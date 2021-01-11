1 декабря прошлого года сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции в Переславле-Залесском и в Арзамасе накрыли и обнулили два подпольных завода по производству фальшивой водки. Спустя 20 дней прибыл я в Арзамас. Спросил первого попавшегося таксиста, можно ли где купить фальшивую водку.- Без проблем, - ответил таксист и предложил отправиться в несколько точек. Ближайшая - в центре. Но там фальшивая водка стоит дороже, поскольку рядом и городская администрация, и полиция, и ФСБ, и прокуратура, и даже народный суд, беспощадный к жуликам и барыгам. А за такое престижное место, по словам таксиста, торговцы фальшивой водкой вынуждены доплачивать. Но все равно водка у них куда дешевле, чем в магазине.Поехали!ФАЛЬШИВКА - ВСЕ, ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМНо прежде чем добраться до Арзамаса, остановился я в Нижнем Новгороде, чтобы потолковать с сотрудниками областного УБЭПа про контрафакт. Мои собеседники, попросив не указывать их фамилий, поведали: практически любой товар, который имеет спрос, подделывают барыги. Парфюмерия, моющие средства, сигареты, вода и еда, брендовая одежда, обувь… В масштабах России это подрыв экономики колоссальный. Это ущерб на немыслимые триллионы рублей. В результате - низкая заработная плата, низкие пенсии, рост цен и т. п. УБЭПы и ФСБ по всей стране бьются с этой напастью, но совладать не могут. Дело в том, что производителей контрафакта практически не наказывают. Это при товарище Сталине их как вредителей и врагов народа ставили сразу к стенке. А сегодня дают условный срок. Хотя и нынешняя статья за контрафакт предусматривает до 6 лет лишения свободы, но почти нет случаев, чтобы суд отправил кого в тюрьму.- Почему их не сажают? Тут мы можем только гадать… - мои собеседники разводят руками.Это загадка может быть для ученых, мне же мой пролетарский разум подсказывает: в теневой экономике крутятся несметные миллиарды. А человеку с деньгами значительно легче судью разжалобить. Жуликов по фальшивкам только в Нижегородской области за последние годы выловлено сотни и сотни, но оперативникам известен один-единственный случай, когда в городе Павлово приговорили к реальному лишению свободы на общем режиме некоего Лаптева (фамилия изменена по причине наличия малых детей у жулика).Но, судя по материалам дела и приговору, которые я читал, до тюрьмы Лаптев вряд ли успел доехать, как вернулся домой. Производство накрыли в ноябре 2015-го. А приговор вынесли в августе 2019-го, то есть почти 4 года спустя. Дали ему 4 года, но с оговоркой: «Зачесть в срок отбытия наказания Лаптеву время задержания его в качестве подозреваемого и время нахождения его под домашним арестом из расчета один день под домашним арестом соответствует одному дню лишения свободы. Содержания под стражей - один день за полтора дня отбывания в колонии».МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯЧто тянет людей на скользкий путь? Из уголовного дела Лаптева следует примерно такая картина.Как-то дождливым осенним вечером 2014 года супруги Лаптевы, посмотрев передачу «Орел и решка», решили тоже махнуть за море, откушать устриц в гранд-отелях. Но в городе Павлово маленькие зарплаты по причине теневой экономики, захлестнувшей страну. Честного павловчанина с его сберкартой в заморский отель не пустят. И тут супруг Анатолий Лаптев молвит своей супруге (читаем дело): «Возник у меня, Танюша, корыстный преступный умысел, направленный на незаконное личное материальное обогащение путем незаконного производства, приобретения в целях сбыта в особо крупном размере алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также последующего хранения в особо крупном размере данной продукции с целью сбыта. Не хочешь ли ты, Танюша (он приобнял супругу за вздрогнувшее плечо), вступить со мною в преступный сговор и разработать совместный план реализации преступного умысла, направленного на незаконное производство, приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками… в особо крупном размере, осознавая при этом, что мы не имеем права на производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции?»