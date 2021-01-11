26 сентября 2021 года у наших европейских партнеров выборы в Бундестаг. А поскольку ФРГ — парламентская республика, новый состав депутатов утвердит еще и главу страны. Актуален вопрос - кто станет новым канцлером Германии. Обычно это лидер партии-победительницы или их коалиции.Напомним, нынешний канцлер Ангела Меркель, после четырех сроков и 16 лет правления, в предстоящих выборах не участвует и отправится на покой. Когда в 2005 году она пришла к власти, Евросоюз был на пике мощи, да и сама Германия — на подъеме, играя первую скрипку в мировой политике: всего двумя годами ранее Берлин, Москва и Париж вместе оппонировали вторжению США в Ирак.Но при Меркель начались трудности. 2008 — мировой финансовый кризис; 2010 — угроза дефолта Греции (тогда для спасения еврозоны на помощь южным соседям направили $300 млрд, в основном за счет Германии); 2014 — нашествие беженцев; 2016 — кровавый теракт на рождественской ярмарке в Берлине; 2020 — коронавирус. Да, госпожа канцлер в данных проблемах, наверное, не виновата, но ведь избирателю это не объяснишь.И тот голосует. Результаты ХДС/ХСС (блок Меркель) на последних крупных выборах красноречивы: Бундестаг-2013 — 41,5%; Бундестаг-2017 — 33%; Европарламент-2019 — 28,9%.А в региональных парламентах, например, в ряде экономически депрессивных земель Восточной Германии (бывшей ГДР), партия Меркель последние годы еле-еле входит в тройку лидеров, уступая даже некогда маргинальным движениям правых и левых популистов.Тут уж лучше уйти до итогов осенних выборов. Непобежденной.Вопрос лишь — кто займет освободившийся трон? Претенденты есть. Прежде всего — в ее собственной партии.ЙЕНС ШПАН: ОТКУДА ДОМИК?Наиболее вероятный кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС — Йенс Шпан. Он бодр и активен (40-лет — не возраст в политике), словом, человек во всех отношениях правильный… с точки зрения глобальных элит. В юности проходил образовательные программы «для молодых лидеров» от американских НКО. Открытый гей, живет с мужчиной, детей нет.Надуть ему рейтинг — пара пустяков. Например, трубить во всех СМИ, что победа над коронавирусом — заслуга Шпана. Ведь он с 2018 года — министр здравоохранения.Зато о скандалах писать не обязательно. Например, в 2020 году, когда многие немцы из-за «короны» лишились работы, Шпан приобрел виллу площадью 300 кв. м — памятник архитектуры в элитном берлинском районе Далеме. Точная сумма сделки неизвестна, однако, как предполагают немецкие журналисты, речь может идти о миллионах евро.В свою очередь, адвокат Шпана утверждает: покупка недвижимости — вопрос частной жизни, газетчикам совать туда нос нельзя. Обязательно скажите это нашим «борцам с коррупцией», которые любят копать под российских чиновников.Да, откуда же Йенс Шпан мог взять такие деньги?В числе его советников на посту главы Минздрава — представители фирм-производителей covid-тестов и прочих медсредств. Сказочно обогатившиеся в корона-кризис. А рука, как известно, руку моет.Так что, учитывая все эти скандалы, нельзя исключать, что немецкие элиты выдвинут в лидеры кого-то другого. Например, авторитетного человека от второй из двух главных партий в Бундестаге.ОЛАФ ШОЛЬЦ: КУДА ДЕЛИСЬ ДВА МИЛЛИАРДА?Немецкий банки — синоним надежности. А гарант этой надежности — Олаф Шольц. С 2018 года он трудится на посту министра финансов ФРГ. Детей, кстати, у него тоже нет.62-летний Шольц принадлежит к другой главной партии — СДПГ. Которая наряду с ХДС/ХСС входит в правящий в Германии двухпартийный тандем. Кстати, а как расшифровываются их громоздкие аббревиатуры? Это уже давно не имеет значения. Лет 25 назад первая партия считалась «более левой», вторая — «более правой», но сейчас они по всем вопросам выступают единым фронтом: мигрантам и антироссийским санкциям — «да»!