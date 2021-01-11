Московский журналист, эмигрировавший в США, уже написал в «Комсомолке», как он работал в американском политологическом фонде (Записки из логова борцов с «Империей Зла»: Мы сразу пошли пить водку с экс-директором ЦРУ). Сегодня Игорь Ротарь решил рассказать о своем опыте работы в западной правозащитной организации на пространстве бывшего СССР.- Когда американцы узнают, что я русский, то они первым делом начинают обсуждать со мной, как «этот ужасный Путин отравил несчастного Навального». Лично у меня эта мутная история вызывает серьезные сомнения. Во-первых, я, как и Путин, просто не верю, что, если бы Навального хотели отравить, то не довели бы это дело до конца. Во-вторых, я сам долго работал как в американских политологических фондах, так и в западных правозащитных организациях и прекрасно знаю изнутри «кухню» информационных войн.НА ЛИЦЕ БЫЛИ СЛЕДЫ «БИТВЫ» С ЖЕНОЙВ середине 2000-х я на время ушел из политической журналистики и «записался» в правозащитники, а если точнее - устроился среднеазиатским корреспондентом в одну из западных правозащитных организаций.Опыт общения с правозащитниками, причем не всегда позитивный, у меня был и до этой работы.Так, в начале 90-x я работал в «Независимой Газете» с одним русскоязычным жителем Таджикистана, ярым приверженцем «исламско-демократической» оппозиции в этой стране. Этот человек удивил всех несколькими историями.Например, он подрался с женой, и на его лице остались следы этой «битвы». Увы, на беду, как раз на следующий день он должен был вещать на пресс-конференции о правах человека в Таджикистане, а с такой физиономией это делать было просто невозможно. Тогда у супругов возник хитрый план: надо инсценировать налет на квартиру агентов спецслужб Таджикистана. Весь мир содрогнулся от «подлости таджикских силовиков», но через некоторое время журналист развелся, и его жена под диктофон раскрыла, как все было на самом деле.Ладно, возможно, женщина и оклеветала невинного человека. Но другую историю я знаю лично. Так, этот журналист заявил, что его уволили из \\"Независимой\\" по указанию ФСБ, на самом деле «страдальца» никто не выгонял, а ушел он из газеты сам, устроившись в правозащитный фонд «Гласность». Этот человек написал несколько книг о правах человека в России, а потом уeхал жить в Грузию, откуда и продолжает бороться с «российским империализмом».«ОСТАЛИСЬ БЫ ТОЛЬКО ОЧКИ»Достаточно много я общался и с Aнной Политковской (она даже помогла мне лично). Эта женщина, несомненно, была скрупулезно честной, но, как бы помягче сказать, излишне эмоционально-наивной. Так, она, например, выступала за выдачу оружия дагестанцам, живущим на границе с «Чечней-Ичкерией». Как мне кажется, такой «наивный враг» был скорее выгоден властям, и я согласен с Путиным, что смерть этой женщины нанесла больший урон, чем вся ее предыдущая деятельность.В 1995 году в Чечне я познакомился с правозащитником Сергеем Ковалевым. В те дни российская авиация буквально сносила с лица земли центр Грозного. По сути, и я, и правозащитник стали в этой ситуации жертвами «синдрома заложников», мы однозначно были на стороне чеченских сепаратистов и осуждали «агрессию российской армии». Однако позднее в Боснии судьба свела меня с российскими миротворцами - десантниками, ранее воевавшими в Чечне. И, как я с удивлением обнаружил, у этих людей была совсем «другая правда»: «Да если бы Ковалев здесь появился, то одни очки бы от него остались! Мы держим оборону в горящем доме, а тут появляется под белым флагом эта гнида с боевиками и предлагает нам сдаться. Да как такое можно говорить!? Мы же присягу давали!!!».Кстати, Сергей Ковалев, обличая «преступления российской армии в Чечне», совсем «не замечал» массовые притеснения русских в дудаевской «Ичкерии». Делал ли он это умышленно? Конечно же, нет, просто его ум, впрочем, как и мой в те дни, был настроен совсем «на другую волну», а информация о гонениях на русских противоречила нашей стройной картине мира.«ВСЕ ВРЕМЯ ХОТЯТ ОБМАНУТЬ, ТАКАЯ У НИХ КУЛЬТУРА»Однако в целом у меня было положительное отношение к правозащитникам. Так, одно время я дружил с сотрудницей Human Rights Watch Мари, специализирующейся на постсоветском пространстве.