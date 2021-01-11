Мы уже писали о шоу Ивана Урганта Ciao 2020, в котором российские певцы исполняли свои хиты на итальянском, в аранжировках а-ля песенный фестиваль в Сан-Ремо. Они были одеты в дичайшие костюмы в стиле 80-х, и их выступления перемежались скетчами с участием российских знаменитостей. Все без исключения выступали под итальянскими псевдонимами: Niletto и Клава Кока стали Нилетто Нилетти и Клаудией Кокка, Николай Басков и Даня Милохин - Николой Баска и Даниэле Милокки, Иван Дорн - Джованни Дорни, Егор Крид - Джорджио Кридди, Александр Паль - Алессандро Паллини, Ольга Бузова Орнеллой Будзи, Ида Галич - Идой Галиччи, Джиган - Джиджи, Гарик Харламов - Энрико Карлаччи, и так далее. За исключением краткого предисловия, все шоу было на итальянском - понять, о чем говорят участники, можно было из русских субтитров.В самой Италии шоу восприняли на ура. «Единственныи настоящии итальянскии Новыи год на телевидении – шоу Ивана Урганта. И если вы о нем не слышали, тем хуже для вас» - написали в La Libero Quotidiano. «Комедийный шедевр, что-то среднее между передачами Drive in и Disco Ring, с атмосферои семидесятых и восьмидесятых, сразу же занесен в число самых просматриваемых видео на YouTube. Гротеск, сатира, но прежде всего большое признание в любви к Италии и к нашим местным мелодичным песням» - отозвались в La Repubblica. «Самое смешное шоу конца года представляет собои отличную пародию на итальянскую эстраду 80-х. Оно транслировалось на Первом канале и стало образцом осознаннои пародии на трэшевое телевидение. Порои эта пародия поднимается до настоящих высот» – сочли в Corriere Della Sera.В восторге оказались и многие русские, живущие в Италии. Например, искусствовед Слава Швец написала в фейсбуке: «Все шоу - это с большой любовью и знанием сделанная пародия на итальянские трэш-шоу 80-х - 90-х годов - со всеми совершенно типичными приметами: абсолютно бессодержательными разговорами о еде, идиотскими конкурсами, порнозвездами в качестве гостей передачи, жизнерадостными шутками на грани фола и камерой, которая то и дело съезжает в декольте ведущей или девушек кордебалета. А от интонации, с которой Ургант объявлял номера лотереи, я чуть не разрыдалась - эта очень узнаваемая интонация продержалась на итальянском телевидении почти до начала нулевых. Отдельно потрясает, что все участники выучили текст на совершенно чужом и незнакомом языке (ну, может, кроме Урганта, который, кажется, на нем немного говорит). Причем выучили очень хорошо. Смешно и не в лоб переведены имена и названия - не сколько переведены, сколько иногда просто обыграны. Перевод текстов песен просто невероятный - если вы вдруг знаете переводчиков, передайте им, что они гении. Преклоняюсь перед их мастерством. Костюмы, звук, свет - все очень точно стилизовано. Ciao 2020 - удивительный пример того, как можно сделать пародию, но сделать ее с большим знанием предмета, со вкусом и с любовью. Очень жаль, что оценить всю красоту и точность работы можно только если ты хорошо знаком с оригиналом и знаешь оба языка».Ну, а Иван Ургант, который под псевдонимом Джованни Урганти вел это шоу, стал в Италии настоящей звездой - интервью с ним опубликовали сразу несколько изданий. Например, местный Rolling Stone. Вот несколько вопросов и ответов.- Привет, Иван! Вы сошли с ума? Мы здесь в Италии приготовились провести грустный Новый год, запершись в своих квартирах, глядя в телевизор, чтобы не пропустить полночь, и лечь спать через десять минут после ее наступления. А вместо этого люди танцевали в комнатах и на балконах под Ciao 2020! Как вам пришла в голову идея сделать итальянское шоу?- Идея взялась буквально ниоткуда. Италия, как и все мы, сильно пострадала в 2020 году. Мы не могли туда поехать - впрочем, мы никуда не могли выехать. Мы скучали без путешествий за границу, без звуков иностранной речи. Мы хотели сделать что-то, что развеселит в первую очередь нас самих. Русские, которые поют самые популярные песни 2020 года на итальянском? Отлично! Позвать «артистов года» и заставить всех их говорить по-итальянски? Круто! Оформить все это как типичное итальянское шоу 80-х? Можно будет показать это папе и не стыдиться! Будет ли этому рад кто-то, кроме нас? Мы решили так: даже если никому это не понравится, по крайней мере, перед Новым годом на главном канале страны выйдет 50-минутная передача, в которой не будет ни слова на русском. Прекрасная история, чтобы потом рассказывать о ней внукам в письмах из тюрьмы. Но все прошло хорошо. Всем понравилось. Мы поняли, что эта идея сработает, как только услышали первую песню с итальянским текстом и в новой аранжировке. Все закричали: «Отлично!» - и бросились работать дальше…- У вас на YouTube шесть миллионов просмотров. Вам известно, сколько из них пришлось на Италию?- Судя по комментариям, итальянских зрителей у нас все больше и больше. Я бы хотел поблагодарить их - они перевели свои отзывы на русский с помощью Google Translate. По-моему, это звучит так же чудесно, как наши песни на итальянском.- Вы проделали поразительную работу. Это было сложно? Сколько времени это заняло?- Плюс-минус три недели. Елена, она живет на Сицилии, перевела песни, Анна подогнала их под ритм, Ирина перевела диалоги для участников, находящихся в студии, а я перечитывал в гримерке Данте и пил граппу.