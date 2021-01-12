Дежурный по станции «Феодосия» был немало удивлен, когда брезент, накрывавший грузовую платформу, зашевелился, распахнулся и из корпуса одной из плавучих мин, которые вез эшелон, словно джинн из бутылки, явился молодой человек в помятом костюме. Это студент Игорь Курчатов прибыл на работу в морскую обсерваторию. Прибыл безбилетно, хотя и вполне официально - по приглашению профессора Николая Калитина, наслышанного о юноше с собственной, вполне научной работой.Кем только не пришлось ему побывать, добывая деньги на путь в науку. Искусно выделывал деревянные мундштуки для курильщиков, слесарил, работал диспетчером в автоколонне, сторожем в кинотеатре, даже воспитателем в детском доме.Пришлось: семья небогата, отец - лесничий в глухом поселочке в Уфимской губернии. Там и явился на свет человек, о котором позже заговорит едва ли не весь научный мир.Учился Игорь Курчатов жадно и яростно - все ему казалось мало. Окончил Таврический университет, потом подался в Петроградский политехнический на кораблестроительный факультет, грыз науки блестяще, а его взяли да и отчислили… Нет, не выгнали, а именно отчислили, поскольку молодой человек оказался не в меру жаден: второй диплом ему захотелось, а не полагается, вон сколько желающих стать инженерами, а у Курчатова уже есть диплом. Так что нечего, и так проживет…Он сам нашел работу: в Павловске, в Магнитометеорологической обсерватории. Увлекся новым делом, написал научную работу «К вопросу о радиоактивности снега»…Ну а потом вот это путешествие к морю в мине. Курчатов изумительно изобретателен, дерзок в поиске, и, как правило, с законченным результатом. Бывают в науке и незавершенные работы, но и они все равно - результат. У Курчатова таких незавершенностей не было. Ошибался? А то! Но никогда не отчаивался и внешне легко, всегда уверенно начинал поиск в ином направлении.О материальных благах не думал - ходил в чем придется и свой первый в жизни костюм и заодно шляпу купил, работая в Бакинском университете. Первый костюм, а обладателю уже двадцать первый год!И вот он снова в Ленинграде - в школе «папы Иоффе», на знаменитом физтехе. Тут все и решилось. Абрам Федорович Иоффе, светоч молодых физиков, тогда написал о Курчатове: «Уже в первой задаче проявилась одна из типичных черт Игоря Васильевича - подмечать противоречия и аномалии и выяснять их прямыми опытами».Здесь сказано наиважнейшее: Курчатов никогда не довольствовался домыслами, ему, как глоток свежего воздуха, было необходимо подтверждение экспериментом. И если случалась неудача, все равно он удивительным образом умел и пользу извлечь из ошибки. Так он доказал, что свойства ядра атома зависят не только от количества частиц, как до той поры предполагалось, а еще и от структуры ядра. Ядра атомов с одним и тем же количеством протонов и нейтронов Курчатов предложил назвать «изомерами», а само явление - «ядерной изомерией». Теперь такое определение есть в учебниках.И еще то, чем он обладал, что неизменно помогало в работе, - интуиция. Как чуткий зверь на таежной тропе, чуял он, куда надо идти.В 33 года Курчатов - профессор, завкафедрой физики, начинает строить установку будущего - циклотрон, но началась Великая Отечественная…Курчатов - в Севастополе, разрабатывает новые методы защиты военных кораблей от магнитных мин, это в стороне от главной дороги в атомной науке, но в те дни крайне необходимо. Они нашли, создали такой метод, и ни один наш корабль не покидал порта без магнитной обработки.Потом жуткий тиф, переносил тяжело. И именно тогда отрастил черную бороду. Его так и стали называть - «Бородой». Курчатов не возражал.А что с атомными исследованиями?В работах, что велись за границей, вдруг наступила резкая, неожиданная и потом оглушительная тишина… Конечно, наши все поняли мгновенно: немцы и американцы всерьез взялись за создание атомного оружия.Еще шла война, а Курчатов возводил новый институт с новыми, каких прежде не бывало, лабораториями и в 1944 году впервые в Европе получил на своем циклотроне пучок дейтронов. А это прямой путь к ядерному оружию. И сообщение о том, что в СССР создан первый в мире атомный реактор, - в последние дни декабря 1946 года, - само это сообщение было подобно разорвавшейся бомбе.В сентябре 1949 года президент США Гарри Трумэн нехотя сделал признание: «У нас есть доказательства, что недавно в СССР произведен атомный взрыв». И чаши весов международной обстановки стали выравниваться…Курчатов никогда себя не щадил - работал не то чтобы самозабвенно, как принято говорить, а просто не думая о себе, на полный износ.Он ушел, когда ему было всего 57 лет.