В свои, часто опасные, командировки эта женщина, ездила с СD-проигрывателем, так как просто не могла жить без классической музыки. А вот Вагнера Мари никогда не слушала, так как этот композитор «был антисемитом, и его любил Гитлер». Как-то, будучи на отдыхе в Шри-Ланке, Мари написала мне и моей жене письмо, которое достаточно ярко показывает восприятие мира правозащитниками: «Вокруг меня пальма, слон, обезьяна. Тут так хорошо, что даже трудно думать о правозащите. Местные жители все время хотят обмануть меня, но это неплохо, просто у них такая культура».Очень нравился мне и швейцарец Мишель, работавший правозащитником (по-моему, от Amnesty International) в Перу во время правления в этой стране диктатора Альберто Фухимори. Вот как описывал мне Мишель ситуацию в стране: «Крайняя бедность населения, абсолютно коррумпированное правительство. Да, если бы я был перуанцем, то тоже бы стал коммунистическим партизаном! Я был в отчаянии, что мы ничем не можем помочь местным. Как-то в тюрьме я сказал заключенному-диссиденту: «Я хочу уйти со своей работы, мы не в состоянии что-то изменить в Перу». Неожиданно политзаключенный мне ответил: «Ecли бы не такие как вы, то меня и моих товарищей давно бы расстреляли. Пожалуйста, не бросайте нас». Эти слова придали мне силы, и я продолжил работать правозащитником».То есть в целом я уважал работу правозащитников. И верил, что моя правозащитная деятельность поможет в скором времени «оцивилизовать» Среднюю Азию, сделать ее подобием Европы.ПРИГОВОРЫ ПО $10 И ДИССИДЕНТЫ СО СПРАВКОЙУвы, после знакомства с реалиями мой идеализм «дал трещину». Выяснилось, что местные оппозиционеры и правозащитники ничуть не лучше (если не хуже), чем те «диктаторы», с которыми они боролись. Подавляющая часть этих борцов за справедливость были обеспокоена лишь получением гонораров с Запада.Так, во время судебных процессов над исламистами в Узбекистане западные правозащитники давали $10 за копию приговора (по местным меркам большие деньги). И вместо того, чтобы как можно быстрее передать эти документы огласке, их среднеазиатские коллеги прятали эти документы друг от друга, чтобы самолично обменять обличающие документы на вожделенные доллары. Безусловно, среди местных борцов за справедливость попадались и честные люди, но доля таких была удручающе низка.Кроме того, среди cреднеазиатских диссидентов было очень много людей с, мягко говоря, неадекватным поведением. Так, лауреат премии Human Rights Watch, самый известный и популярный на Западе узбекский правозащитник 90-х, использовал адресованное ему письмо от узбекских властей в качестве туалетной бумаги, а затем факсом послал этот «ответ» отправителю.Однако несколько лет назад этот борец за справедливость жестоко обиделся на Запад за то, что он стал иметь дело и с другими правозащитниками, и немедленно перешел на сторону властей!Но свято место пусто не бывает: и сейчас наиболее известная узбекская диссидентка не только имеет справку от психиатра, но и сама признает, что у нее определенные проблемы с психикой.ЛЮДИ ХОРОШИЕ, НО «ПРОГРЕССОРЫ»К слову сказать, западные правозащитники, работавшие в Средней Азии, были очень хорошие и честные люди. Но их идеализм граничил с крайней наивностью: они искренне верили, что весь мир должен жить по тем же правилам, что за века сложились на их сытых благополучных родинах. Если честно, их мессианство и безапеляционная уверенность, что все должно быть как у них, меня раздражали. Это были типичные, если использовать терминологию братьев Стругацких, «прогрессоры». Только менее умные и глубокие, чем герои фантастического романа советских фантастов.Кстати, и у этих, в целом, хороших людей, похоже, были изъяны. Есть подозрения, что защищать они были готовы только своих. Так, как-то я захотел дать заметку о нелестном, нарушающем права человека, поступке чиновника посольства CША в одном из государств региона. Увы, ее отклонили: «Не наша тема». Несколько лет назад киргизские власти не пустили в республику постоянно проживающего здесь десятки лет с семьей (имеющего квартиру!) политолога с российским паспортом. Отказ во въезде (де-факто домой), объяснялся тем, что ученый писал нелестные вещи о киргизских властях. Я уже из США связался с одним из занимающихся Киргизией западных правозащитников, но тот мне ответил, что они не собираются защищать политолога, так как он «совсем не демократ». Это была правда, к слову сказать, и я отнюдь не разделял взгляды этого человека. Но какая разница - если в данном случае он пострадал (и серьезно!) за свои убеждения?!