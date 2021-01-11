Пока шли новогодние праздники, театры усиленно готовились к выпуску новых спектаклей.На 28 января в Театре Олега Табакова запланирована (на афишах теперь пишут именно так – коронавирус может разрушить планы) премьера спектакля «МОЛЬЕР avec amour» в постановке Сергея Газарова.Говорят, что такого театрального праздника зрители давно не видели. Это очень смешная история о безудержной силе воображения, трансформирующего реальность. Сергей Газаров сделал адаптацию пьесы «Полоумный Журден» Михаила Булгакова, которая в свою очередь является адаптацией пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве». Здесь появляются артисты мольеровского театра, причем в экстремальной ситуации. Мольер внезапно заболел, вместо него роль Журдена придется играть актеру Бежару… Наскоро распределив роли среди труппы, Бежар излагает содержание предстоящего спектакля так: «Журден, парижский мещанин, богатый человек, помешался на том, что он - знатный дворянин, вот и все».- Спектакль называется «МОЛЬЕР, avec amour», - говорит режиссер Сергей Газаров. - Название пьесы «Полоумный Журден» готовит нас к тому, что эта история о каком-то сумасшедшем, и к нам она не имеет никакого отношения. Не хочется мне загонять героя сразу в рамки «полоумного», ведь Журден, прежде всего, влюбленный, а это состояние знакомо почти каждому. Безумия во влюбленности тоже достаточно, но радости и позитива от такой встречи нас ждет гораздо больше.Что касается жанра – здесь столько всего переплелось, что я, при всем желании, так и не смог его точно определить. Визуально спектакль решен неожиданно, очень смело и непривычно - зрителей ждет сюрприз...Действительно, сюрприз еще какой: достаточно сказать, что Журдена играет Михаил Хомяков, а госпожу Журден… актер Александр Фисенко.6 -7 февраля в МХТ им.Чехова выходит спектакль «Заговор чувств» в постановке Сергея Женовача по пьесе Юрия Олеши. Это драма интеллигентного «лишнего человека» в послереволюционной России. В главной роли Михаил Пореченков.На 24 февраля запланирована премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода». Музыку к постановке написала Земфира.\\"Вдохновленная фильмами о кинодивах великого кинематографа прошлых лет, я сочинила спектакль \\"Звезда вашего периода\\" именно про постсоветскую кинозвезду, со всем ее прошлым и ее воображаемым будущим. Это будет триллер и пронзительная драма одновременно, – про вечные поиски любви, про то, что у всех своя скорость старения, и про Личность, которая оправдывает всю прожитую жизнь и про которую скажут: \\"…Она была великой звездой вашего периода…\\"В спектакле заняты: Рената Литвинова, Юрий Чурсин, Кирилл Трубецкой, Софья Эрнст, Софья Евстигнеева…5 -6 февраля на Малой сцене Театра Наций – официальная премьера спектакля «Хаджи Насреддин» (сейчас идут показы в формате превью). Режиссер-постановщик Тимур Бекмамбетов. Он же в соавторстве с Ильгизом Зайниевым сочинил пьесу. Это первая кукольная постановка Бекмамбетова.С куклами работают актёры-кукольники. Кастинг на озвучание по-настоящему звездный. Куклы заговорят голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Сценография к спектаклю (художник-постановщик и автор кукол Анна Викторова) сделана в эстетике старого черно-белого кино. Референсом послужила советская картина «Насреддин в Бухаре» 1943 года. На сцене оживут улочки средневекового восточного города с пестрым, многоголосым базаром и дворцом Тамерлана.Фольклорный персонаж Ходжа Насреддин, обманщик и плут, говорит голосом Константина Хабенского. Его Ишака озвучил Евгений Миронов, Кобылицу – Елизавета Боярская, Махаббат – Чулпан Хаматова… Рассказ о Ходже Насреддине ведется от имени ишака. Осел – главный романтик и мыслитель, который помогает своему хозяину вернуть невесту из гарема Тамерлана, влюбляется в кобылицу и ведет философские разговоры с надоедливой мухой.- Я мечтал рассказать историю этого персонажа, талантливого и парадоксального, – говорит Тимур Бекмамбетов. – Мы создали образ легендарного трикстера восточной цивилизации, и у нас вышла пьеса о свободе, любви и правах человека, в общем, о проблемах и чаяниях всех времен вплоть до сегодняшнего дня. С возрастом начинаешь понимать весь трагизм историй Насреддина – умного героя среди глупых и жадных людей.18 - 20 февраля в Театре им.Пушкина выходит спектакль «Между делом». Это постановка Евгения Гришковца по его же тексту. Писатель Леонид Весневич успешен и знаменит. Случайно он узнаёт о молодой художнице-самоучке из заштатного сибирского городка. Чтобы спасти уникальный талант, Леонид просит участия в судьбе девушки влиятельных друзей и знакомых...В спектакле заняты не только артисты театра, но и приглашенные звезды. Актерский состав очень сильный: Александр Арсентьев, Алексей Агранович, Таисия Вилкова, Александра Урсуляк, Владимир Большов, Владимир Майзингер и др.27 и 28 февраля на Основной сцене Театра им.Вахтангова запланирована премьера «Короля Лира» в постановке Юрия Бутусова. «Я думаю, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых «звуков», «смыслов», новая «Буря»…», - говорит режиссер.