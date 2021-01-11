В начале года принято подводить итоги года предыдущего и строить планы на наступивший. Это относится и к такой деликатной сфере, как межгосударственные отношения. В частности – отношения между Россией и Казахстаном, которые разделяет самая протяженная сухопутная граница в мире. Горизонты стратегического партнёрства между двумя государствами определил подписанный в 2013 году Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. При этом договорно-правовая база российско-казахстанских отношений включает более 400 соглашений и меморандумов. Россия является ключевым внешнеторговым партнёром Казахстана, обеспечивая десятую часть экспортных поставок, треть импорта и пятую часть всей внешней торговли молодого государства.Об этом напомнил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев в интервью «Независимой газете». По его словам, Казахстан и Россия являются надёжными союзниками, стратегическими партнёрами и добрыми соседями. Посол упомянул слова Владимира Путина о том, что именно с подачи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева между странами-соседями сложился стратегический альянс, который успешно развивается и нацелен в будущее. А действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял о том, что для казахстанцев Россия была и остаётся самым близким государством, доверие между народами наших стран складывалось веками, многих россиян и казахстанцев объединяют родственные, дружеские и профессиональные связи.«За 30 лет Казахстан и Россия выстроили устойчивую модель отношений, в основе которой лежит постоянный политический диалог на высшем уровне. Доверительные отношения и регулярные встречи лидеров двух стран являются важнейшим фактором политического значения в построении равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. Они дополняются интенсивными контактами на правительственном уровне, растущим межпарламентским взаимодействием, тесными торгово-экономическими и культурными связями», - сказал Ермек Кошебаев.11 тысяч предприятий и более 100 инвестиционных проектов с российским участиемПо словам дипломата, экономические отношения двух стран охватывают все сферы – от промышленности до сельского хозяйства, от финансов до военно-технического сотрудничества. В топливно-энергетической сфере осуществляется совместная разработка недр, в том числе ряд морских проектов на Каспии. На основе взаимовыгодных подходов казахстанская и российская нефть транспортируется в третьи страны, активизируется сотрудничество в сфере транзита и поставок природного газа.Летом ушедшего года состоялось первое заседание казахстанско-российской рабочей группы по обсуждению вопросов в газовой сфере, участники обсудили возможности прохождения газопровода через территорию Казахстана в Китай и газификацию северных областей республики.Посол Казахстана также отметил состоявшееся в октябре прошлого года XV заседание Подкомиссии по транспорту, на котором обсуждалось создание инфраструктуры пунктов пропуска через казахстанско-российскую границу. Стороны договорились продолжить работу по реализации соглашения о формировании автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай.Активно развивается сотрудничество в сферах экологии и природопользования. В декабре были подписаны программы сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейнов трансграничных рек Урал иИртыш на 2021–2024 годы.«В целом эффективно работают Межправительственная комиссия по сотрудничеству и девять подкомиссий, где рассматриваются практически все вопросы по дальнейшему развитию двусторонних отношений», - сказал ЕрмекКошербаев.Он особо отметил сотрудничество в космической сфере. Одним их ключевых проектов на космодроме Байконур сегодня является создание ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты-носителя среднего класса и наземной космической инфраструктуры КРК «Зенит-М».«Характерно, что такого количества двусторонних диалоговых площадок у Казахстана нет ни с одним другим государством. При этом ни одна из упомянутых рабочих комиссий не дублирует другую, каждая из них решает практические вопросы по конкретному направлению. Главное кредо их работы – между нами нет неразрешимых проблем и критических противоречий. Все вопросы, которые возникают, всегда находят компромиссное, взаимовыгодное решение, - сказал посол Республики Казахстан. - Именно подобный характер взаимодействия задан и поддерживается главами наших государств. Наша с вами общая задача – беречь и развивать эти теплые, дружеские, союзнические отношения для будущих поколений».Говоря о деловых отношениях между Россией и Казахстаном, Кошербаев отметил высокий уровень торгово-хозяйственного взаимодействия, исторически сформировавшегося между странами, в каждой из которойоткрыты торговые представительства, оказывающие всестороннюю поддержку внешнеторговой деятельности.