Министерство юстиции и МВД России планирует добавить в проект нового Кодекса об административной ответственности (КоАП) поправки, которыми собираются удалить с российских дорог хулиганов и лихачей. И речь тут идет не только о российских автолюбителях, но и мигрантах, которые сейчас занимают значительную долю в перевозке пассажиров и грузов.Их также смогут лишать российских водительских прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.Лишать прав планируют на 1-1,5 года если камеры трижды за год зафиксируют нарушение скорости вашей машины на 60 километров в час. Лишат если вы за день решите проскочить на желтый через железнодорожные пути, выскочите на \\"встречку\\" и \\"пролетите\\" на красный.Система называется \\"накопительной\\". Подобная существовала в СССР, только тогда нарушения фиксировал дыркой в специальном талоне автолюбителя сотрудник ГИБДД. Ничего почти не поменялось: раньше инспектор стоял на обочине дороги, а теперь рассматривает ваши нарушения в теплом кабинете через камеры.Согласно проекту, также повысят штраф до 50 тысяч рублей для выпивших взрослых, которые рискуют перевозить детей до 16 лет. За это нарушение также планируют лишать водительских прав на 3 года.Если система фотофиксации обнаружит в потоке вашу машину без ОСАГО, вы получите штраф в 800 рублей. Но если в течение суток успеете оформить полис, то штраф аннулируется. Законодатели не исключили в этом случае ситуацию, когда водитель просто не может добраться до места оформления ОСАГО пешком.Отметим, что ужесточение КоАП для лихачей, которые систематически нарушают правила поддержала первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.\\"Мнение МВД и Минюста совершенно обосновано и соответствует мировой практике. В нетрезвом виде за руль садиться нельзя, тем более, перевозить в таком состоянии детей. Если Водитель подвергает жизнь и здоровье окружающих реальной опасности систематически, то он должен быть лишен права на управление автомобилем\\", - уверена сенатор.В новый КоАП собираются добавить статьи, которые будут предусматривать наказания за нарушение правил дорожного движения для водителей гироскутеров, моноколес и электросамокатов, которых уже приравняли к пешеходам. И такие резвые пешеходы будут получать штрафы от 500 до 1500 рублей. Пока законодатели не пришли к общему согласию в обсуждении наказания для пьяных водителей таких электрических устройств. Не исключено, что их будут на время изымать, а водителей отправлять в вытрезвитель.Отметим, что и по-настоящему КоАП за первый и единственный выезд на \\"встречку\\" можно лишиться прав. Но это только в том случае, если вас остановит инспектор ГИБДД. А вот если такое грубое нарушение заметила камера, то вместо лишения вы просто получите штраф - 5000 рублей.Но бывает так, что даже реальные сотрудники ГИБДД \\"на первый раз\\" прощают нарушителей выписывая им штраф за непристегнутый ремень. А вот с бездушной камерой в век цифровизации договориться будет невозможно. Материалы будут поступать в группу разбора, где инспектор будет выносить решение без давления водителя.Отметим, что цифровизация \\"снесет\\" и все шлагбаумы с дорог. Ранее стало известно, что с 10 января вступили изменения в КоАП, которые обяжут водителей платить штраф за проезд \\"зайцем\\" через платный участок трассы. Водителей легковых авто по данным \\"работающих в автоматическом режиме специальных технических средств с функциями фото и видео записи\\" будут штрафовать на 1,5 тысячи рублей, а грузовиков и автобусов - на 5,5 тысяч рублей. Оплатить штраф можно будет в течение 5 дней после поездки.Также \\"КП\\" уже сообщала о том, что уже в этом году камеры начнут находить в потоке машин автолюбителей, которые привыкли формально проходить техосмотр при покупке страховки. Те, у кого система аннулирует диагностические карты - получат штраф в 2000 тысячи рублей. Поэтому водителям уже сегодня советуют наблюдать за статусом свой диагностической карты на сайте Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИС ТО).