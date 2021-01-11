Через портал госуслуг можно будет обратиться к нотариусу. Россияне смогут подать электронное заявление об открытии наследства, получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверить перевод, передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.Электронная форма будет открыта и для ряда других услуг. Среди них - обращение к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников.Специалисты в области строительства смогут через портал госуслуг подать заявление о включении их в национальный реестр, а волонтеры - получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.- Все это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто. Это избавит людей от лишних хлопот и потери времени, - сказал Мишустин.Как отметил премьер, на портале госуслуг уже доступно более 20 сервисов, за которыми раньше можно было получать только очно, причем в совершенно разных инстанциях.Мишустин также рассказал, что правительство снизило льготную ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. Если раньше ставка по таким кредитам составляла 8,5%, то теперь деньги можно будет получить под 7% годовых.- Эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. А также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации, - сказал Мишустин.Приоритетными сферами он назвал сельское хозяйство, туризм, науку, технику, здравоохранение, образование, обрабатывающую промышленность.- Важно помочь бизнесу преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал, - отметил премьер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин одобрил продление скидки на оплату пошлин через портал госуслугиРоссийский лидер объяснил, почему оплата пошли через госуслуги становится почти на треть дешевле (подробности).