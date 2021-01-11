Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов в воскресенье, 10 января, одержал победу в общем зачете многодневки «Тур де Ски». И благодаря том, что норвежские спортсмены решили проигнорировать старты в начале 2021 года, Большунов уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира.– Я не могу залезть в головы других спортсменов. Но для меня соревнования это действительно праздник, и даже позавчера, когда был выходной, уже очень хотелось стартовать. Почему бы не сделать тур, где будут шесть гонок за шесть дней или семь за неделю? Посмотреть, как это будет без отдыха, кто на что способен, - говорит Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».– И все же – почему лыжники бегут, а биатлонисты нет? - уточнили у Большунова. Однако же наш лыжник поскромничал, сказав, что сам делает свою работу и не может сказать, в чем же причина:– Я не эксперт биатлона, делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, потому что в сезоне тренироваться некогда и именно в летний период нужно заложить базу, тот объем, который будет помогать тебе весь сезон.Когда же Большунова переспросили, мол, ну а когда же может случиться переход? Ведь подобные случаи в истории российского спорта уже были, то Александр все-таки сдался:- У меня еще здесь много нерешенных проблем, вот когда в лыжах будет все в порядке… - улыбнулся наш спортсмен.Напомним, что в один день с победой Большунова произошел еще один успех — наши биатлонисты выиграли смешанную эстафету на Кубке мира в Оберхофе, прервав свою серию из 43 гонок без наград.