«Да!» - сказала она, закатив глаза, напустив на лицо джокондовскую улыбку, как тогда под плакучей ивой в летнем парке 14 лет назад, когда Анатолий позвал ее робко замуж.Семейная ОПГ работала больше года с размахом и на виду у всех. Отгружала фуры с фальшивыми коньяками, водками в разные регионы, включая Москву. Только фальшивого французского коньяка известной марки они изготовили на 53 933 763 рубля! А также на немыслимые суммы всяких прочих там коньяков, водок, виски. Вдвоем, конечно, они бы не потянули такой завод. Кто-то им завез оборудование, кто-то руководил развозкой, кто-то им поставлял бутылки, наклейки и фальшивые акцизные марки.Из приговора, находящегося в открытом доступе, следует, что ОПГ командовали еще ряд лиц: главные - под именами Док и Боря, которые следствием… не установлены (!). Это, конечно, чушь. Ибо в том же приговоре написано, что телефонные разговоры Лаптевых с Доком, Борей и прочими фигурантами долго прослушивались. Например:«...(из) телефонных разговоров (Лаптевой) 3 и 4 августа 2015 г., из которого следует, что (Лаптева) занимается приобретением стеклотары... стенограммой телефонных разговоров (Лаптевой), из которого следует, что (Лаптева) приобретает стеклотару под водку, а также из разговора следует, что (Лаптевы) привозили жидкость, из которой они производили алкогольную продукцию».Далее приводится множество расшифровок телефонных переговоров Лаптевых с августа по ноябрь 2015 года с «неустановленными» лицами: Доком, Борей, Юрием, Владимиром, Л. А. Е., А. А. А, Ниной. «Неустановленные» распределяют заказы на отгрузку «водки, коньяка, виски» в Москву, Иваново, Муром, Семенов и прочие города. Ведут разговоры о деньгах, о завозе стеклотары, коробок, пробок, наклеек. Договариваются о личных встречах и т. п. Из тех же переговоров можно понять, что супруги Лаптевы далеко не главные в этой шайке. Лаптев жалуется Доку, что в Москве с водкой «Х...» вышел косяк. Московские барыги забраковали партию. Надо улучшить качество для москвичей, и проблем не будет. «Неустановленный» Боря велит Лаптеву сделать то-то и то-то, привезти рулон наклеек (по-видимому, этикеток) на такие-то виды «водок».Полностью с приговором вы можете ознакомиться на сайте Павловского городского суда от 21 августа 2019 года, № 1-9/2019.Почему Дока, Борю и прочих, как бы неустановленных, признали неустановленными, позволили им избежать суда, остается, как говорят убэповцы, только гадать. И даже судья не задался простым вопросом к прокуратуре, следствию: как же вы умудрились не установить тех жуликов, телефоны которых слушали более трех месяцев?! А не стоит ли за этим еще более тяжкое преступление - сговор с неустановленными?Мистическая история, прямо как те миллиарды полковника УБЭПа Дмитрия Захарченко.ПОЧЕМ НЫНЕ СПИРТ?Спиртзаводов ныне в стране немерено, особенно в Северо-Кавказском округе.Но сначала я позвонил на Вятку, на Уржумский спиртзавод: «Мне нужен спирт. Какая у вас цена?». Посыпался град вопросов: а кто вы? Зачем вам спирт? Кому попало не продаем. Пишите обоснованное письмо.Написал, что мне нужен дешевый спирт - 1 тонна для протирки доильных аппаратов на фоне коронавируса, спирт, не опасный для здоровья моих доярок, если он вдруг случайно попадет в их желудки. В ответ - молчание. Понятно, что на Вятке спирт мне не продадут. Звоню на Кавказ, говорят «Пожалуйста!», и никаких вопросов «Зачем вам спирт?». Цены - от 60 до 82 рублей за литр.Из одного литра можно разлить в подвале 5 бутылок паленой водки. Минимальная цена в магазине одной бутылки - 230 рублей. А если это пойло разбодяжить коньячным ароматизатором и продавать под видом французского коньяка от 7 до 15 тысяч рублей за бутылку, как это делали Лаптевы и компания, то прибыль чудовищная.Паленый «коньяк французский», как рассказал мне уже московский опер, на ура идет в ресторанах, барах, где подвыпивший вахтовик с шиком его заказывает, чтобы удивить подружку. «Водка» же хорошо расходится по сельмагам. Но может попасть и в московские супермаркеты. Придуман способ проверки: на айфон скачать приложение от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка «Антиконтрафакт Алко», которое сразу считывает акциз, показывает производителя. Но и тут нельзя расслабляться, верить. Барыги покупают по ресторанам и пунктам сдачи стеклотары пустые бутылки от настоящей водки, от коньяков и вин с настоящим акцизом. Заливают в эту бутыль бодягу, кроют пробкой, и айфон ее примет за настоящую. Но надобно в магазине, не отходя от полки, прочитать до конца все, выданное айфоном. Если в последней строчке указано, что водка (коньяк, вино) продана такого-то числа и по такому адресу, смело кидайте ее на кафель - перед вами фальшивка. Еще советовали мне убэповцы не покупать бутылку водки объемом 0,5 по цене ниже 230 рублей. Все, что дешевле, - фальшивка.