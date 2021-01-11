В Николая Лукашенко - младшего сына президента Болоруссии Александра Лукашенко невозможно не влюбиться. Он красив, статен, умен и хорошо образован. В Сети его называют не иначе как \\"краш\\". Это слово происходит от английского crush и означает человека, который сильно нравится и является предметом обожания. На молодежном сленге так принято называть девушку или парня, в которого тайно и безответно влюблены. Коля одинаково хорошо играет в хоккей, говорит на английском и музицирует на рояле. Последнее у юного наследника главы государства получается лучше всего. В Сети можно найти записи его выступлений и концертов, которые сопровождаются неизменными аншлагами.О 16-летнем Николае Лукашенко общественность заговорила полгода назад. Тогда публика обратила внимание на то, как возмужал младший сын Александра Лукашенко. Сейчас Лукашенко-младший - завидный жених, о котором мечтают тысячи девушек. Однако несмотря на яркую внешность, Николай ведет себя достаточно скромно и практически не дает интервью. Исключение Коля сделал для ведущей Наили Аскер-заде.\\"Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума\\", - сказала она в рамках программы \\"Действующие лица\\".Во время беседы Николай ответил на самые волнующие вопросы. Он произвел на телезрителей впечатление неизбалованного и думающего человека. \\"Помимо интервью мы очень много с ним общались о разном в перерывах между съемками с его отцом\\", - добавила Наиля.В частности, Лукашенко-младший сообщил, что в настоящее время он занят учебой, изучением иностранных языков и игрой на фортепиано. Больше всего Николай любит Рахманинова, играет часто по вечерам.Аскер-заде поинтересовалась у Александра Григорьевича: \\"Играет для вас или для дамы сердца?\\". Лидер страны был удивлен таким вопросом и ответил: \\"Еще такую даму надо найти, которая бы любила Рахманинова. Я о ней не знаю\\".Сам Николай также заинтриговал поклонников личной жизнью: \\"Я такую тоже еще не встречал. Но для дамы сердца есть другой репертуар. Что-то более романтичной направленности\\".\\"У Николая такая красивая грамотная речь\\", \\"Улыбка, покорившая сотни тысяч девушек\\", \\"Почему он такой прекрасный\\", \\"Как же там уютно\\", \\"Красавчики\\", - делятся фолловеры в блоге.Кроме того, поклонники в соцсетях умиляются фрагменту видео, где в кадре глава Белоруссии рассказывает Наиле о двух своих малышах. Один из них - это как раз младший сын, а вторым оказался белоснежный песик по кличке \\"Малыш\\". Собачку долго не пускали к Лукашенко, дабы она не мешала беседе главы государства. Но все-таки в какой-то момент песику удалось прорваться к хозяину. При виде него Александр Григорьевич расплылся в улыбке: \\"Ай ты, Малыш. Тебя не пускали, да. Ну ладно, иди к Коле\\".Он передал белоснежного песика сыну. Наследник тоже обрадовался при виде четвероногого друга. На уточняющий вопрос ведущей: \\"Николай, вы не обижаетесь, когда вас так отец называет? (имеется в виду \\"малыш\\" - прим. ред.)\\". Лукашенко-младший произнес: \\"Нет, не обижаюсь. Я привык уже\\". При этих словах он отпустил собачку на стол и она мирно улеглась подле тарелок.Аскер-заде отметила, обращаясь к президенту Белоруссии, указывая на его младшего сына: \\"Хорошо, когда есть такая опора. \\"А вы говорите \\"малыш\\". Малыш на столе вот лежит\\".