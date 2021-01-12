Конец года был для Ольги Бузовой стрессовым. Из проекта «Ледниковый период» артистка вышла не только с почетным дипломом «Зрительских симпатий», но и с серьезными травмами - перелом ребер. А тут еще и внезапное закрытие проекта «Дом-2», на котором, собственно, много лет назад взошла звезда Бузовой.И тем не менее к своему 35-летию (которое поющая телеведущая празднует 20 января. - Ред.) Оля стряхнула с себя груз прошлогодних проблем и пребывает на позитивной волне. В чем мы убедились, когда артистка без опоздания приехала на эфир Радио «Комсомольская правда».Самая популярная девушка страны- Оль, есть только два артиста, которые всегда приезжают вовремя - это ты и Филипп Киркоров.- Кстати, все удивляются: как ты так рано встаешь? Говорю, господи, если бы вы знали, как это сложно! Я ночная, снимаюсь порой до семи утра. Но мне это в кайф. Тем более приехать в «Комсомолку», в газету, которая первая меня признала самой популярной девушкой страны. Был у вас какой-то рейтинг в далеком 2009 году.- Ты и сейчас сохранила в этом смысле первенство. Только теперь ты еще и поешь…- И в эпоху пандемии продолжаю осваивать такую профессию, как блогер. Раньше над блогерами многие смеялись, считали несерьезными ребятами, а сейчас мы видим, какая у них огромная аудитория.Инстаграм появился в моей жизни относительно недавно. Я и без соцсетей была интересна. Недавно я встречалась с Романом Петренко, руководителем холдинга канала ТНТ. Он вспоминал, как в 2004 году я пришла на «Дом-2». По его словам, мой приход на проект был чем-то невероятным, взрывом рейтинга. Думаю, я брала своей искренностью.- Чувствовала зависть ребят из проекта, когда запела?- Вообще людям сложно принимать чей-то успех. И зачастую они пытаются объяснить этот успех чем угодно, но не талантом, не харизмой. Тут повезло, здесь папа проплатил, а здесь она развелась, поэтому ее страна поддерживает. Хотя папа и мама у меня скромные, и бюджета никогда не было большого в семье. Поэтому я так ценю все то, что я имею. Все это я сделала своими руками.Зависть к успеху была, еще когда я была просто участницей «Дома-2» . Ребята всегда голосовали против меня, хотели выгнать. Но каждый раз меня спасало зрительское голосование. Потом я стала ведущей проекта. Участники очень тяжело переживали мой новый статус, потому что они уже не могли меня выжить. Сейчас в связи с закрытием «Дома-2» лента кипит.- Наверняка тебя часто поддевают, мол, «Дом-2» - пошлость...- Главное, что про меня говорят (смеется).- Или про пение. «Ольга, вы не Анна Нетребко, зачем полезли на сцену?» Как ты реагируешь на хейтеров?- Я с детства сталкивалась с ненавистью. У меня всегда была позиция, свое мнение, поэтому находились люди, которых я раздражала. От директора школы до какого-то конкретного учителя. Они свой негатив срывали на мне, оскорбляя и унижая. С годами вырабатывается иммунитет.- Хотя ты часто плачешь публично...- Да, я по-прежнему ранимая. Но я за себя могу постоять. Да, я не Анна Нетребко. А что, я написала где-то, что у меня голос лучше, чем у Полины Гагариной? Я что, сказала, что я лучшая вокалистка мира? Я понимаю, что надо работать. И я работаю, занимаюсь вокалом. Если провести сравнительный анализ моих первых песен и новых, чувствуется рост.По поводу «Дома-2» было очень много негатива. Но есть один факт, который невозможно не принять. Этот проект, он легендарный. Он знаковый, он узнаваемый на 100%. Я в отличие от других участников никогда от своей альма-матер не отрекусь. Прогибаться не буду, чтобы кому-то понравиться. Сколько было ситуаций и по-прежнему есть, когда меня не приглашают на разные мероприятия, премии, не берут мои песни на радио... По сей день говорят, что Бузову нельзя звать, потому что это «Дом-2».- Все-таки в российском шоу-бизнесе есть какая-то клановость?- Конечно. Прошло семь лет, но у людей по-прежнему позиция: Бузовой у нас не место. Я не обижаюсь и не бьюсь головой о стенку. Есть более важные вещи, которые я вижу в моей жизни. Это признание людей.«Хочу познакомиться с Аллой Борисовной и с Путиным»- Ты сейчас опять гремишь в новостях. Дескать, Алла Пугачева вычеркнула тебя из новогодних огоньков. Хотя я знакома с Аллой Борисовной, знаю, что это полнейший бред.- Я поначалу была очень расстроена этой новостью. Поскольку я сталкиваюсь с таким отношением среди артистов, была у меня микромысль - а вдруг это правда... Я никогда в жизни с Пугачевой не встречалась. Хотя очень хочу этого. Если спросить: с кем в нашей стране я бы хотела познакомиться, то я бы ответила: с Путиным и с Пугачевой. Для меня Алла Борисовна - это символ эстрады нашего поколения.- Но она-то тебя точно знает. Галкин говорит, что она «Ледниковый период» смотрела.- И наверняка видела, как Филипп Киркоров всегда ставил мне «6:0». Я хотела бы познакомиться с Пугачевой. И мне кажется, этот момент должен случиться. Потому что все чаще я слышу от людей: «Ты - Алла Пугачева в молодости». Это не про внешность, это, наверное, про сложный путь и характер.- А если бы представился случай задать вопрос Путину, чтобы ты спросила?