«СОМАЛИ ЛУЧШЕ РОССИИ»Еще больше ангажированность западных правозащитников проявилась после начала войны на Украине. Так, в Фейсбуке моим другом является один западный правозащитник, долго работавший в Средней Азии, а сейчас «защищающий демократию» на Украине».Этот несомненно честный и хороший человек женат на уроженке Средней Азии и свободно говорит по-русски. Он, по-моему, прочитал всю русскую классику, а сейчас увлекается книгами Набокова и Гроссмана. Тем более удручают реплики, которые этот интеллектуал пишет в Фейсбуке.Когда один из киргизских политиков выступил за объединение с Россией, то правозащитник шутил в ФБ: «Не стоит! Гораздо выгоднее объединиться с Сомали!». Интересно, что, по-крайней мере, в середине 2000-х большинство жителей Средней Азии воспринимали советское время, как «рай» и мечтали о новом союзе с Россией. Живший в это время в Средней Азии правозащитник, не мог не знать об этом!ШИРОКО ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА НА УКРАИНУКстати, очень много сообщая о «преступлениях путинских наймитов» на Украине, западные правозащитники просто игнорируют откровенно дискриминационную языковую политику этого государства, насильственно навязывающую украинский язык людям (а их не менее половины населения страны) испокон веков говорящих на русском. Забавно, что когда я ездил вдоль линии фронта на Донбассе, дипломаты ОБСE в частных беседах откровенно говорили мне, что часто закрывают глаза на нарушение прекращения огня со стороны Украины, так как «на этой стороне правда».НЕ ЗАПРЕЩАТЬ, НО ПОМНИТЬ, КТО ПЛАТИТНе всегда правозащитники и тщательно проверяют информацию, особенно в тех случаях, когда защищают людей, к которым испытывают симпатию.Так, недавно в тюрьме в Киргизии умер мой хороший знакомый и прекрасный человек, художник и правозащитник Азимжон Аскаров. Пока он был жив, я не высказывал те соображения, что скажу сейчас. На самом деле это более чем запутанная история.Азимжона обвинили в соучастии в убийстве киргизского милиционера во время узбекских погромов в 2010-м. Правозащитники однозначно решили, что Азимжон к убийству не причастен. А посадили его местные власти из мести за правозащитную деятельность.Лично у меня эта версия вызывает серьезные сомнения. Если бы это было так, то, учитывая огромное международное давление, Аскарова давно бы освободили. Но власти не делали этого, так как его освобождение могло бы вызвать волнения среди киргизов. Участники конфликта с той стороны были уверены, что Аскаров причастен к убийству «милиционеров».На самом деле, Аскаров вполне мог призвать (как и свидетельствуют очевидцы) к взятию милиционеров в заложники, а уж потом толпа их убила. Но и винить в этом Азимжона сложно: взятие милиционеров в заложники было лишь самозащитой. Во время конфликта я связывался с ним, и он заявил мне, что \\"началась киргизско-узбекская война\\". То есть, я однозначно, был против заключения Азимжона, но в очередной раз убедился, что жизнь гораздо сложнее чем упрощенные схемы правозащитников.В то же время, я не считаю, что западные правозащитные организации надо запрещать в России.Россия достаточно сильна, чтобы не бояться критических замечаний. Просто на информацию правозащитников нужно смотреть, как на сигнал, проверить который нужно. Но не забывать об ангажированности источника этого сигнала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки русского американца: В США уже жалеют, что Россия не распалась вслед за СССРОтставной советник Госдепа разоткровенничался о том, что Вашингтон совершил ошибку, дав рухнуть только Советскому Союзу. Откуда в США такие настроения и что за ними может последовать? (подробности).Записки из логова борцов с «Империей Зла»: Мы сразу пошли пить водку с экс-директором ЦРУ и учительницамиЧеловек, поработавший в американском фонде, признанном в России «нежелательным», рассказал — как он устроен и как пытается шатать нашу страну (подробности).