Посол привёл несколько цифр. Так по итогам докризисного 2019 года объём взаимной торговли России и Казахстана составил 20 млрд долларов – это на 8% больше, чем годом ранее. Из-за пандемии COVID-19 товарооборот между двумя странами ощутимо снизился, однако Кошербаев уверен: после того как пандемия отступит, товарообмен будет восстанавливаться опережающими темпами.«В прошлом году, несмотря на глобальную инвестиционную паузу, валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев составил 12,6 млрд долларов, - сказал посол Казахстана в России. - Особенно отрадно отметить, что почти 1 млрд долларов из этой суммы – это российские прямые инвестиции (по другим данным, объем российских инвестиций в Казахстан за 2020 год превышает 1,2 млрд долларов – «КП»)».В настоящий момент в стране функционируют порядка 11 тыс. предприятий и реализуются более 100 инвестиционных проектов с российским участием. Растёт и поток инвестиций из Казахстана в Россию. Спектр инвестиционного интереса казахстанских компаний к России достаточно широк: это проекты в сфере агропромышленного комплекса, пищевое производство, гостиничный бизнес, логистика, добывающая и обрабатывающая промышленность. Например, в Башкортостане казахстанские инвесторы участвуют в запуске производства полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки на территории особой экономической зоны «Алга» с объемом инвестиций 1,4 млрд рублей.«Отношения между государствами – это не только диалог двух столиц, - подчеркнул Ермек Кошербаев. - Большой объём двусторонних связей приходится на межрегиональное сотрудничество. Вдоль границы находятся 12 субъектов России и 7 областей Казахстана, которые тесно связаны между собой».По словам посла, наши страны успешно взаимодействуют на уровне регионов в формате ежегодного проведения Форума межрегионального сотрудничества, «который со временем стал ключевым мероприятием двусторонней повестки и локомотивом многопланового сотрудничества всех регионов наших стран».Только пандемия заставила перенести очередной, 17-й по счету, форум на будущий год.В 2020 году Посольство Казахстана в России продолжило активную работу по расширению связей с регионами страны. «В прошлом году я посетил Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Омскую, Астраханскую и Тверскую области, Татарстан и Башкортостан. В рамках встреч с руководством этих регионов, с представителями деловых и научных кругов я имел возможность лично убедиться в широких перспективах межрегионального сотрудничества, а также в предметной заинтересованности наших российских партнёров в дальнейшем развитии совместных проектов. Мы также готовы и будем оказывать всяческую поддержку развитию таких инициатив», - сказал Ермек Кошербаев.70 тысяч казахстанских студентовНе менее важным, с точки зрения посла Республики Казахстан, является укрепление связей в гуманитарной сфере. Кошербаев особо отметил, что пандемия коронавируса стала испытанием как для систем здравоохранения и экономик стран, так и для межгосударственных взаимоотношений. «Казахстан и Россия не только достойно противостоят этой общей угрозе, но и смогли организовать эффективную совместную борьбу с негативными последствиями коронавируса. Особенно показательным стало наше сотрудничество в вопросах эвакуации граждан Казахстана и России в разгар пандемии, когда были введены ограничения на границах, и тесное взаимодействие в сфере здравоохранения. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить российскую сторону за предметную профессиональную помощь, оказанную в борьбе с этим коварным вирусом. В наиболее трудный момент мы чувствуем плечо поддержки со стороны нашего стратегического союзника и партнёра», - сказал дипломат.Подводя итоги минувшего года, Кошербаев также отметил, что посольство Казахстана провело в российской столице ряд мероприятий в рамках празднования 175-летия великого казахского поэта Абая Кунанбаева, который «первым сделал шаг к духовному сближению казахского и русского народов и перевел на казахский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Крылова, Бунина».Плодотворно реализуется Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Российской Федерации на 2020–2022 годы. Она, в частности, предполагает проведение Дней культуры Казахстана в России и России в Казахстане в 2020–2022 годах, предусматривает развитие связей в сфере искусства, содействие расширению контактов между учреждениями культуры, взаимное участие казахстанских и российских исполнителей и коллективов в международных музыкальных фестивалях и конкурсах.Отдельное внимание уделяется гастролям театров, художественных коллективов и отдельных исполнителей, а также сотрудничеству в области кинематографии. На постоянной основе сотрудничают музеи, архивы, библиотеки.Особое значение имеет сотрудничество в области образования. По словам Ермека Кошербаева, в российских ВУЗах сегодня обучается около 70 тыс. казахстанских студентов, государства взаимодействуют в сфере обмена опытом среди профессорско-преподавательского состава, академической мобильности, в реализации совместных проектов в сфере образования.