Но фальшивка фальшивке рознь. Если вам продадут «коньяк» на медицинском спирте, вы не отравитесь. Но когда у барыг начинается предновогодняя суета и производство увеличивается в разы, они то и дело путают пищевые спирты с техническими. И, как поведали мне нижегородские убэповцы, особо много люду травится водкой, мрет именно в новогодние праздники.ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕРВ Арзамасе таксист привез меня к центральной ярмарке. «Там спросите, вам подскажут». Углядев торгаша с лицом предателя Родины, я его спросил, где тут из-под полы водки купить «дешевше»?- В любом табачном киоске, - ответил он, махнув рукавицей по направлению.- Водка есть? - спросил я уже в киоске.- Сто пятьдесят рублей, - отвечал человек с восточным акцентом. Высунул мне бутылку. Красивую, с заграничной этикеткой, с акцизной маркой. Велел упрятать. Я сказал, что хочу купить очень большую партию, но дешевле. Человек в киоске велел приходить мне вечером, чтоб обсудить вопрос.Ну, в общем картина ясная. И это спустя уже 20 дней после того, как силовики отчитались о закрытии подпольного цеха по производству фальшивой водки в Арзамасе.Согласно тому отчету производством руководил местный 35-летний житель. Кто он и как зовут - это строжайшая тайна следствия. До того строжайшая, что я сомневаюсь даже, что он существует на самом деле. Всякая тайна же, как известно, порождает немало легенд и версий. Согласно молве народной, подпольной водкой здесь командовали два местных силовика, один - в чине полковника. Часто ездили в командировки на юг. Там-де и познакомились с поставщиками спирта. Но попали под колпак ФСБ.Еще 12 июля, как сказывает народ, в Арзамас тайно прибыли два спецсотрудника под личинами этимологов, чтобы ловить дельцов. И вот через четыре с половиной месяца барыг накрыли, а цех закрыли.Вы скажете, это слухи? Но если порассуждать логически, получается этакая картина. В центре города торгуют фальшивой водкой, о чем знает первый же попавшийся мне таксист. Следовательно, об этом знают и полицейское руководство, и прокуроры, и беспощадный к жуликам городской судья. Но почему они не закроют лавочку? Кто им не разрешает?Логично предположить, что процессом руководят такие большие люди, с которыми никому не справиться, кроме УФСБ. Поэтому полиция так скрывает некого зицдиректора лет 35, чтобы не наболтал лишнего.Однако же, как мы видим на арзамасском опыте, производство фальшивой водки настоль широкое, что закрытие в Арзамасе цеха не повлияло на торговлю фальсификатом в этом городе. Я даже подозреваю, что во всяком российском городе можно вот так же просто, через таксиста, узнать, где торгуют фальшивой водкой.Интересно, что в Арзамасе был свой древний и очень славный ликеро-водочный завод, о котором все горожане вспоминают чуть ли не со слезами. Здесь особый состав воды, которая придавала водке шикарный вкус. И еще за городом в деревне Ломовка был спиртзавод. Оба предприятия обанкротились, умерли. Их захлестнула, я полагаю, волна привозного контрафактного спирта. Ведь основной потребитель водки - простой народ с маленькою зарплатой. И этот простой народ охотнее покупает паленку жуликов, чем дорогую «честную» водку.P. S. Предложу читателям: если вам известно, где в вашем городе торгуют фальшивыми алкоголем, табаком, лекарствами, парфюмерией и всяким другим товаром, дайте мне знать на почту: vars@kp.ru.Вы можете и отправить бумажное письмо по адресу «Комсомольской правды» в Москве Варсегову Н. А. Свой обратный адрес и телефон вам указывать не обязательно. Все ваши сигналы я обязательно передам в ФСБ и в Следственный комитет РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт: 20 миллионов россиян сидят на паленой водкеВодку в России предложили сделать дороже (подробности)