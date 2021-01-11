Громкая авария на Новорижском шоссе — главная тема первого рабочего дня после праздников. 11 января 26-летний Иван Гавриков ехал по трассе в сторону Москвы. Парень говорит, что решил протереть от грязи боковое зеркало и потерял управление. Очнулся, стоя посреди оживленной магистрали — очевидцы вытащили его из искореженной «Скании».Грузовик влетел в военный пазик, который был припаркован вдоль обочины. В колонне из четырех автобусов один вышел из строя. Последний из них многотонный таран буквально вывернул наизнанку. Остальные зацепил, но и в них не обошлось без раненных. Четверо рядовых скончались, 43 попали в больницу. В этот день молодые военнослужащие возвращались с полигона в часть на Рублевском шоссе. Это учебный центр, который готовит водителей для Минобороны.Устроивший аварию доставлен в больницу Красногорска. По информации источника kp.ru в медицинских кругах, у него сотрясение, проблемы с шеей, но жить будет, может передвигаться сам. Его уже осмотрели и отпустили в сопровождении полиции.На заработки в Москву Иван приехал пару лет назад из Владимирской области. Успел покататься по стране — это видно по базе судебных приставов, где на водиле висят штрафы из разных регионов. Всего же за последние пару лет он более 20 раз был замечен за проезд на красный сигнал светофора. Да и скорость молодой человек любит: сам выкладывал в Instagram, как выжимает больше 100 км/час по ТТК.Примечательно, что не все штрафы приставам удалось взыскать с Ивана. В той же базе есть информация о прекращении исполнительных производств по причине: «у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание». То есть у парня даже не было пары тысяч рублей на счетах, чтобы списать с него материальное наказание.Но откуда у молодого человека грузовик? Говорит, что взял его в аренду у красногорской фирмы, которая занимается торговлей лесом и стройматериалами. Якобы работал на себя. Так ли это или компания пытается снять с себя ответственность — разберется следствие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак могут наказать водителя грузовика за смертельное ДТП с военными автобусами на Новой РигеПока водитель задержан для выяснения обстоятельств аварии. Дальше правоохранители решат, в каком статусе он будет проходить по делу — участником аварии или подозреваемым с перспективой стать обвиняемым. Сайт kp.ru спросил у адвоката «Альянса адвокатов TOPgroup» Льва Тропина, что может грозить виновнику подобных столкновений. (подробности)