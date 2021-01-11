Правоохранители Израиля поделились с журналистами ответами граждан, которых они задерживают за нарушение карантинных ограничений.Жители страны, недовольные тем, что не могут свободно перемещаться, при задержании пытаются любыми способами избежать штрафа.Чаще всего при поездке в другой город называется очень уважительная причина: люди едут, чтобы помочь пожилым родственникам, которым трудно себя обслуживать самостоятельно. Вот только при проверке по полицейским базам нередко выясняется, что помочь бабушкам и дедушкам не получится, поскольку они уже давно умерли.Некоторые нарушители проявляют завидную изобретательность. Так, среди ответов фигурируют:– Поругался с женой и вышел на улицу, чтобы остыть.– Еду к девушке с предложением руки и сердца.– Еду от любовницы. А давайте без штрафа, чтобы жена не догадалась?Полицейские смеются, сочувствуют и… выписывают штраф: за нарушение ограничений приходится заплатить 500 шекелей (около 11,6 тысячи рублей).Для обеспечения соблюдения карантина на дороги и улицы израильских городов вышли порядка 10 тысяч полицейских, на междугородных трассах и въездах в крупные города выставлены контрольно-пропускные пункты.Ранее в полиции страны заявили, что в отношении инфицированных лиц, нарушающих условия самоизоляции, намерены не ограничиваться штрафами и возбуждать уголовные дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзраиль вводит третий по счету локдаунЖесткий карантин вступил в силу с 27 декабря (подробности).