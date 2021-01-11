Настоящая любовь - это когда ей абсолютно не важно, на каком ты месте в первой сотне «Форбс».* * *Уголовный кодекс - самый прикольный прайс-лист экстремальных развлечений!* * *Ольга Витальевна надела на корпоратив платье с таким откровенным декольте, что в танце вывалилась из него целиком.* * *- Молодой человек, ну как мы можем взять вас на работу в наш банк, если у вас имеется судимость?!- Зато у меня есть пятилетний опыт работы с клиентами вашего банка.* * *Объявление:«Семья хомячков снимет 2 - 3-литровую банку. Порядочность гарантируем».* * *Вчера перед сном собрался пресс качнуть.Сегодня так и проснулся: руки на затылке, ноги под диваном.* * *Как только начинаешь жить отдельно от родителей, автоматически отключается функция автозаполнения холодильника.* * *Женщины в отличие от мужчин в подарках не привередливы: бриллианты так бриллианты, шуба так шуба, машина так машина.Это мужику можно с цветом носков не угодить…* * *Жена учит собаку стоять на задних лапах, муж пытается ей помешать:- Дорогая, ты все равно успеха не добьешься.- Спокойно! Ты вначале тоже не слушался.* * *В России скоро все станет платным. Кроме работы.* * *Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.Дай человеку удочку, и эта скотина будет уезжать на рыбалку и пить каждые выходные.* * *А вы теперь тоже надеваете маску по утрам, чтобы согреться?* * *Заходит мужик в Древнем Риме в бар, поднимает два пальца и говорит:- Пять пива, пожалуйста.* * *- Настенька, почему тебя вчера не было в школе?- А я материнский капитал оформляла.* * *В супермаркете:- А почему это у вас сахар и подсолнечное масло теперь в морозильниках стоят?- Приказано заморозить...* * *Знаете, что все великие люди потому и были великими, что им не приходилось каждое утро тащиться на работу.На их домах так и написано: «В этом доме ЖИЛ и РАБОТАЛ...»* * *- Давай встречаться...- У тебя что, проблем мало?