НЕФТЬ, ГАЗ И СОЮЗ- Не можете найти взаимопонимание с президентом России в деле создания Союза?- Давайте конкретно посмотрим. Вы получаете газ природный для теплиц за 80 долларов. А я получаю на границе по 130. Это что, равные условия? Я смогу свой товар продать на нашем общем рынке? Нет! Вы в лучших условиях. В ЕврАзЭС же декларировали свободное передвижение товаров, грузов и капиталов. А тут условия сделки по газу - 128.5. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой. Мы еще не оговаривали этот вопрос. И я не буду его инициировать. Если вы так решили — пусть будет.- Как строятся отношения в нефтяной сфере.- Если я у вас покупаю товар, который не имеет никакого дефицита сейчас - я вам должен премию платить или вы мне? Если договор подписан?- Нужна более глубокая экономическая интеграция?- Конечно. И нам надо в экономике, в людях, ни в чем не препятствовать. А когда люди видят — мы телепаемся 30 лет над одном месте в строительстве Союзного государства - они резонно задают вопрос: а почему?- Вас послушать — все плохо?- Нет, наоборот. У нас с Россией отношения — ни у кого такого нет.- А валютный союз?- Никакой глубокой проработки валютного союз раньше не было. Мы с Путиным определились, что валютный союз — это венец. Мы к этому должны придти. Но никакой такой уж дикой необходимости нет. Ваш национальный банк, наш национальный банк...ЗАПАД И ОППОЗИЦИЯ- То, что Запад не признал выборы — вам мешает?- Абсолютно не мешает, что Запад не признает итоги наших выборов. На Западе разное — кто-то признает, кто-то нет. Не очень это приятно — если искренне. Но чтоб так уж это меня убивало - нет.- Вы общались с Тихановской?- Я никогда в жизни не называл ее домохозяйкой. Когда в телеграмм-каналах говорили, что любая домохозяйка может высказаться, и что у нас Светлана домохозяйка - я категорически против этих рассуждений. И вообще я не знаю, хозяйка она, домохозяйка.- Она не может представлять голос белорусского народа? Тогда чей она голос?- Это голос людей, которые за ней стоят. Не думаю, что с Украины. Но стараются быть где-то рядом. У нас единое мнение. У россиян и у белоруссов. Активная роль у США. Создан центр под Варшавой свыше ста человек, И оттуда дергают за ниточки кукловоды. Замысел нам их понятен. Не хочу о ней говорить плохо. Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму. И предложить в телеграм-канале. Все это обрабатывается и продвигается ею с чужих рук.- Сергей Тихановский из СИЗО по телефону говорил жене, что жестче надо бы действовать.- Ну вот люди, в том числе формирующие общественное мнение в России, увидели этого человека.- Не жалеете, что пошли на встречу с оппозиционерами в СИЗО?- Абсолютно нет. Я рад этому. Вы же меня подталкивали к этому, особенно ваше либеральное крыло подталкивало. Вот я и поговорил. А потом вы начали меня обсуждать и смеяться. Но вы увидели людей, которые могли бы придти к власти, хотели бы. Я продемонстрировал, что мы можем вести диалог с кем угодно.- Что с одним из лидеров оппозиции Марией Колесниковой?- Это та, кто с этими ребятами через границу пыталась выехать, да не выехала? Не знаю. Следствие идет. Я не вникаю.КОНСТИТУЦИЯ И РУКОВОДСТВО- На середину февраля намечено Всебелорусское народное собрание. Будет внесены поправки в конституцию?- Поправки в конституции могут быть, если делегаты будут готовы к этому. А вынесение их будет исключительно на референдуме.- А когда референдум?- Это мы объявим на Вcебелорусском народном собрании. К концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят — быть новой конституции или не быть.- Что будет принципиально нового, завесу приоткройте.- Завесу тайны приоткрыть не могу — до конца не сформулированы основные предложения по изменению. Перераспределения полномочий, партийное строительство. В экономике оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство. Решение будет принимать только народ. В конституции записано, что об изменениях, о которых я сказал, ни парламент ни президент — никто их не может принять.