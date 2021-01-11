51-летний Сергей Майоров вернулся из отпуска и приступил к работе над новыми выпусками своей программы «Однажды». Отдых завершился экстремально: вернувшись в Москву, Майоров прочел в социальных сетях новости о том, что с него взыскан долг. Сообщалось, что Сергей Майоров семь лет назад выступил поручителем в выданном кредите нескольких кинопроизводящих компаний. Они не погасили кредит, поэтому и с компаний, и с телеведущего взыскали более 29 миллионов рублей. Солидная задолженность по кредитным договорам может стать причиной, к примеру, в командировке звезды за границу.«Нет, никаких долгов нет!» - сообщил kp.ru Сергей Майоров.У телеведущего сейчас несколько проектов, он активно занят работой. Кстати, и на сайте, и в базе Федеральной службы судебных приставов никаких задолженностей, исполнительных производств за Майоровым не числится. Майоров выпускает еженедельный телевизионный журнал о знаменитых людях и событиях. Кроме того, Сергей вместе с командой сотрудничает с проектом «Синяя птица» - снимает истории (профайлы) о юных талантливых участниках телепередачи.Недавно Сергей Майоров переболел COVID-19 – лечился дома, под контролем врачей, но продолжал работать онлайн. Восстанавливался прогулками на Куршской косе. За время праздников маршрут телеведущего был насыщенный: Калининград, Зеленоградск, Советск, Питер, Рускеала. Работа у Сергея Майорова связана в том числе и с зарубежными командировками, поэтому за отсутствием задолженностей он следит.