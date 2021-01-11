В конце декабря вышел последний выпуск «Дома-2» на канале ТНТ. После 16 лет эфира проект потерял былую популярность, актуальность, и как следствие стал нерентабельным. Ведь у молодежи в последние годы появился огромный выбор контента - на YouTube и других платформах в сети. Даже после осенней оптимизации расходов на «Доме-2», он оставался дорогим в производстве проектом, поэтому найти для него новое место в эфире непросто. Однако Поляна на месте – часть участников жили на территории «Дома-2» и на январских каникулах, другие разъехались на отдых. Как переживают это время звезды шоу и что ждет «Дом-2» в будущем?В первый рабочий день 2021-го года безработными остаются многие из команды телепроекта. На «Доме-2» трудилась большая команда - почти триста человек. Работа на данный момент есть у немногих. Идет работа над ежедневным шоу «Бородина против Бузовой» - оно вернется в телеэфир в конце января. Но сокращения прошли и на этом проекте. Экс-соведущий «Дома-2» и «Бородина против Бузовой» Андрей Черкасов на вопрос останется ли он ведущим ответил так: «Нет! Там такая «мафия», что туда теперь не попасть». Это и понятно. Места остались для «лучших из лучших». Потеряв работу на «Доме-2», Бородина и Бузова дорожат оставшимся эфиром на ТНТ и рвутся туда, как на праздник. Дело в том, что из-за закрытия «Дома-2» зарплата Ксении и Ольги на этих проектах уменьшилась почти в два раза и будет составлять в месяц миллион с небольшим – сумма зависит от числа эфиров «Бородина против Бузовой». Эти деньги Ольга и Ксения могут заработать тремя коммерческими публикациями в своих соцсетях. Звезды гораздо больше дорожат эфирным временем на ТНТ – это важно из-за поддержания интереса лояльной аудитории «Дома-2» к ним, а значит их личным проектам.Съемочные бригада шоу «Бородина против Бузовой» на каникулах снимала сюжеты о жизни звезд «Дома-2». Экс-участники теперь продюсируют новости о себе, чтобы попасть в эфир «Бородина против Бузовой», а в случае возрождения проекта и в «Дом-2». Чего только не выдумывают - психушка, похудение, расставание, перемирие… 15 января планируют возобновить съемки «Бородина против Бузовой». Начнут обсуждать в эфире жизнь экс-звезд «Дома-2», а в перспективе будут акцентировать внимание на социальных проблемах.Что же будет с «Домом-2»? Территория, где располагаются объекты телепроекта просторная – локаций много. Один из домов переоборудовали для нового реалити-шоу с TikTokерами – набрали блогеров в возрасте до 25 лет, которые снимают ролики под прицелом видеокамер. На Поляне оставили 14 рейтинговых участников «Дома-2» - часть из них разъехалась на каникулы, но скоро они вернутся. Пока никто не получает зарплату. Средняя заработная плата на шоу для участников была 60 – 70 тыс. руб. в месяц.Один из экс-менеджеров проекта рассказал kp.ru: «Ребята не теряют надежду на то, что начнутся съемки «Дома-2» в новом формате. Но никакой оптимистичной информации нет. Пока сидят без зарплаты и понимают, что сокращения будут и зарплат, и людей. Никто не будет платить за производство шоу такие деньги, как раньше. Онлайн-платформа это будет или какой-то мелкий канал – вряд ли они потянут огромную команду и затраты как прежде».Соведущие «Дома-2» Ольга Орлова и Влад Кадони планируют искать новую работу. Ксения Бородина и Ольга Бузова не пропадут – у них есть и другие проекты на ТВ, бизнес, рекламные доходы. Ну а экс-участники «Дома-2» пока тратят сбережения, экспериментируют с бизнес-проектами, активно развивают соцсети в надежде на то, что их жизнь после шоу будет интересна и рекламодатели не дадут пропасть.