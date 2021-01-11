В 1986 году на экраны вышел фильм \\"Выйти замуж за капитана\\". Главную роль в картине сыграла актриса Вера Глаголева. Трогательную историю любви посмотрели 11,5 млн зрителей. После премьеры журнал \\"Советский экран\\" назвал Глаголеву лучшей актрисой года. Кроткую и скромную звезду поклонники буквально боготворили. Настоящим ударом для всех стало известие о смерти кумира. Знаменитость скончалась 16 августа 2017 года в возрасте 61 года. Она до последнего скрывала свой страшный диагноз.Вера Глаголева успевала и строить личную жизнь и карьеру. От первого мужа Родиона Нахапетова актриса родила старших дочерей - Анну и Марию. Именно Нахапетов сделал из нее звезду, сняв в фильме \\"На край света…\\". Режиссер объяснял успех Веры тем, что она не стремилась к артистической карьере, вела себя естественно. Потом были съемки в картинах \\"Враги\\", \\"Не стреляйте в белых лебедей\\", \\"О тебе\\".Так и не получив актерского образования, актриса заняла в профессии свою нишу. Ее внешняя хрупкость в сочетании со скрытой силой и цельностью оказались востребованы в 1970-1980-х годах. Широкая популярность к актрисе пришла после выхода на экраны мелодрамы Виталия Мельникова \\"Выйти замуж за капитана\\", где Глаголева сыграла в паре с Виктором Проскуриным. За роль Лены в этом фильме она была признана лучшей актрисой 1986 года. В 1989 году Нахапетов уехал работать в США, где познакомился, а затем стал жить с продюсером Натальей Шляпникофф. В результате брак с Глаголевой распался.Вскоре Вера Витальевна познакомилась с миллиардером Кириллом Шубским. Случилось это в 1991 году на кинофестивале в Одессе. Актриса попросила бизнесмена помочь с финансированием фильма. Шубский отказался. Но неожиданно они стали встречаться, а позже поженились и даже обвенчались. От этого союза в 1993 году на свет появилась дочь Анастасия.Беды ничто не предвещало. Глаголева параллельно с актерской карьерой занялась режиссурой. О ее страшном диагнозе \\"рак желудка\\" знали лишь самые близкие. Несмотря на тяжелую болезнь, актриса устроила свадьбу младшей дочери с хоккеистом Александром Овечкиным. А в августе 2017 года поклонников шокировало известие о смерти звезды. Вера Витальевна скончалась 16 августа в клинике Шварцвальд-Бар при университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена на 62-м году жизни от рака желудка. Прощание состоялось 19 августа в Центральном Доме кино. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище.В августе 2019 года на могиле актрисы был открыт памятник - белая беседка со стеклянной крышей, скамейкой и креслом. \\"Моей прекрасной подруги Веры Глаголевой не стало два года назад. Она была еще такой молодой... Какая же это была трагедия для всех! Не только для семьи... Когда над могилой Веры появился памятник, увидев это чудо, я почти заплакала. Чудесная белая, абсолютно тургеневская беседка, внутри которой скамейка, на которую можно присесть, и кресло из металла, на котором лежат белая книга и шаль. И книга, и шаль тоже из металла, но поверить в это невозможно. Особенно шаль - такое ощущение, что, прикоснувшись к материи, можно почувствовать тепло... Эту беседку сделал человек или люди, которые очень любили и понимали Веру. Они, несомненно, обладают большим художественным вкусом, потому что часто над могилами появляются чудовищные, дорогие на вид сооружения, сделанные, конечно, по любви, но вот без этого самого вкуса...\\", - делилась подруга актрисы Лариса Усова.Позже стало известно, что проект беседки и внутреннего убранства придумала ее сестра Маша. По оценкам экспертов, на одну только беседку было потрачено два миллиона рублей, а на всю композицию минимум в пять раз больше. Говорят, возведением такого мемориала вдовец актрисы - бизнесмен Кирилл Шубский - попытался вымолить перед покойной женой прощение за измены и внебрачного сына Святослава от гимнастки Светланы Хоркиной, пишет \\"Экспресс газета\\".Как теперь известно, Хоркиной приходилось упорно молчать об отношениях с избранником и отцом своего первенца не по своей воле. На абсолютной секретности настаивал Шубский. Светлана же со временем выдавала подробности пережитого - по крупицам, в интервью и в своих мемуарах.О неверности Кирилла Глаголевой говорили не раз. Актриса никогда не комментировала личную жизнь. Она предпочитала говорить о произошедшем адюльтере как о несуществующем. В итоге ее брак с Шубским не распался. Супруг находился с женой до ее последнего вздоха.