Сложно сказать, почему руководитель казанского концертного агентства Фарит Мухамедьяров требует со Стаса Михайлова 1,1 млн рублей за отмену концерта. Дело было в марте, когда уже бушевала пандемия и Михайлов болел коронавирусом, как и многие его поклонники. Плюс ко всему Михайлов не отказывался петь в Казани.Иск от Мухамедьярова, в котором он внезапно попросил взыскать с артиста баснословную сумму за \\"необоснованное обогащение\\", поступил в Арбитражный суд Москвы 18 декабря.- Всем известно, что заслуженный артист России Стас Михайлов, никогда прежде не нарушал договоренностей о концертах, трепетно относился и относится к своей публике, максимально преданно и честно служил, и служит своему делу, - говорит пресс-служба Стаса Михайлова. - Поэтому ситуацию с намеченным концертом в Казани , его переносом по объективным и понятным причинам, он воспринимал как временную и конечно готовился ко встрече с жителями Татарстана.Концерт Стаса Михайлова в КРК «Пирамида» г. Казани, запланированный на 20 марта 2020 года, впоследствии перенесенный на 13 сентября 2020, но не проведенный в сентябре в связи с тем, что на 01 сентября 2020 года не были сняты полностью ограничения на проведение массовых мероприятий, в итоге и по согласованию сторон был перенесен на 14 февраля 2021 года.Об этом свидетельствует письмо, направленное со стороны администрации артиста к организатору концерта в Татарстане и согласованная с ним новая дата концерта, что так же подтверждается афишей КЗ, включающей продажу билетов на данный концерт, находящейся в общем доступе в интернет пространстве.Новая дата концерта, согласованная еще в конце 2020 года - 14 февраля стоит в графике артиста, более того, ее выбор был обусловлен праздничным днем – Днем всех влюбленных, что лишний раз доказывает желание артиста приехать к своему зрителю в Казань и с удовольствием петь для него.Как нам стало известно, в конце декабря афишу аннулировали, продажу билетов приостановили, и все это произошло в одностороннем порядке, без предупреждения офиса Стаса Михайлова о чем-либо.В конфликтную ситуацию с организаторами концерта в Казани артист не входил. В данный момент Стас Михайлов пытается выяснить у своей администрации подробности переговоров с прокатчиком из Казани, - говорит пиар-менеджер певца Анна Исаева.