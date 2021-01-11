Встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Кремле длилась почти четыре часа и закончилась новым трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении. И если первое ноябрьское заявление остановило войну, то нынешнее должно разблокировать транспортное сообщение в Карабахе и позволить региону начать экономическое возрождение.- Мы пришли к выводу, что условия соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов, - подвел итоги Путин. - Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе.Для конкретной работы будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Вице-премьеры создадут рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.- Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам России, - заявил Путин.И Алиев, и Пашинян с президентом России согласились, выразив благодарность за организацию встречи. Более того, оба заявили, что это заявление открывает и перед Ереваном, и перед Баку огромные перспективы.- Новое трехстороннее заявление нацелено на разблокирование транспортных коммуникаций, - заявил Алиев. - После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Появится выход и на турецкий рынок, на турецкие и российские железнодорожные артерии.О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ В КРЕМЛЕ- Поддерживается предложение Путина о создании трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран.- Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение.- В целях реализации основных направлений деятельности сопредседатели Рабочей группы утвердят состав экспертных подгрупп по этим направлениям из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций Сторон.- Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению, равно как и транзита.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПотери в войне Азербайджана и Армении оказались равными. Что с этим не такОфициально с обеих сторон за полтора месяца погибли почти 6 тысяч бойцов (подробности)