- Вы жесткий руководитель?- Да, жесткий.- А покажите ваши телефоны.- Садись.- Я постою.- Нет, садись в кресло - и ты все рассмотришь. Коля (сыну), платок дай. Садись. Управляй страной. Будешь управлять. Бери трубку, не стесняйся. Поруководи страной. Видишь в центре: секретарь. Нажимай. Хочешь Путина - давай наберем Путина.- Ну зачем отвлекать его от работы?- Ну, тогда скажи «проверка связи».- По этому телефону на повышенных тонах были разговоры?- По телефону не повышают тон. Зачем же на повышенных тонах по телефону? Между главами государств не принято. Но с Путиным мы можем, с единственным человеком, позволить себе такое. Даже поссориться, поругаться, упрекнуть друг друга. Так только с близкими людьми.МНОГО ВЕКТОРОВ- Вы предпочитаете политику многовекторности. Помпео вот приезжал к вам - Путин с ним, как вы, не обнимался.- Нет, я с Помпео не обнимался. Хотя у нас не было тогда пандемии. Не вижу здесь проблем. США - высокотехнологичная, мощная, ведущая страна в мире. Мы хотим и будем стремиться с ними выстраивать отношения.- А они хотят?- Думаю, им не безразлична Беларусь. Не хотят — так захотят. А что плохого, что мы имеем многовекторную политику? Был сложный момент — они нам не помогали, а Россия помогала. Зачем многовекторность? Мы торгуем со 120 государствами. Чтобы с ними торговать — все надо обеспечивать дипломатически и политически. Мы попали под санкции раньше России. Когда были серьезные санкции, кто нам протянул руку, кроме России? Китай 7 миллиардов инвестиций предложили сразу под проекты — и мы многие реализовали. Евросоюз предложил нам кредиты для строительства дорог. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем не предложит — 500 млн от вас отсроченный кредит. 250 млн пошло на погашение задолженности по газу, как вы это называете. И 250- на лечение по Covid — по линии Евразийского банка.- Санкции вас расстраивают?- Санкции? Нет я привык. Не расстраивают.- И в Токио не собирались на Олимпиаду? В отличие от Сочи?- Сочи — родной город. А в Токио 10 часов лететь.- Почему Запад начал крестовый поход против Белоруссии?- Чтобы ближе подобраться к вам, к России. Следующими будете вы. Потому не расслабляйтесь.- Что, если будет отключение от SWIFT?- Если Европа или другие желающие нас отключат на от SWIFT— так Россию еще больше желающих отключить. Они могут. Хотят получить проблемы — получат.ЛЕД И САЛО- Чемпионат мира по хоккею в Минске пройдет?- Мы особо не паримся: пройдет - так пройдет. Не пройдет — нет. Оснований, чтобы не прошел - ни на миллиметр нет. Это будет позор полный. Арены готовы. Вот тренировочная площадка, канадская.Нам на лед выходить. Выходи, терпи (обращаясь к журналисту). Все, мы ее оставляем здесь, пока не научим играть. Она уже клюшку как автомат вязла. А, забила. 3:0! Молодец, с чувством выполненного долга. Вот в этом суть обучения...- Мне страшно.- А я Николая также воспитываю. Он умеет все — стрелять, водить, играть, бежать.- В Зеленом зале в 2015-м проходила встреча четырех лидеров по Донбассу...- Когда была ночная встреча президентов по Минскому формату. Они почему то все сели здесь. Я не знаю, почему они сбились в кучу. Я Путину пододвинул кресло, ему Порошенко то ли сесть не давал, то ли еще что. И вот они все там уселись. Ангела (Меркель) с Олландом, и Порошенко там где-то сидел, а Путин здесь. Предлагали самогон, водку, это же наш напиток. Предлагали все. Но ели сало. И кофе пили.- Следующая встреча в Нормандском формате будет не в Минске?- Точно не в Минске. Баба с возу коню легче — не нравится, в Париже можно собираться. Рискнут приехать в «не демократическую Белоруссию» — это на пользу.УКРАИНСКИЙ ВОПРОС- В галерее ваших фото с другими президентами я с Зеленским не нашла.- А где Зеленский? На фото? Это мы поправим. Это ее косяки (показывает на сотрудницу). У нас есть хорошая фотография.- Раньше вы по отечески к Зеленскому относились, а сейчас?