С начала года на Украине в полтора раза увеличились цены на свет и тепло. На 14% поднялась плата за газ. Столь резкое повышение вызвало протесты в ряде областей страны. В частности, в Полтавской и Харьковской областях сотни людей перекрывали трассы. Они требовали остановить рост стоимости коммунальных услуг. Будет ли всеукраинский бунт?За комментарием kp.ru обратилась к главе украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславу Ищенко.- Скачок цен на коммуналку вывел украинцев на улицы — но ведь еще при Порошенко их поднимали, при том смягчая удар льготами.- Льготы были, но не для всех и не всегда. Рост цен продолжится все равно - и дело даже не в экономическом обосновании этого.- Те, кто протестует, не могут столько платить за газ-свет- тепло. Им что, массово все начнут отключать?- Вряд ли. Кто-то все равно продолжит платить. Кто-то не сможет. Долги очевидно будут расти…- У Зеленского сегодня нет ресурсов сдерживать цены — а завтра?- Денег нет. И ниоткуда они не появятся. И цены на газ, свет и тепло поднимаются на Украине на протяжении несколько лет. Причем по два-три раза в год. А субсидии населению так же регулярно урезаются. Ну нет у государства ресурсов!- А ведь в 2021-м Украине еще предстоят серьезные выплаты по кредитам.- Да Киеву и раньше приходилось их выплачивать — из новых кредитов. Постоянно возникали ситуации, когда перед очередной выплатой в Киеве бились в истерике. Там говорили, что если от МВФ не получат денег, то платить будет ну совсем нечем. И в последние лет 5-6 тот же МВФ давал раза в полтора меньше, чем выдавал ранее.- Это как?- Ну, то есть давал миллиард, а забирал полтора - и так далее. В этом году ситуация, возможно, будет такова: первую выплату Украина сможет пройти, а дальше посмотрим. К концу ушедшего года страна уже стояла на грани объявления дефолта. А фактически она уже находится за этой гранью. При том что кредиты привлекают не только от МВФ. Идет и продажа евробондов. Они, конечно, очень невыгодные — процент большой.- Давление на верховную власть со стороны граждан, которые перекрывают дороги, власть эту не поколеблет?- Давление может иметь последствия, если его возглавят какие-то олигархические группировки. Это теоретически возможно, а вот на практике… Сегодня граждане вышли в Полтаве, завтра в Ужгороде. Вышли — и разошлись . И так они могут выходить еще сто лет.- То есть всеукраинских протестов не ждать?- Расширяться протесты могут. Но люди возмущаются ростом цен, а не собственно правительством или Зеленским. Попротестуют и разойдутся. Нужна организация. Да, олигархические группировки, которых не устраивает Зеленский, есть. Они даже как будто дистанцируются от американцев и МВФ. Может, в этом протестном движении они и сомкнутся. Но все-таки олигархи стараются решать свои проблемы без привлечения народных масс. Потому, что если все пойдет вразнос, то и их заденет.- Почти половину электроэнергии на Украине производили атомные станции и примерно столько же — тепловые, работающие на газе да мазуте с углем, что шли из России...- АЭС в Киеве стараются потихоньку сворачивать — чтобы уменьшить генерацию энергии со стороны олигарха Ахметова. Но это длительный процесс — остановка атомных энергоблоков. При том промышленность съеживается — и электроэнергии ей надо меньше. Население сокращается — и тут потребление снижается. А если чего будет не хватать — купят, но уже не у России, а у западных соседей.- Не у белорусов?- Производимую белорусской АЭС электроэнергию пока планируется продавать прибалтам. А украинцы, покупавшие у России, теперь, наверное, решат, как и газ покупать электроэнергию в Европе, по реверсу.- Так для людей же это выйдет еще дороже?- Дороже, но кто-то на этом все-равно заработает.