Новогодние каникулы подошли к концу и хорошим завершением праздничного марафона может стать постпраздничный детокс организма. Но как «почиститься» правильно? «Комсомолка» разбирается вместе с врачом, автором книги «На ошибках учатся» и основательницей медицинского центра Марией Евдокимовой.Действительно ли нам нужен модный детокс организма?- Главные постулаты тех, кто продает детокспрограммы, состоят в том, что в организме постоянно скапливаются токсины, и очень важно от них избавляться. Якобы нужно очищать лимфу – наш инкубатор для выращивания иммунных клеток. Еще одна модная тема – детоксикация запускает процесс обновления, избавляет нас от залежей шлаков и опасных токсинов. Печень, почки и кишечник необходимо чистить, так как именно они являются «складом» ядов и токсинов. Но на самом деле все эти утверждения далеки от действительности, - говорит врач Мария Евдокимова.Натуропаты – сторонники так называемой «натуральной медицины» - часто говорят, что печень и почки похожи на губку, впитывающую токсины, и потому эту губку надо мыть, поясняет эксперт. Но факт в том, что токсины не остаются в печени, а перерабатываются в ней, превращаясь во вполне безобидные вещества, которые просто выводятся из организма. Это происходит и с лекарственными препаратами, и со всеми продуктами, которые мы употребляем в пищу. Даже тяжелые металлы прекрасно перерабатываются в печени при помощи определенных механизмов.Когда алкоголь – смертельное оружие для печени- На самом деле настоящий детокс – это когда ты съел, скажем, несвежие устрицы, отравился и лежишь в реанимации под капельницами. Каждый день человек сталкивается с огромным количеством разнообразных химических веществ, часть которых, если получить их в больших концентрациях, действительно может спровоцировать отравление, интоксикацию и даже смерть. Но наш организм имеет прекрасные системы обезвреживания всех этих токсичных элементов. И когда их концентрация невелика, он прекрасно справится с ними сам, - считает Марина Евдокимова. - Опять же, пример с алкоголем. Выпив четверть бокала красного вина, вы получите не отравление, а хорошее настроение. После трех бутылок настроение будет уже не столь хорошим. Особенно на следующее утро.! Важно. Чрезмерное употребление алкоголя - «смертельный номер» для печени. Это попросту разрушает её.Настоящий послепраздничный детокс. Врач рекомендует:- следите: чтобы пища была строго полезная: овощи, фрукты, злаки, клетчатка, рыба, - то, что должно составлять основу нашего рациона и в праздники, и в будни;- ограничьте употребление сахара. Согласно рекомендациям ВОЗ, норма потребления этого продукта - 12 чайных ложек в день. И это с учетом сахара, содержащегося в уже готовых продуктах! А его там немало;- не перебирайте норму употребления алкоголя - 1 порция в день (это 150 мл вина, или 300 мл пива, или 45 мл крепких спиртных напитков);- заведите привычку отдыхать от общения в соцсетях и чатах, ограничив зависание в сети до 1 - 2 часов в день;- необходимы прогулки на свежем воздухе, в день человек должен ходить от 7 до 10 тысяч шагов;- не упускайте возможности общаться с семьей; время, проведенное с родными и близкими, совместный досуг – настоящий отдых для души;- старайтесь читать хорошие и полезные книги, потому что таким образом вы получаете больше полезной информации, учитесь чему-то новому, развиваетесь. Издательский дом «Комсомольская правда», кстати, такие и выпускает;- давайте себе время «без телевизора». Экранное время в любом случае стоит ограничивать, в том числе и по причине снижения физической активности, и нагрузки на зрение (бумажные книги, кстати, гораздо меньше влияют на зрение, чем экран телевизора или смартфона);Выполняя эти простые правила, вы и похудеете, и отдохнете, и почувствуете себя другим человеком, говорит Мария Евдокимова.Что НЕ поможет очистить организм:- самоназначенные биологически активные добавки,- травы,- оливковое масло натощак,- желчегонные,- клизмы,- сорбенты,- перекись водорода и прочие «радости» – они не только не улучшат состояние вашего здоровья, но могут и ухудшить его.ЕЩЕ ПО ТЕМЕШесть правил: как быстро привести себя в форму после новогоднего застольяВрач рассказала, как провести каникулы с пользой для здоровья и избавиться от переедания (подробности)7 утренних привычек, которые нужно оставить в 2020-м, чтобы быть счастливым и успешнымИ какими правильными ритуалами их несложно заменить (подробности)