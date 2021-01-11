Три года назад муж-садист вывез Маргариту в подмосковный лес и отрубил ей кисти рук — не простил ей, что она подала на развод. Одну кисть врачам удалось пришить, на другой она носит биомеханический протез. Ее бывший муж получил 14 лет тюрьмы.Свою мрачную историю Маргарита Грачева сумела обратить в свет. Жизнелюбия в этой хрупкой молодой женщине хватает на всех: и для того, чтобы суметь жить дальше, и для того, чтобы помогать другим людям, попавшим в беду.С 15 января на канале «Россия 1» стартует ток-шоу «Близкие люди». Героями программы станут те, кто, как и Маргарита, пережил кошмар и ад. Только в отличие от Грачевой, они только ищут выход.Маргарита будет вести ток-шоу вместе с журналистом, опытным ведущим Леонидом Закошанским.«Нашими героями могут быть муж и жена, мать и ребенок, лучшие друзья или дальние родственники. В студии программы они смогут посмотреть на проблему под другим углом, выслушают мнение грамотного специалиста или просто почувствуют, что не одиноки в своей беде», - рассказали на канале.Помогать разобраться в ситуации будут постоянные эксперты - адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая и специалист по формулам судьбы Евгений Змиев.Накануне премьеры Маргарита Грачева опубликовала новую фотосессию: она впервые позировала перед камерой без протеза. Она призналась, что до сих пор везде и всюду появлялась только с протезом — выйти люди без него для нее было психологически сложно.Эти снимки помогли ей преодолеть барьер. «Неважно, есть ли у тебя стильная железная рука, нога - это всего лишь маленькое дополнение. Важны твои внутренние ценности, взгляды и твоя личность», - говорит Грачева.Первый выпуск ток-шоу «Близкие люди» выйдет в пятницу, 15 января, в 14.55.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМаргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти, вышла замуж и показала видео с новым супругомСейчас девушка счастлива (подробности).