- Какие чувства к Зеленскому? Никаких. Я зла не держу. Украину довели до такого состояния и в какой-то острый угол ее затерли — что оттуда выход только в одном направление, только вперед. Но не получается. Я его понимаю - по молодости что-то сказал. Нету злости. А во-вторых — заявить про нас они заявили, но отношения у нас добрые: украинский народ к белорусам относится хорошо мы к ним еще лучше.- Белоруссия - один из пяти крупнейших экономических партнеров Украины.- Как развивалось экономическое сотрудничество, так и развивается. Я не таю злобы на Володю Зеленского и на руководство Украины. Мы базис не разрушаем. Если что-то нужно для России и Украины — мы становимся посредниками в экономике. Дипломатические отношения застыли. Никаких контактов кроме посольств. Увидел бы Зеленского где-то - сказал бы «Привет, Володя!». Я бы косо, снисходительно с презрением на него не смотрел. Молодой президент, обучаемый человек, он здравый. С колена бы я с ним не здоровался. И вообще ни с кем так не здороваюсь.- Вы спортом много занимаетесь, а питание?- Я сладкоежка страшный. Если питание не отрегулировано — никуда не побежишь, вот постареешь - поймешь. Это беда.- Ты чай будешь пить какой-нибудь?- Буду!- Или еще что? Я то пьяным никогда не бываю и за руль никогда не сажусь. Даже если понюхаю. Сегодня мы ее напоим. И накормим.- Не-не-не, я не пью. То есть вы диктатор, все таки?- Да. И ты, как мусульманская девушка, ты вообще должна все исполнять.- Я здесь корреспондент, а не девушка мусульманская. Что вы предпочитаете - самогон или водку?- Ни то ни другое, в силу особенностей организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь. Наследство от матери. Я не пьющий практически. Но пью в двух случаях. Когда мы собираемся, президенты — ты же не будешь из себя строить непьющего? Поэтому приходиться немного выпить. И второй случай, если ты в женском коллективе — тоже не можешь святым казаться.. А в общем у меня не стоит вопрос водка или самогон. Я крепкие напитки по большому счету пить не могу.- С чем блины предпочитаете?- Руками бери блин. Я блины буду с салом, а ты как мусульманка можешь с грибами, можешь с маслом. Это очень хорошее масло. Мы его поставляем в Россию.- Любимое блюдо?- Когда то говорил, что молочный суп. Сейчас я молочный суп не ем. Меня научили есть всякую гадость.- Диетическую?- Да, в основном. Овощной суп.- Вы на диете?- Ну какая у президента может быть диета? Вот тебя я угощаю блинами — какая диета? Это не дай бог. Был случай — мать моя из деревни приехала, принесли нам поесть. Она вилкой поковырялась. Я говорю, \\"мама почему не ешь\\"? Она: \\"Деточка моя, а чем же тебя тут кормит. Травой этой?\\"ОТЦЫ И ДЕТИ- Николай (обращаясь к младшему сыну), как обращаетесь к Александру Григорьевичу?- Исключительно папа. Не очень понимаю \\"отец\\", \\"батя\\". Отец как-то слишком холодно, а батя как-то пренебрежительно.- Не помню, чтобы он меня как то иначе называл, - это уже папа.- Строгий ли вы отец?- В принципе, да. Но до ремня не доходило. Сторонник того, чтобы дети воспитывались на примере родителей. У сыновей с отцом не то чтобы конкуренция. Но вот он подрастает — и другая точка зрения. Искрит. Советы дает, Коля. И не только мне. У нас даты рождения день в день. Но мы праздники вообще не празднуем. Новый год — никогда. Кто-то в стране в такие большие праздники должен быть трезвым. По разному реагирую, когда он говорит «папа, ты не прав». Правой стороной мозга я понимаю: он имеет право на свою точку зрения. Да, политикой ни у кого из троих желания заниматься нет. Даже у старшего.- Сыновьям внимания уделяли достаточно?- Я слишком был занятым когда были старший и средний росли, мне на хлеб насущный надо было зарабатывать, крутиться, вертеться. Большая разница с младшим. Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был.Записал Игорь ЯКУНИНЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко поиронизировал над возможностью проведения нового \\"нормандского саммита\\" в МинскеПрезидент Белоруссии в интервью ответил на вопросы Наили Аскер-заде (подробности)