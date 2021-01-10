ВПЕРВЫЕ СО ВРЕМЕН ВОЙНЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ6 января обе палаты американского парламента (Сенат и Палата представителей) собрались на совместное заседание, чтобы утвердить итоги президентских выборов. Формальное в общем-то мероприятие. Хотя некоторые республиканцы готовы были до конца биться за Трампа и опротестовывать результаты по некоторым штатам, большинство однопартийцев проигравшего выборы президента, махнули на все это рукой. Даже вице-президент Трампа (он же возглавляет Сенат) Майк Пенс заявил, что не будет бороться.Но у Трампа были другие планы. Он собрал «Марш за спасение Америки», на который в Вашингтон прибыли его сторонники со всей страны. Обращаясь к ним, президент Трамп заявил, что не считает себя проигравшим, и обронил фразу «Мы пойдем к Капитолию».Его слова восприняли буквально. Сначала толпа в нескольких десятков тысяч человек окружила здание, а потом сумела прорваться внутрь. Против них применили слезоточивый газ, а конгрессменам раздали специальные маски. Но эти средства не помогли, протестующие проникли в здание.Кстати, последний раз посторонние врывались в Капитолий аж в 1814 году, когда его в ходе войны захватили англичане. Впрочем, сейчас на холме уже другое здание — прежнюю цитадель американской демократии англичане успешно сожгли.Всех вашингтнонских шишек из Капитолия быстро эвакуировали, и пока на место не прибыл спецназ, протестующие отрывались по полной: разгуливали по кабинетам власти, врывались в кабинеты сенаторов… и все. Нет информации о разграбленных офисах, побитых компьютерах, порванных коврах. Удивительно корректное поведение для бушующей толпы.Но без человеческих жертв не обошлось — прорывались-то с боем. 6 января от ранений, полученных в Капитолии, погибли 5 человек: как полицейские, так и протестующие.ТРАМП НЕ ДОСИДИТ ДО КОНЦА СРОКА?Эксперты говорят, случившееся может поставить крест на политических амбициях Трампа. Да, на покой 74-летний миллиардер не собирается.- Трамп явно прицеливался к следующим выборам 2024 года. Но после случившегося в Конгрессе Республиканской партии сложно будет его поддержать, - считает американист Алексей Наумов. - Всю сознательную жизнь Дональд Трамп только и делает, что повышает рискованные ставки. Но в этот раз, действуя привычным ему образом, республиканец не предугадал, к чему могут привести такие игры. Многие его помощники и конфиденты отмечали, что Трамп понимал, что 20 января придется уходить из Белого дома, но уходить надо было с грохотом, чтобы в 2024 году вновь вернуться. Но на этот раз Трамп перегрел свою аудиторию и не смог остановиться в нужный момент.Впрочем, пока нет уверенности, что президент продержится до конца этого срока. Спикер Палаты представителей демократка Нэнси Пелоси грозит Трампу импичментом — не важно, что 20 января в должность уже вступит Джо Байден. И многие демократы, у которых теперь большинство и в Палате представителей, и в Сенате, поддерживают своего лидера. У Пелоси и все документы уже, можно сказать, готовы: 80-летняя мадам Спикер уже пыталась объявить Трампу импичмент, когда всплыла запись его переговоров с Владимиром Зеленским годичной давности. Тогда уже было понятно, что соперником Трампа на выборах станет, скорее всего Байден. А его сын Хантер в свое время работал в украинской газовой компании. И Трамп пытался убедить Зеленского возобновить расследование похождений Байдена-младшего.С другой стороны под своего босса копает вице-президент Пенс. Он не исключил, что уже на этой неделе прибегнет к 25-й поправке к Конституции, которая позволяет объявить главу государства недееспособным и отстранить его от власти. Тогда Пенс, хоть на несколько дней, станет президентом.СОЦСЕТИ ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТАПока главный удар по Трампу нанесли соцсети и другие онлайн-платформы, где его страницы активно блокируют. Трамп остался без фейсбука и инстаграма, но самая тяжелая потеря для него, конечно, твиттер. Свой личный аккаунт @realDonaldTrump (есть еще страничка президента США, @POTUS, доступ к которой передадут команде Байдена после инаугурации) миллиардер вел сам — в отличии от большинства мировых лидеров. Он делал несколько записей в день, комментировал там главные новости страны и мира, задирал оппонентов.И именно этот аккаунт заблокировали навсегда. В компании говорят, что решились на такой шаг после двух твитов Трампа: в первом тот отказался участвовать в инаугурации Байдена, во втором написал о «гигантском голосе» своих избирателей, который не должен остаться неуслышанным. Казалось бы, довольно невинные записи, но администрация соцсети посчитала, что в контексте происходящего в стране они могут быть использованы для разжигания насилия. Да и вообще, где гарантия, что Трамп не призовет 89 миллионов своих подписчиков сорвать церемонию инаугурации.- Безусловно, это информационная война, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» известный американист Михаил Таратута. - Она началась не 6 января, а гораздо раньше – сразу после выборов, когда Трамп начал оспаривать их результаты. Существует Первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу высказываний. И соцсети плюют на нее. Для Соединенных Штатов это явление экстраординарное.Кстати, Трамп попытался прорваться в интернет через официальный аккаунт президента США в твиттере. Но его пост «Твиттер не заставит меня замолчать» провисел всего несколько минут: соцсеть не скрывает, что цензурирует аккаунт президента и будет продолжать это делать.МНЕНИЕГоспереворот в США завершился: Кому выгодны беспорядки в ВашингтонеПублицист Александр Роджерс - о происходящем в Америке (подробности)«Бумеранг цветных революций возвращается»: как в мире отреагировали на штурм КапитолияСША потеряли право учить другие страны демократии (подробности)