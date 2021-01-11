Российские лыжники ударно начали год – Александр Большунов выиграл «Тур де СКИ», а Юлия Ступак стала второй в этой престижной многодневке. Мы позвонили президенту Федерации лыжных гонок России, прославленной лыжнице Елене Вяльбе.- Елена Валерьевна, поздравляем вас с большой победой. Большунов не подвел. Да и вся команда оказалась на высоте.- Спасибо!- Больше всего нас поразил огонь в команде, все сражаются. В отсутствие норвежцев (они побоялись заразится коронавирусом и пропускают этапы Кубка мира) получился просто выездной чемпионат России. Как вам удалось создать такой коллектив?- Не знаю. Работают. Большая команда работает.- Она разбита на несколько групп?- На четыре.- И между ними тоже есть конкуренция?- Да.- Но иногда между нашими лыжниками из этих разных групп искрит. Вот Евгений Белов и Алексей Червоткин после того, как столкнулись на спринтерском этапе «Тур де Ски», откровенно поругались на трассе, а потом продолжили свои разборки после финиша. Червоткина даже хотели дисквалифицировать, но потом ограничились трехминутным штрафом. Ребята уже помирились?- Господи, что они, ссорились, что ли? Ну, повздорили чуток, ничего страшного.- И, все равно, это всех удивило. Вроде лыжники – выдержанные люди. Или нет?- По-всякому бывает. Огонь у каждого есть. Спортсмен не может быть без этого.- Второе место в общем зачете «Тур де Ски» несколько неожиданно заняла Юлия Ступак. А что случилось с лидером женской команды Натальей Непряевой, которая в прошлом году была второй, а в этом заняла только седьмое место?- Пока что-то платформы не может найти. В горах высоко, всегда тяжело, но будем надеяться, что к чемпионату мира все свои проблемы она решит.- Норвежцы, которые побоялись приехать в Италию из-за коронавируса заявили, что пусть «Тур де Ски» выигрывают русские, а мы выиграем наш домашний чемпионат мира. Как вы думаете?- Ничего не думаю. Вообще не читаю, что они пишут. И ничего про них не думаю.КОМАНДНАЯ ТАКТИКА- Норвежцы, да и французы, как в последней гонке, обычно тащат своего лидера. А у нас на чемпионате мира будет командная тактика? Или каждый сам за себя?- Знаете, у нас индивидуальный вид спорта. Если вы не в курсе. И в контрактах у спортсменов не прописано, что вся команда должна работать на кого-то одного. Если будет явно видно, что можно на кого-то одного работать, наверное, это возможно.- То есть вы такую установку не даете?- Нет, конечно. Спортсмен тренируется для того, чтобы показать свои наивысшие результаты. Почему он должен работать на кого-то одного? Мне не очень понятно.Да, в Норвегии это как-то происходит… Думаю, у них это в контрактах прописано.- Посмотрим, чья тактика выиграет. А сколько наших спортсменов поедут на чемпионат мира?- 12 мужчин и 12 женщин. А выступать на гонках будут по четыре человека. Состав будет определяться после последнего этапа Кубка мира перед чемпионатом, в Чехии.- Опять нашим лыжникам придется сражаться на лыжне друг с другом?- Да. Они отбираются на этапах Кубка мира, чтобы попасть на чемпионат мира.- Но ведь после «Тур де Ски» все устали. А тут новый критериум…- Будем сейчас восстанавливаться.- Все наши лыжники будут участвовать в январских этапах Кубка мира?- Обязательно.БЕЗ ФЛАГА- А на чемпионате мира мы будем без нашего флага выступать, как на последней Олимпиаде?- Да, будем под флагом FIS выступать.- А что с формой?- Надеюсь, что успеем пошить.- Она может быть в наших цветах?- Да, только с другими буквами. У нас написано на ноге RUS, так теперь нельзя.Про комментаторов- А как вам комментарии по «Матч ТВ» олимпийского чемпиона Сочи-2014 в марафоне Александра Легкова?- Ну, для меня это интересно очень. Много рассказывает, общается с тренерами, рассказывает в прямом эфире, молодец.Итоги «Тур де Ски»Мужчины. 1. Александр Большунов (Россия) – 3:32.32,3. 2. Морис Монифика (Франция) – + 3.23,9. 3. Денис Спицов – + 3.36,7. 4. Иван Якимушкин – + 3.40,6. 5. Артём Мальцев – + 4.03,3. 6. Евгений Белов – + 5.08,5. 7. Андрей Мельниченко – + 5.23,7… 11. Илья Семиков – + 7.36,2… 17. Алексей Червоткин – + 8.25,8…Женщины. 1. Джесси Диггинс (США) – 3:04.45,8. 2. Юлия Ступак (Россия) – + 1.24,8. 3. Эбба Андерссон (Швеция) – + 2.00,8. 4. Татьяна Сорина – + 2.58,1… 7. Наталья Непряева – + 3.28,5…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшая победа Большунова: Российский лыжник второй год подряд выиграл гонку «Тур де Ски»Спортсмен теперь лидирует и в общем зачете Кубка мира, идя к своему второму Хрустальному глобусу (подробности).