- Я бы долго готовилась, поскольку хочу оставить приятное впечатление. Но если бы сейчас в студию вошел Владимир Владимирович, я бы спросила: «Вы меня знаете? Как вы ко мне относитесь?»Мне нравятся такие сильные мужчины, как наш президент. В свое время он для меня был идеалом. Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный.На «Ледниковом периоде» стерла мизинцы до кости- Как ты себя чувствуешь после «Ледникового периода»? Ты там серьезные травмы и переломы получила.- Да, я же до этого вообще на коньках не стояла. Сама не знаю, как я все это вынесла. Боли были сильные. Никто меня не предупреждал про кровавые мозоли. Просто неэстетично даже об этом говорить, но у меня дырки в мизинцах до кости дошли. А никто мне не говорил, что нужно было сразу аннулировать мозоль. Я ходила, у меня все это росло, превратилось в итоге в огромную шишку…Никто не предупреждал, что нужно обязательно делать массаж. Они говорят: а мы думали, ты догадаешься. Мое тело было в шоке, говорило: Оль, хватит, мы больше не можем. Ноги не могут, руки не поднимаются. В итоге я сломала ребра. Мне было больно даже разговаривать.- Почему ты тогда терпела? Я бы просто сбежала.- Я ответственная. Я не могла подвести ни себя, ни партнера. Есть еще другое слово, которое четко меня характеризует - сумасшедшая.- Я, кстати, не видела твоего бойфренда Даву (Давида Манукяна. - Ред.) на прокатах. Ты запрещала ему приезжать или он сам не хотел?- Нет, что ты, я Давиду никогда ничего не запрещала. Он один раз приехал на прокат, когда мы с моим партнером Димой Соловьевым попали в номинацию после нашего номера «Экипаж». Чистейший номер, ни одной ошибки. И самые худшие оценки. Тоже вопрос: потому что Бузова каталась? Дава был на этом прокате. Он же не может ходить на каждый мой концерт. Хочет на какой-то концерт приехать, я говорю: родной, конечно, приезжай.О возрасте- Тебе исполняется 35 лет. А передо мной сидит красивая молодая девушка…- Так приятно! У меня очень хорошие гены. Ты маму мою видела? Она же у меня красавица. Мама всегда говорит: «Оля, не надо меня фотошопить. Я вот такая, какая есть». И бабушка моя в 82 года просто дива. Плюс я стараюсь за собой следить. Но не выполняю главного, я мало сплю. А это для женской красоты очень важно.- Через пять лет ты себя какой видишь?- Офигенной!КСТАТИ«Покупаю себе только необходимое - колготки, носочки»- Составила «лист желаний» на день рождения? Какие подарки ждешь?- Я никогда так не делаю. Я не умею просить. Девчонки мои - подружки, жены футболистов - сами разберутся, что подарить, они знают, что я люблю. Сестра Анечка мне всегда дарит пижамку. А так мне ничего не надо. Мне надо, чтобы все близкие были здоровы. Мне надо плитку, мрамор в новую квартиру. Но это я сама куплю. Машину хочу, но у меня всегда находятся новые траты,поэтому я ее пока не приобрела.- Давид как реагирует на твои траты?- Я особо не трачу деньги сейчас. Летом мне Давид сумку подарил. Я очень хотела Воttega и намекнула ему. В основном покупаю себе сейчас самое необходимое - колготки, носочки.Из последнего - я купила сестренке хорошую сумочку, чтобы поддержать ее. И на Новый год подарила ей телефон последней модели. И купила подарки любимому.ВОПРОС - РЕБРОМС Давой - любовь или роман ради пиара?- О вас с Давой (Давидом Манукяном. - Ред.) часто говорят, что ваша пара - это пиар и чисто коммерческий проект.- Я спокойно на это реагирую. Единственное, очень странно, что мы перестали верить в любовь. Мы везде ищем подвох. Видимо, у нас сейчас такая сложная жизнь, что мы перестали верить в чувства. А все на самом деле просто: мы нашли друг друга. С другой стороны, люди имеют полное право так думать. Сколько было в шоу-бизнесе пиар-историй.У нас с Давидом есть свой мир, в который мы никого не пускаем. И я очень берегу это и не хочу превращаться в пару, которая на виду у всех.- Что он готовит к твоему 35-летию?- Мы выбрали поездку на Мальдивы. Просто чтобы вокруг не было никого. Только мы вдвоем. Я очень устала в этом году. Как никогда, наверное. Я не отдыхала вообще, работала нон-стоп. И под конец года еще новость о том, что «Дом-2» больше не будет на ТНТ. Плюс у моей сестренки Ани в конце года случился инсульт. Ей предстоит долгая реабилитация. Я боюсь даже представить, как другим было плохо из-за пандемии. Потому что тысячи людей остались без работы. Я ни в коем случае не жалуюсь. Я всегда найду, чем заняться. Но мне было так же плохо, как и вам. Просто я не отчаиваюсь и всегда нахожу выход. Руки опускать ни в коем случае нельзя. У меня огромная ответственность, у меня мама, папа, бабушки. Я им помогаю, я их обеспечиваю полностью. Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как пахать круглосуточно. И чтобы мама, и папа наслаждались этой жизнью. Потому что раньше они пахали для нас с Анечкой.ТЕМ ВРЕМЕНЕМОльга Бузова вышла замуж на МальдивахПоющая ведущая светилась от счастья на собственной свадьбе (подробности)ЕЩЕ ИНТЕРВЬЮОльга Бузова: Из-за «Ледникового периода» мне придется лечь на операциюОльга Бузова рассказала kp.ru о женихе, участии в шоу и миллионных доходах (подробности)