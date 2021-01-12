- Давай пей!- Так вырвет же...- Кто у тебя вырвет? Тут все свои!* * *Из-за коронавируса COVID-19 отменили концерты Ольги Бузовой... Уже в который раз природа встает на защиту людей!В России обнаружен британский штамм вируса - чего ждать от нового врага < стр. 10.* * *Остерегайтесь мошенников! Перед праздниками заказал жене духи от Шанель и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.* * *- Помни, Золушка, что ровно в двенадцать...- Послушай, крестная, а можно хотя бы до шести утра продлить? А то я в прошлый раз в пробке встала, и тут бах - двенадцать! И я посреди Рублевки вся в крысах, в тыкве. О-о-очень красиво…* * *Больше всего мужчин настораживают две вещи: появление шума в двигателе автомобиля и исчезновение шума ругающей его жены.* * *Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает.