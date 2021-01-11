О странной истории московской школьницы Дианы (имя изменено) kp.ru рассказывала уже несколько раз.- В ноябре 2019 года девушка (ей было всего 15 лет) в разговоре с одноклассницей пошутила, что ушла из дома после ссоры с мамой.- Одноклассница написала об этом учительнице.- Учительница, даже не общаясь с мамой девочки и не выясняя, ночевала ли девочка на самом деле дома, вызвала опеку и полицию.- В итоге вот уже 13 месяцев Диана живет в детском приюте. Мама пытается вернуть девочку по суду, но заседания в Черемушкинском суде несколько раз переносились, а затем и вовсе были отложены до 16 февраля.- При том, что мама девочки - не маргинал, художница, работает с детьми.ФЛЕШМОБ #ВЕРНИТЕДИАНУПосле последнего судебного заседания Диана написала очередное (кажется, уже пятое по счету) заявление в соцзащиту: «Я люблю свою маму и хочу жить дома. Требую вернуть меня домой к маме!». Затем в соцсетях начался флешмоб #ВернитеДиануДомой, который поддержали сотни обычных пользователей.Все надеялись на чудо. И чудо произошло.29 декабря сотрудники приюта «Зюзино» вызвали маму Дианы Оксану Романову. Впервые с ней и дочкой одновременно пообщался психолог.- Специалист опрашивал, какие у дочери и мамы отношения, что они делали бы, если девочку все-таки отпустят на Новый год домой, - говорит адвокат Олег Владимирцев, который с самого начала помогает женщине вернуть дочь в семью.ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУНо главная встреча была назначена на следующий день - с сотрудниками соцзащиты. Они должны были принять окончательное решение по Диане - можно ли встречать Новый год дома, а не в приюте (так было год назад).Оксана Романова и адвокат Владимирцев в назначенное время у калитки приюта. Женщина сильно нервничает.Мы остаемся ждать на улице. Ожидание как будто на полдня растягивается, хотя на самом деле всего 30 минут прошло.И вдруг наконец звонок от адвоката:- Помогите сумки вынести, пожалуйста. Вас сейчас впустят...В общем, через минуту мы с пакетами, в которых вещи девушки, за воротами приюта «Зюзино».- К сожалению, чаще всего меня даже не оповещали, когда ко мне приходила мама, - говорит Диана. - Поэтому все каникулы мы будем с мамой общаться и много гулять. Это то, чего мне так не хватало в приюте. С друзьями я тоже встречусь. Но новогоднюю ночь мы будем вдвоем с мамой, за праздничным столом, как всегда было.«ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ, ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНАЯ СВОБОДА»Созваниваемся с Оксаной уже после праздников.- Это были просто чудесные дни, - говорит женщина. - Мы с дочерью до сих пор не наговорились - будто за этот год полжизни друг друга не видели. Ходили почти каждый день кататься на коньках или лыжах. Диана очень любит готовить - мы вместе и блинчики пекли, и печенье разных видов. Все наконец-то было, как когда-то раньше!Утром 11 января Диану должны были отвезти в приют. Но девочка заявила: «Никуда не поеду, хочу остаться дома. Навсегда!».- Вы не можете себе представить, как мне было хорошо дома, - объясняет мне по телефону сама школьница. - Я была с мамой, ко мне приходили друзья. Здесь, дома, я понимаю, что такое личная свобода, когда у тебя есть своя собственная комната, свой компьютер, свои книги, своя постель, наконец. В приюте у меня такого и близко не было. В комнате постоянно находились около десяти человек. Для меня это был целый год непрекращающегося стресса! Я не хочу в приют. Хочу быть дома.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…По словам адвоката Олега Владимирцева, 9 января женщина в очередной раз написала в органы опеки заявление с просьбой оставить Диану дома и не забирать ее в приют.- Девочка наотрез отказалась ехать в приют, - говорит адвокат. - Мы созвонились с органами опеки с утра в понедельник, 11 января. Нам подтвердили, что заявление получили. Договорились, что днем в понедельник к Оксане и Диане приедет женщина-психолог, которая проведет психологическую диагностику по итогам которой будут принимать решение, оставить ли девочку дома. Приехали две женщины, задали несколько вопросов. В опеке нам объяснили, что решение примут, изучив заключение экспертов. Мы, конечно, очень надеемся, что Диану больше не будут дергать. Очевидно, что дома ребенку лучше.На момент подписания этого номера «КП» еще не было известно о решении органов опеки.Впрочем, в итоге глобально судьбу девочки будет решать Черемушкинский суд - оставить ее в приюте и ограничить маму в правах (об этом просят органы опеки, хотя никаких задокументированных нареканий к женщине никто так и не видел, - Авт.), либо - все-таки отпустить уже Диану домой окончательно. Заседание назначено на 16 февраля.ОФИЦИАЛЬНОДепартамент труда и социальной защиты Москвы:«Еще в августе по решению Консилиума матери было рекомендовано брать дочь на выходные, однако женщина не стала этого делать. Подчеркнем, что последние месяцы мама девочки не обращалась к нам с намерениями забрать девочку. Только в декабре 2019 года и январе 2020 года женщина направляла заявления о возврате дочери домой, но так и не забрала ее.28 декабря вновь поступили заявления от мамы о том, чтобы забрать девочку домой на праздники, также желание провести время с мамой выразила девочка.Учитывая намерение мамы быть с дочкой и взаимное желание ребенка находится дома, ребенок временно вместе с мамой отправился домой. При этом специалисты соцзащиты будут на связи с семьей и будут действовать исключительно в интересах ребенка».ЕЩЕ ПО ТЕМЕ«Буду несколько дней с мамой!»: Девочку, которая из-за шутки больше года живет в приюте, все-таки отпустили на Новый год домойПомогли публикации в «Комсомольской Правде» и флешмоб #ВернитеДиануДомой, который устроили в соцсетях (подробности)