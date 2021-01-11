Полтора столетия, отделяющих нас от романа, радикально переиначили его прочтение и месседж.В белом мире вслед за Советской Россией увял Бог, а с ним и святость скрепляемого им брака. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся самотеком, а клятвы небу если и дают, то впроброс, для семейного видео. Свято место занял сексуальный инстинкт, религиозным чувством не стесненный. Русская революция отменила частный капитал, сделав балы, экипажи, наряды и анфилады, глубоко безразличные автору, одной из главных завлекалочек его сочинения. Демократизированный социум России и зарубежья распался на иногда читающих женщин и не отлипающих от спортивных каналов мужчин - так роман, который многие не без основания считают главной книгой человечества (со строчной, разумеется), сделался женским чтивом: из мужчин современной России его, за вычетом статпогрешности, не читал НИКТО.Для Толстого Анна - любимая грешница. Он плакал, написав ее смерть, но кару считал заслуженной. Первая же фраза романа - эпиграф из Писания «Мне отмщение, и аз воздам» - массам неведома, ибо в экранизации ее не вставляют, а в книжку большинство не заглядывает.Девочкам же, открывающим роман в 19 лет, Анна Аркадьевна видится зрелой гранд-дамой, бросившей вызов условностям века и мужу-тирану преклонных лет. Церковь для них - пережиток абсолютизма, надобный для удержания в узде черни (полное совпадение со взглядами Стивы). Вронский для них - идеал мужчины, красивый, богатый и чувствительный. Левин и Бог - нудная нагрузка к истории блестящего адюльтера с балами, скачками, внебрачными детьми и двумя самоубийствами на амурной почве.Забавно, что с виду набожный Голливуд сто лет экранизирует роман с тем же либертарианским подтекстом.Толстой бы за такие трактовки долго порол вожжами.А Шахназаров Карен Георгиевич взял да и узаконил это девичье прочтение, смазав авторский посыл и создав тем самым гениальную провокацию: авось кто-то да возмутится и усадит неучей за книгу.Утомил проповедями Левин, которого следует читать через «ё», ибо это авторский протагонист? В аут Левина. Мешает страсти церковь? Побоку церковь. В фильме не крестятся ни над покойниками, ни за трапезой, в колокола не звонят, и лишь на голых телах виден гайтан, но тоже без крестика, чтоб не мешался. Люб Вронский, явленный в романе бесстыжим самцом, которого извиняет лишь неудачный выстрел в себя? А пусть повествование ведется от его лица годы спустя посреди русско-японской кампании.Лишь в обозначении возраста режиссер не идет на уступки массам, а следует букве романа. Анне 26 лет. Это довольно юная особа, захваченная чувством, которое считают предосудительным не только свет и церковь, но и сам Толстой. Старику же Каренину, которого все экранизаторы с целью смягчить Анне интрижку делают развалиной, - 46. Он полный ровесник Лео ДиКаприо и Влада Сташевского и на 11 лет моложе Джонни Деппа. Так что страдающий монстр, каким играет Алексея Александровича весьма нестарый Виталий Кищенко, - лучший Каренин из всех дотоле виденных. И глаза у него больные и мокрые. И вспоминается ипполитовское: «Наденька, уйми этого типа, иначе это все плохо кончится». Плохо и кончилось.Что до несоответствия Елизаветы Боярской коллективным грезам об Анне, то рождены они не романом, а прежними экранизациями и воздушным имиджем унесенного сословия. Толстовская Анна - женщина-праздник, московский луч света на студеном питерском ветру, единокровная сестра весельчака Стивы и урожденная Облонская. Это как раз отмороженные Грета Гарбо, Кира Найтли и Татьяна Друбич не ложатся в роль, а не душенька Елизавета Михална. Она ж ко всему и актриса: сыгранная без единого слова, на полупоклонах и переглядках, сцена в театре есть высший исполнительский пилотаж.На финт с адаптацией Толстого постоянный шахназаровский соавтор А. Э. Бородянский не пошел, а из Алексея Бузина диалогист вышел как раз по девичьим запросам. Слова «любовь», «любимый», «полюбил» повторяются у него по 280 раз на серию, что представляется единственным системным проколом картины.Но девочкам нравится, а на остальных рассчитано и не было.«Анна Каренина»2017 г.Реж. Карен Шахназаров(«Россия 1»)