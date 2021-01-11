Известный фигурист Илья Авербух и актриса Лиза Арзамасова поженились в конце уходящего года - 20 декабря. Но с тех пор так ни разу и не сфотографировались вместе, несмотря на многочисленные уговоры поклонников. Спустя 20 дней семейной жизни Лиза решила исправить это упущение и показала в Инстаграме первую совместную фотографию с супругом.На снимке 25-летняя звезда сериала «Папины дочки» позирует, нежно прижавшись щекой к плечу 47-летнего продюсера.- С мужем… Слово-то какое новое, приятное, - подписала фотографию Лиза.Подписчики в комментариях отметили, какая они гармоничная пара, и в очередной раз пожелали молодоженам счастья.Новоиспеченные супруги проводят медовый месяц в Сочи, где Авербух совмещает отдых и работу. В новогодние праздники продюсер представил в Сочи свое ледовое шоу «Чемпионы». А после они с Лизой и Мартином — сыном фигуриста от первого брака — отправились покататься на лыжах на курорт «Роза Хутор». В Инстаграме Арзамасова делилась снимками, сделанными на курорте: муж сфотографировал ее вместе с сыном. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее 17-летним пасынком не так уж и велика.Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с мачехой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил актрису во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Фигурист и актриса долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года, когда актриса уже жила в доме Авербуха. А 20 декабря влюбленные тайно расписались в одном из загсов Москвы. Церемония была скромной: Лиза пришла на регистрацию в вечернем платье и без фаты, Илья — в обычном костюме. Тем не менее, эмоции во время торжества зашкаливали. Отвечая своему избраннику «да» и обмениваясь с ним кольцами, актриса несколько раз утирала слезы.