У Шольца, впрочем, тоже есть скелеты в шкафу. Летом прошлого года прогремел самый громкий финансовый скандал за всю историю ФРГ. Лопнул модный стартап Wirecard, предоставлявший финансовые услуги в интернете (эдакий онлайн-банк). И ладно бы предприниматели просто прогорели: руководство месяцами скрывало от вкладчиков и акционеров финансовые проблеми, всеми силами прикрывая дыры. Махинация с отчетностью тут не самое страшное, дошло даже до актеров, которые изображали сотрудников офиса — все, чтобы никто не догадался, что этот мыльный пузырь вот-вот лопнет. За это время руководство Wirecard успешно вывело из кассы собственного банка почти 2 миллиарда евро.Зараз такую сумму украсть невозможно — «выводилово» такого масштаба занимает месяцы или даже годы. Но куда же смотрели контролирующие госорганы, включая и минфин во главе с Шольцем? Проспали… или были надлежащим образом «замотивированы», ведь у Wirecard были связи даже в администрации канцлера ФРГ (о чем «КП» уже подробно писала)?Да, сейчас о той афере все забыли. Но если газеты получат команду «фас», им нечего не стоит вновь вспомнить об относительно недавнем скандале. И повесить всех собак на Шольца — не досмотрел, мол, как банкиры-мошенники крадут наши деньги.Так что, возможно, немецкие элиты предпочтут некую третью фигуру — компромиссную и еще более управляемую. Какого-нибудь успешного политика регионального уровня — но в то же время без особого веса в верхах. И такой человек имеется.АРМИН ЛАШЕТ: ЗАКАЗЫ ПО-ДРУЖЕСКИЗемля Северный Рейн — Вестфалия — один из экономических локомотивов Германии. Причем с момента образования ФРГ после Второй мировой войны в региональном парламенте доминировала партия СДПГ. Но на местных выборах-2017 здесь сенсационно победили «меркелисты» из ХДС/ХСС во главе с Армином Лашетом.Сейчас этот 59-летний политик — премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия. И явно метит выше, на международный уровень. В августе прошлого года он демонстративно посетил лагерь для мигрантов на греческом острове Лесбос — выказывал заботу о главной проблеме Европы, «гонимых беженцах». Визит, правда, пришлось прервать по соображениям безопасности. Обитатели лагеря, вероятно, поняв, что после оптимистичных фотосессий с немецким гостем в их жизни ничего не изменится, чуть было его не побили…В отличие от других героев нашего обзора, у Лашета есть сын — Йоханнес. Месяц назад оба влипли в скандал. Как выяснили журналисты, госзаказы для Северного Рейна — Вестфалии на поставки масок и медхалатов на сумму 40 млн евро выполняла фирма, принадлежавшая лучшему другу Лашета-младшего.Но для элит подобный кандидат очень удобен. Шаг влево, шаг вправо — и ты уже не лидер, а подозреваемый по делу о коррупции.А КАК ЖЕ ОППОЗИЦИЯ?Есть и другие кандидаты в канцлеры от системных партий. Но всех объединяет одно. Они прочно встроены в евроатлантические структуры, имеют связи с НКО, продвигающими ценности «американского мира».Да, в ФРГ есть и другие силы. Например, партия «Альтернатива для Германии» — третья по величине в Бундестаге и единственная, выступающая против нелегальной миграции и антироссийских санкций. Однако сейчас, по данным соцопросов, ее рейтинг — лишь около 10%.Так что, скорее всего, в сентябре в Германии победит «атлантист», сторонник НАТО и либеральных ценностей. Но в чем-то это даже хорошо. Так мы, по крайней мере, избавимся от иллюзии, будто за кордоном у нас есть друзья, ради которых следует поступаться нашими собственными интересами.