Бывшая жена Андрея Аршавина вот уже пять месяцев борется с тяжелым недугом. В этот непростой период Алису Казьмину поддерживают самые близкие люди - мама и дети. А вот от футболиста она и слова доброго не дождалась.Бывшая жена Андрея Аршавина на всех последних фотографиях старательно прячет лицо. Тому есть причина. У Алисы Казьминой возникли серьезные проблемы со здоровьем. Многодетной маме сделали операции, которые ей не помогли. Как она на днях призналась: \\"Красивое лицо мое покромсала болезнь\\".В эти тяжелые времена 38-летнюю женщину поддерживают самые близкие. Алиса тяжело болеет уже пять пять месяцев. И, по ее словам, далека от исцеления. \\"Неопределенность удручает. Но есть мама, дорогая, любимая, силе воли и сдержанности которой можно позавидовать, видя свою дочь такую. Есть трое любимых деток. И есть вы, которые очень поддерживаете и помогаете. А глаза еще горят. Душу сложнее сломать\\", - обратилась она к поклонникам, разместив очередное фото. В кадре бывшая жена футболиста сидит за рулем и прикрывает изуродованное болезнью лицо рукой.Фолловеры действительно очень переживают за Алису. Многие уверены, что ее недуг - результат неудачной пластической операции. Мол, она изменила внешность ради Аршавина. \\"Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально, психосоматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом\\", - делилась болью Казьмина.В ответ на ее исповедь высказалась и скандальный блогер Лена Миро. \\"Мне Алису стало искренне жаль. Не очень умный, не очень богатый, не очень красивый парень с простецким румянцем стал смыслом жизни женщины. Я недостаточно хороша для него. Мне нужно стать лучше. Я отрежу нос (накачаю скулы, вставлю грудь) лишь бы снова тебя возбуждать. Посмотри, какая я вся улучшенная! Хочешь меня теперь, хочешь? Вернись!\\", - написала она в блоге.После чего назвала происходящее с Алисой \\"одержимостью\\". \\"Нет бы сказать себе: стоп, дорогая, стоп. Это был жуткий козлина, он меня не достоин. Ушел? Значит, мне повезло - избавилась от паразита в доме, спасибо ему за это. Но - нет. У брошенной бабы противоположно другие мысли - я не так уж хороша для него! Тьфу. И давай - диеты, анорексия, фанатический улучшайзинг, откачка жира из живота. У дурынды окончательно едет крыша. Самоуважение? Любовь к себе? Нет, все это навсегда уходит из головы\\", - говорит Миро.Казьмина, прочитав это, обратилась к блогеру. \\"Лена, хочу поздравить тебя с Рождеством, пожелать всего самого светлого и хорошего. И в данном случае со мной, описанным тобой, к счастью, а может к сожалению, ничего не сделано для привлечения внимания бывшего капитана сборной России. Болезнь и недуг - далеко не лучшие моменты в жизни обратить внимания бывшего супруга. Мужчине нужна здоровая женщина. И это нормально. Поэтому не перебарщивай. В этом случае точно\\", - посоветовала Алиса.Напомним, Андрей Аршавин официально был женат лишь однажды. В 2016 году он повел под венец Алису Казьмину, с которой встречался несколько лет. Они познакомились в Лондоне, где эффектная шатенка пробовала себя в качестве модели. К слову, именно ради Казьминой спортсмен в свое время бросил беременную третьим ребенком Юлию Барановскую. От футболиста Алиса родила дочь Есению. Однако общий ребенок не помог спасти отношения. Супруги развелись в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста.