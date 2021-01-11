Стас Михайлов, которого его экс-музыкант недавно обвинил в отсутствии поддержки коллективу в тяжелые времена пандемии, оказался в центре нового скандала. Как выяснилось, директор казанского концертного агентства Фарит Мухамедьяров требует с артиста 1,1 млн рублей.Иск от коммерсанта, в котором он попросил взыскать с певца \\"необоснованное обогащение\\", поступил в Арбитражный суд Москвы еще 18 декабря.- В целях выяснения обстоятельств, раскрытия доказательств, а также разъяснения сторонам их прав и обязанностей, на 25 января в 17:35 назначено предварительное судебное заседание, - указано на сайте суда.Вероятнее всего, речь идет о предоплате за концерт, который так и не состоялся в Казани в прошлом году. Изначально шоу Михайлова планировали на 20 марта, но тогда в стране уже начали действовать первые коронавирусные ограничения, все выступления пришлось отменить. Концерт перенесли сначала на 13 сентября, потом на 14 февраля уже нового года... Но увидеть кумира поклонникам, похоже, не суждено.- Концерт Стаса Михайлова переносится в связи с изменением гастрольного графика артиста, - гласит краткое объявление на сайте организатора: никаких дат зрителям больше не обещают.Между тем, Мухамедьяров - самый известный в городе организатор гастролей знаменитостей, который работает в этой сфере уже более 30 лет. Благодаря ему жители Казани увидели не только российских, но и мировых звезд: группы Scorpions, Deep Purple, Хулио Иглесиаса, Патрисию Каас, Криса Нормана, Пола ван Дайка и других. В свое время по приглашению Олега Янковского амбициозный промоутер даже прошел пробы в кино, но съемки пришлось отменить: Янковский уже тяжело болел.Комментировать инцидент с Михайловым предприниматель отказывается.- Мы обсуждали этот момент, и Фарит Асфантович пока не готов общаться с прессой, - сухо объяснили kp.ru в офисе его концертного агентства.А Стас Михайлов, похоже, и вовсе был не в курсе поданного иска.- Мы эту историю узнали из СМИ, - ответила \\"КП\\" помощница артиста Анна Исаева.БЫЛ СЛУЧАЙВ 2019 году в Набережных Челнах отменили концерт Стаса Михайлова. Тогда организаторы не смогли выполнить \\"написанный кровью\\", как выразился директор артиста, райдер из 70 пунктов. А вот в Казани шоу, которое устраивал Фарит Мухамедьяров, все-таки состоялось.- Ничего сверхъестественного в райдере Михайлова нет, - рассказывал тогда журналистам организатор. - Пожалуй, самым сложным был райдер Scorpions: их было пятеро, и каждому требовалась персональная машина. При этом все автомобили должны были быть одинаковыми, чтобы никто не выделялся. В итоге мы остановились на \\"Ауди А8\\", и это их устроило. Кроме того, поскольку концерт проходил летом, на сцене постоянно должны были быть вода, пиво и лед. По большому счету, один райдер от другого не сильно отличается. Что касается конкретного цвета мебели и обоев в гримерке, то за все время организации концертов в Казани этого требовал только Элтон Джон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Под кожей ботокс шевеля\\": Сергей Шнуров унизил Стаса МихайловаМеж тем, блогер Лена Миро не понимает, почему певец должен платить своим музыкантам (подробности)«У меня рука тяжелая!»: Жена Стаса Михайлова пригрозила ШнуруИнна встала на защиту своего супруга (подробности)