«Так, в ходе моего визита в Астраханскую область российские коллеги отметили нехватку преподавателей казахского языка, в итоге мы договорились создать совместные программы преподавательской мобильности. В скором будущем казахстанские и российские вузы будут направлять преподавателей по обмену для ведения образовательных курсов и занятий, в том числе и по казахскому языку», - сказал чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан.Он также коснулся языковой политики в самом Казахстане. «Глава нашего государства сказал, что «одним из главных символов страны является государственный язык». Это в равной мере относится к любой стране, будь то Казахстан, Россия, Франция или Германия. Государственный язык является консолидирующим началом, объединяющим все национальности, проживающие в Казахстане. Но это ни в коей мере не означает, что широкое применение казахского языка накладывает какие-либо ограничения для использования других языков, особенно русского. На этом президент делает особый акцент», - подчеркнул Ермек Кошербаев.Посол отметил, что сегодня в Казахстане из 3432 печатных СМИ 1773 в равной степени используют казахский и русский языки, 898 только русский и 581 только казахский язык. За счёт государственных субсидий издаются газеты на немецком, уйгурском, корейском и украинском языках. Пять русских драматических театров имеют статус государственных и ставят спектакли исключительно на русском языке, все они финансируются из государственного бюджета.«Научные дискуссии, а не политические демагогии»В интервью посла Казахстана не могла не прозвучать тема недавних высказываний отдельных российских парламентариев о территории Казахстана.«Следует отметить, что неприятный инцидент с высказываниями ряда российских депутатов в отношении Казахстана исчерпан. После соответствующих консультаций по дипломатическим каналам российская сторона заверила, что подобные высказывания не соответствуют официальной позиции Российской Федерации и идут вразрез с добрососедскими и союзническими отношениями двух государств», - сказал Ермек Кошербаев.Посол Казахстана в России убежден: «Политики должны быть весьма осторожны в своих высказываниях. Вакуум информации порождает различные слухи, домыслы, иносказания. Поэтому, как сказал наш президент, важно, чтобы историей занимались ученые, а не политики. Политики же должны создавать благоприятную среду для взаимовыгодного сотрудничества».«Уверен, что научные дискуссии, а не политические демагогии должны заполнить этот вакуум и пролить свет на белые или черные пятна нашей общей истории. При этом важно сохранить эти страницы истории в памяти наших народов», - подчеркнул дипломат.По его мнению, перед народами наших стран стоит крайне важная задача передать накопленный опыт братской дружбы новым поколениям. «Сакральными образами» для народов Российской Федерации и Республики Казахстан являются совместная борьба с фашизмом, эвакуация населения и предприятий на восток, подвиг работников тыла, братство народов СССР, без которогобыла бы невозможна общая победа в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного хозяйства и превращение Советского Союза в великую державу.Ермек Кошербаев назвал Казахстан и Россию «локомотивами евразийской интеграции», подчеркнув, что позиции двух государств близки или совпадают по многим вопросам международной повестки. По его словам, Казахстан последовательно выступает за сохранение экономических и культурных связей на пространстве СНГ и принимает активное участие в его деятельности, прилагая усилия для адаптации Содружества к реалиям ХХI века. Наши страны также тесно взаимодействуют в рамках Организации Договора коллективной безопасности.Не менее важным является сотрудничество по обеспечению региональной и международной безопасности и в рамках ООН, ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и других многосторонних структур.«Мы также высоко оцениваем председательство России в ШОС(Шанхайской организации по сотрудничеству)- сказал казахстанский дипломат. - В условиях пандемии коронавируса на первый план выходят задачи эффективного солидарного противодействия новым вызовам и обеспечения устойчивого социально-экономического развития государств – членов ШОС».«В 2021 году наша страна стала председателем ЕАЭС (Евразийского экономического союза – «КП»). Нашими приоритетами будут полноценная реализация Договора о Союзе, устранение барьеров, совершенствование процедур формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии и усиление ее функциональности. Мы уверены: создание благоприятных условий для ведения бизнеса и взаимного доступа к рынкам наших стран будет способствовать большей привлекательности для товаропроизводителей и бизнеса. Это и есть равноправная экономическая интеграция в действии.Совместными усилиями мы можем повысить эффективность институтов ЕАЭС и превратить его в структуру глобального масштаба», - заключил Ермек Кошербаев.