности, ни бортпроводников или членов экипажа, требующих от пассажиров покинуть самолет именно за симпатии к Трампу.Сайты ведущих американских информационных агентств пока никак не комментируют эти инциденты. Никаких комментариев нет и на официальной странице авиакомпании Delta.В пресс-службе Delta, куда обратилась kp.ru, заявили, что ничего не знают об инциденте.Погром, учиненный сторонниками Трампа в Капитолии, спровоцировал вал новостей, связанных с пассажирской авиаиндустрией.Сначала профсоюз американских бортпроводников выразил опасения, что теперь сотрудникам авиакомпаний придется столкнуться с буйством трампистов, покидающих столицу США и возвращающихся домой. Лидеры профсоюза потребовали усиления контроля служб безопасности за всеми пассажирами, вылетающими из вашингтонских аэропортов.В соцсетях и ряде не вызывающих доверия американских сайтах «гуляет» и еще одна новость, подтверждения которой найти нигде пока не удается. Якобы самолет другой американской авиакомпании, American Airlines, вылетевший из Вашингтона, был экстренно посажен в другом городе. Причиной стало поведение сторонников Трампа, которые сняли маски и безостановочно скандировали: «США! США! США!».Единственной пока что не вызывающей сомнения новостью из своеобразного авиасписка стала словесная атака, которой подвергся в вашингтонском аэропорт сенатор Линдси Грэм.Республиканец ранее подверг критике поведение Трампа, за что и публично отчитали его в вашингтонском аэропорту им. Рейгана сторонники действующего президента.МНЕНИЕГоспереворот в США завершился: Кому выгодны беспорядки в ВашингтонеПублицист Александр Роджерс - о происходящем в Америке (подробности)