11 января Константину Хабенскому исполнилось 49 лет. \\"Комсомолка\\" вспомнила, какие испытания пришлось пройти артисту, прежде чем наконец стать счастливым и обрести душевный покой.День, изменивший жизньСвадьбу с первой женой, питерской журналисткой Анастасией Смирновой, Константину Хабенскому не удалось отметить. В ЗАГС 12 января 2000 года молодые прибежали в джинсах, расписались и побежали каждый по своим делам. После работы договорились посидеть в кафе, но разминулись - близкие пары тогда сочли это дурным знаком.А спустя семь лет пришла беда. 25 сентября 2007 года, когда супругов родился долгожданный первенец, малыш Ваня, врачи вынесли молодой маме страшный вердикт: у нее глиобластома - самая агрессивная опухоль головного мозга.- Если бы мы сняли такое в кино - никто бы не поверил бы, что такое может быть, - рассказывал Константин в интервью. - В день рождения сына обнаруживается ужасный диагноз у матери… Это страшный сгусток эмоций, в которые трудно поверить.Так началась борьба с онкологией, которая стала личной войной Хабенского на долгие годы после смерти жены.Роковая ошибкаОколо года актер лечил жену в американской клинике, один день пребывания в которой стоил несколько тысяч долларов. Деньги собирали всем миром: состоятельные друзья, да и просто неравнодушные знакомые из индустрии, узнав о беде молодых родителей, переводили, кто сколько может. Анастасии удалили опухоль, казалось, она идет на поправку... Но 1 декабря 2008 года молодая женщина скончалась в больничной палате на руках своей матери. В 36 лет Константин Хабенский стал вдовцом.Артист до сих пор жалеет, что в надежде на чудо хватался за любую соломинку вместо того, чтобы строго следовать рекомендациям врачей.- Я совершил ошибку, когда обратился к одному \\"специалисту\\" из Бишкека. В свое время через этого человека прошел Александр Абдулов. И я полетел в другую страну, чтобы встретиться с ним. Привез его в Москву… Мы пользовались всеми его прибамбасами и примочками, и это была большая ошибка, которая стоила второй операции, - раскаивался потом Хабенский.Эту трагедию актер не отпустил до сих пор, однако, совет одного из друзей позволил ему найти успокоение.- Что ни делается, все к лучшему. Возможно, если бы опухоль нашли раньше, не факт, что Ванька появился бы на свет… Один умный человек, который повстречался в жизни, сказал: если ты будешь носить за собой якоря сомнений - далеко не уйдешь. Еще раз посмотри в свои сомнения и пойми, что ты сделал правильный выбор, - говорил Константин Хабенский.Сердце в шрамахЕще во время болезни жены Хабенский предложил ей помогать детям с онкологией, чтобы хоть как-то отвлечься от своей личной беды. Тогда еще никто не думал, что это доброе дело вырастет в один из крупнейших благотворительных фондов.- Мы начали вместе, потом ее не стало, и я понял, что грош нам цена, если это будет однодневная история, - вспоминал Константин.Сегодня его проект помогает людям с раком не только головного, но и спинного мозга, а возраст подопечных подняли до 25 лет. Благодаря фонду Константина Хабенского дорогостоящее лечение и реабилитацию получили более 10 тысяч тяжелобольных пациентов, и многие истории, как бы не пытался артист сохранять самообладание, оставили шрам на его сердце.- Не скажу, что я спокойно и прохладно воспринимаю случаи, когда помочь невозможно... Но жизнь есть жизнь, надо идти дальше и дальше помогать. Иначе остановится вся работа, - признавался Константин Хабенский.При этом очень важно не отвлекаться на чудодейственные препараты и альтернативное лечение в ущерб традиционному, как в свое время произошло в семье Константина.- Многие мифы я сам попробовал на вкус и цвет. Когда болела жена, верил во все: летал за какими-то чудо-препаратами, ездил в Бишкек за чудо-медом, общался со знахарями, которые проводят экспериментальное лечение. Хватался за каждую соломинку, но пришел к единственно правильному выводу: помогает только лечение по медицинскому протоколу, - уверен Хабенский.Спасение - в любвиСпустя пять лет после смерти жены Константин Хабенский снова женился. Его второй супругой стала актриса МХТ имени А. П. Чехова Ольга Литвинова. При этом артист долго мучался вопросом, не предаст ли он память жены новой свадьбой.- У меня были такие мысли, - рассказывал актер. - Но скажите, как человек, по идее создателя, должен жить - в любви или в страданиях? В любви. А предать - значит забыть.- Любовь к женщине - это единственное, что толкает нас к переменам. Не только в кино, но и в жизни. Все остальное - набор дополнений, это все пришивается и присоединяется, - говорил Хабенский в интервью \\"КП\\".Сейчас у звезды уже трое детей: Ольга Литвинова родила знаменитому мужу двоих чудесных дочек. Александре четыре года, Веронике скоро два. Старший сын Ваня после смерти матери живет с бывшей тещей актера в Барселоне: на семейном совете решили, что так женщине будет легче пережить горе. Актер видится с сыном при любой возможности, но все равно переживает из-за комплекса вечно занятого папы.- Я из-за этого действительно страдаю и понимаю, что сделать с собой ничего не могу. Это не лечится, - откровенничал Хабенский. - Но когда у тебя на что-то не хватает моральных сил, забравшись в тупик, ты ищешь пути обхода с разных сторон или находишь предметы, которые этот тупик пробивают. И снова идешь вперед. Человек так устроен, по-другому это все не работает.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Ставить крест на себе нельзя\\": Константин Хабенский рассказал о борьбе с онкологией детей47-летний актер отдают значительную часть своего заработка на лечение (подробности)