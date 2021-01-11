Мэр Якутска Сардана Авксентьева была избрана на этот пост в сентябре 2018 года. И вот спустя всего два года, объявила о своем решении добровольно уйти в отставку.Сардана Авксентьева в одночасье стала знаменитостью, когда, едва взяв в руки бразды правления Якутском, заставила подчиненных ей чиновников отказаться от роскоши и различных привилегий.Первым делом она решила распродать крутые внедорожники с особыми номерами.Сардана запретила проводить пышные корпоративы за госсчет и даже уволила управляющего делами мэрии за то, что он заказал банкет стоимостью более миллиона рублей.Мэр отказалась от услуг дорогого мехового дизайнера и не стала финансировать дорогую балетную постановку, направив все эти деньги на благотворительность, в общеобразовательные школы и школы искусств. Глава города решила ограничить зарубежные поездки чиновников за счет бюджета.Свое решение покинуть пост Сардана Авксентьева объяснила проблемами со здоровьем. «Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365»,- объяснила она в своем Instagram.Прояснить ситуацию мы попросили главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.- Айсен Сергеевич, я знаю, что у вас хорошие отношения с мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. Насколько неожиданным стало для вас известие о том, что она обратилась с просьбой об отставке?- Я не скажу, что это было для меня неожиданностью. Я же в своем Инстаграме написал о том, что мы с ней советовались по этому вопросу. Она ко мне приходила, рассказывала, как у нее дела обстоят со здоровьем. Это достаточно серьезное, взвешенное решение с ее стороны.- То есть, еще до нового года вы об этом с ней говорили?- Да. Это не так, что вот она сегодня проснулась, у нее вдруг заболело сердце и пришло решение уйти в отставку. Это далеко не так.- Ясно. А с каким чувством вы ее отпускаете? Ведь она человек такой нестандартный. То машины продавала служебные, то хотела здание мэрии отдать малоимущим.- В любом случае, когда с человеком работаешь достаточно продолжительное время, расставаться с ним тяжело. Тем более, что я знаю Сардану не два года, а лет двадцать, наверное. Она, конечно, человек непростой, но главное, что мы всегда с ней умели находить общее решение во благо города и горожан.- Скажите, а на нее никто не давил?- Ну, знаете, всегда так говорят. Я сегодня тоже читаю многие комментарии, где утверждают, что вот давили на нее, затюкали… Авксентьева не тот человек, которого можно затюкать и задавить.Она приняла осознанное серьезное решение и я, зная от нее лично о проблемах со здоровьем, принимаю ее решение.А диванные аналитики любят все домысливать - вот, наверное, так, вот, наверное, сяк.- Как бы вы оценили ее работу на посту градоначальницы?- Не мне ей оценки давать, потому что люди ее избирали, она подотчетна, как и я, исключительно населению города Якутска.Я могу оценить ее работу только как горожанин. Где-то хорошо, где-то отличные результаты, где-то не очень. Но в целом - удовлетворительно. Мэром она была далеко не худшим.- Ну и титул самого известного мэра и, как ее называли, «самого честного мэра России», у нее тоже не отберешь, согласитесь?- Ну, это уже вам, журналистам, виднее.- Айсен Сергеевич, а ведь вы тоже раньше руководили Якутском. Вопрос немножко на засыпку, что называется: а кто лучшим градоначальником был – Сардана Авксентьева или Айсен Николаев?- Это абсолютно некорректное сравнение. Я вообще не люблю, когда людей сравнивают - а кто был лучший президент, а вот кто был лучший глава, лучший губернатор, лучший руководитель предприятия...Каждый же действует в рамках той ситуации, которая сложилась к моменту его прихода к власти.И с этой точки зрения, Сардана Владимировна тоже об этом много раз говорила, ей было гораздо легче, чем мне, потому что я пришел на абсолютно убитый город. А ей достался от меня вполне приличный экономически, неплохо развивающийся полис, который она тоже двигала вперед.Еще раз - каждый живет в своем времени и оценивать его можно только именно исходя из моментов именно того времени, в котором человек работает.- Скажите, а сколько времени займет ее лечение? Примерно хотя бы, по прикидкам?- Мы молимся, чтобы она как можно быстрее выздоровела.- Она в Москве будет лечиться или еще где-то?- Она мне сказала, что начнет лечение в Якутске, ну а дальше будет видно по ходу дела.- Вы допускаете ее возвращение?- Загадывать не буду. Это вопрос врачебный.- Что вы можете сказать о ее преемнике на посту мэра?- И сама Сардана Владимировна, и я в своих постах написали об исполняющем сейчас обязанности главы города Григорьеве Евгении Николаевиче. Он молодой, 35 лет, закончил Бауманку, имеет хорошие навыки предпринимательские, работал в бизнесе, в строительном комплексе. В последние годы трудится в администрации города Якутска первым заместителем мэра. Прекрасный организатор, эффективный управленец. Уверен, что у него получится город двигать вперед к его развитию.- Мы желаем вам всем здоровья, и экс-мэру, и исполняющему обязанности мэра, и руководителю республики…- Спасибо.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Мэрию чуть не продала, а персональные джипы - нет\\": Почему уходит глава Якутска Сардана Авксентьева«Самый честный» градоначальник страны подала в отставку (подробности)