- Юрий Павлович, передаем вам поздравления от читателей, радиослушателей «Комсомольской правды», от всех, кого вы поздравили в нашем интервью с Новым годом.- Очень приятно.- Да, вот все хотят узнать, как разбирают ваши шапочки, которые вы рекламируете у себя в Инстаграм?- А это вы обратитесь туда, к этой компании, они вам скажут.- А вообще много повыпускали «петушков Семина»?- К ним обратитесь, они лучше знают. Я не комментирую.- Тогда вот это вы наверняка прокомментируете - говорят, Юрий Павлович Семин снова возвращается в «Локомотив».- Тоже я ничего не могу комментировать.- Тогда еще один вопрос. Ольга Смородская (экс-президент ФК «Локомотив») в интервью одной известной спортивной газете сегодня заявила, что она против того, чтобы тренером «Локомотива» снова стал Семин, мол, надо давать дорогу молодым…- Тоже не комментирую.- А вообще, при чем тут Смородская? Она же чуть не развалила клуб и ее выгнали, как недавно Кикнадзе.- Ну, вы так и напишите. Только не с моих слов.- Юрий Павлович, а где вы встречали Новый год?- Где? Сейчас идет определенный карантин, поэтому дома его встречаю. Всегда дома. Вдвоем с женой.- Елку вы нарядили или нет?- Елка. И во дворе есть елка, и дома тоже.- А внук из Краснодара не приезжал к вам?- Не приезжал. Мы одни были.- А вот если Юрий Павлович Семин вернется в «Локомотив», то вы переведете внука из футбольной академии «Краснодара» в спортшколу «Локомотив», которую вы создавали?- Тоже не комментирую.- Но это же самая успешная школа по количеству воспитанников, которые играют в разных чемпионатах Европы.- Тоже не комментирую.- Но вы всегда умели отгадывать на несколько ходов вперед. А если по-футбольному посмотреть на предстоящий год, что нас ждет? С точки зрения выдающегося тренера Юрия Павловича Семина?- Сейчас надо держать оборону. А дальше будем наступать. Вот и все.- А как долго мы должны держать оборону?- Ну, это нам скажут. Медицина скажет. Как в большинстве своем сделаем прививки, так пойдет уже время атаки.- А вы прививку сделали, кстати?- Пока. Все, что мое личное... Спасибо.- Спасибо. Мы вас любим. Счастливо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЮрий Семин – «КП»: Сам не рисую, только комментирую эскизыБывший тренер «Локомотива» анонсировал выпуск спортивной одежды (подробности)