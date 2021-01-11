Екатерина Климова вместе с четырьмя детьми от разных мужей и мамой обосновалась в элитном поселке Павлово на Новой Риге. В двухэтажном особняке с мансардой площадью 250 квадратных метров места хватает всем. Дом поражает шикарной отделкой и уютом.Екатерина Климова активно ведет блог. Она воспитывает дочь Елизавету от первого брака с бизнесменом Ильей Хорошиловым, сыновей Корнея и Матвея от второго экс-супруга Игоря Петренко, а также малышку Беллу, рожденную в браке с Гелой Месхи.Актриса публикует фото и видео, рассказывая о своей жизни. Часто делится снимками из своего загородного дома.Артистка сама руководила строительством и отделкой особняка. Екатерина купила участок площадью в 15 соток. \\"Я покупала дом, а потом достраивала его. Поэтому получилось гораздо дороже, чем рассчитывала\\", - вспоминала многодетная мама в одном из интервью.В итоге она построила дом для большой семьи. По словам Екатерины, теперь она запросто сможет проконсультировать любого прораба. \\"Я думаю, что могу на этом зарабатывать, потому что теперь разбираюсь во всем - от уровня фундамента до кровли\\", - заметила актриса.Внутренней отделкой дома звезда занималась лично. Она не стала нанимать дизайнеров и собственноручно создавала уют в коттедже.Интерьер жилища выполнен в светлых тонах. Вся мебель подобрана идеально в тон.На первом этаже расположена большая гостиная с мягкой мебелью и каминной зоной.Мансардное помещение полностью отделано деревом светлого тона. Пол во всех комнатах имеет специальную систему обогрева.На второй этаж ведет деревянная лестница. Там расположены спальни актрисы, ее детей и мамы.