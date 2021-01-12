- Мама, бо-бо!С такими словами двухлетний Дамиан всякий раз возвращался из частного детского сада. За месяц на теле сына жительница подмосковного Видного Алена Дугинова насчитала 15 синяков, 5 следов от укусов, один фингал под глазом и бесконечное множество ссадин. Вырванные из головы малыша клоки волос в счет уже не шли.УПАЛ НА РОВНОМ МЕСТЕ- В государственный садик нам попасть не удалось: мест пока нет. Так мы оказались в частном детском саду «Лидер», что на территории ЖК Зеленые Аллеи в подмосковном городе Видное. 26 тысяч рублей в месяц и никакой очереди. На это я и купилась: надо же было работать. Но прежде, чем сына отдать, я сама все проверила. Была на экскурсии в детском саду. Больше всего мне понравилось, что в каждой комнате есть камеры видеонаблюдения, а во дворе собственная огороженная игровая площадка. Значит, все под контролем, так я решила, - рассказала kp.ru мама Дамиана, Алена.Проблемы начались примерно через две недели. Сына женщине воспитатели отдавали со словами «он опять упал на ровном месте» (видео — на kp.ru)- Началось все с синяков. Дальше больше. Однажды забрала сына с рассечением левого глаза с гематомой, огромным фингалом, проще говоря. Дома сын показывал, как его дерут за волосы и душат. Толком объяснить, кто это сделал, он не мог: маленький еще и плюс стресс. На мой вопрос в саду, что это значит, мне ответили, что есть девочка-хулиганка, которая всех бьет, некая Милания. По словам воспитателей, это она прокусила сыну руку, и трясла его в спальне. Мне заявили, что девочка больше в садик ходить не будет, мол, не переживайте. Ее и правда исключили. Но через пару дней у сына опять кровавый укус на руке. Кто? Свалили вину на другого мальчика-хулигана, - рассказала Алена.В итоге терпение женщины лопнуло. Она не только забрала сына из детского садика, но и решила во что бы то ни стало, разобраться, кто же его калечил.- Я попросила у заведующей показать мне видео с камер. Но получила отказ с объяснением, что камеры якобы не для родителей, а для личного пользования сотрудников. Тогда я решила действовать по закону: отвела сына в травмпункт и зафиксировала все побои (заключение судмедэкпертов есть в распоряжении редакции). Потом, по совету адвоката, обратилась с заявлением в полицию. Но его не приняли, пояснив, что нужно предоставить копию договора с детским садом. А мне за все это время так и не потрудились передать документы, - вспоминает мама Дамиана.Свою копию договора женщине пришлось буквально выбивать из руководства детсада. Почти две недели заведующая юлила, но в итоге все-таки назначила встречу.ОПГ «СОЛНЫШКО»- Видимо, приглашая меня в 19.00, она заранее рассчитывала, что в саду не будет других детей и родителей. Но это я уже позже поняла. В кабинете помимо заведующей была ее дочка, которая у них работает юристом, две воспитательницы и повар. Сына мне не с кем было оставить, и я взяла его с собой, хотя идти в сад он не хотел и жутко боялся. Пока я разбиралась с документами, за Дамианом согласился присмотреть муж заведующей. Они ушли в соседнюю комнату. Я осталась одна против пятерых. Мне сразу дали договор и бумаги о расторжении. Я согласилась подписать с претензий, в которой указала, по какой причине прошу предоставить видео с камер.А дальше началось нечто дикое. Заведующая претензию принимать отказалась.- Ко мне подошла ее дочь-юрист и попыталась схватить остальные документы со стола, - продолжает Алена. - Дальше вскакивает заведующая и накидывается на меня. Она разворачивает меня за руку с такой силой, что от куртки был оторван рукав. Они с дочерью начинают выдирать у меня документы, отрывают мне ногти от пальцев, хватают меня за шею, волосы, плечи, бьют не по-детски. В итоге им удалось забрать документы. По своей глупости я достаю телефон. Хотела записать все на видео, но они сразу заметили, что у меня включен диктофон. Они стали кричать: «у нее телефон пишет!» В кабинет влетел муж директора и мгновенно забрал у меня мобильник. Меня держали в шесть рук. Схватили сзади ещё за плечи и волосы милейшие дамы: две воспитательницы и повар.Отпустили Алену лишь в тот момент, когда файлы были удалены. В тот же вечер она написала заявление в полицию. А рано утром отправилась в травмпункт, чтобы снять уже свои побои. На днях уголовное дело возбудили, правда обвинение до сих пор никому не предъявили: разбираются.ВМЕСТО КАМЕР — МУЛЯЖИ?Заведующая детским садом тему с побоями обсуждать не желает.- Без комментариев!Но как удалось выяснить \\"КП\\", в своих показаниях она во всем обвинила молодую мамочку, мол, это она напала на пятерых сотрудников детского сада, что до ребенка, то он сам во всем виноват: бился об углы и кусал себя тоже сам.При этом допроситься записей с камер видеонаблюдения, которые помогли бы пролить свет на случившееся, не удалось даже полицейским.- В ответ на запрос руководство детского сада пояснило, что камеры, установленные в дошкольном учреждении, являются муляжами, - сообщили «КП» в подмосковной полиции.Звоню в детский сад. По легенде я хочу пристроить дочку, но только в детский сад, оборудованный видеокамерами.- Да, не переживайте, у нас есть камеры во всех помещениях. Записи хранятся на сервере, - заверили меня в администрации сада.Кстати, детсад после случившегося продолжает работать и набирать новых малышей.\\"Комсомольская правда\\" следит за ходом расследования.МНЕНИЕ АДВОКАТА\\"Кому нечего скрывать, не прячет записи\\"- Как правило люди, которым нечего скрывать сами готовы предоставить записи с камер видеонаблюдения в качестве доказательств своей невиновности. Попытки их скрыть косвенно подтверждают вину, - прокомментировал полковник юстиции в отставке, адвокат Валентин Маслов. - Сложность расследования связна с наличием взаимных обвинений, но в данной ситуации разобраться в объективной картине происшествия можно. Участники конфликта будут опрошены, после чего назначат очные ставки. Возможно, потребуется прохождение полиграфа, то есть детектора лжи (Алена Дугинова уже дала свое согласие, чтобы пройти полиграф — ред.).