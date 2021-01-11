- Анатолий Евгеньевич, добрый вечер. С наступившими вас праздниками!- Спасибо. Взаимно. Дай бог, чтобы был здоровый Новый год.- Да. Мы тут вспомнили, что этот год у вас юбилейный, правильно?- Да... Быстро один на другой набегают юбилеи. В этом году 70 лет должно исполниться.- Это когда мы будем праздновать?- День рождения у меня 23 мая.- Хороший месяц. И еще мы вдруг неожиданно узнали, что вашей маме сегодня исполнится 101 год.- Да, 101 год.- А вот ваша замечательная мама, она не рядом случайно?- Нет, она сейчас на карантине…- А вы как ее поздравили?- Только через сотрудников. Потому что к телефону она уже не подходит.- Как она себя чувствует?- Стабильно. Сейчас, когда медперсонал говорит, что ухудшений нет, это уже хорошо в таком возрасте.- Конечно, конечно. И все же, какие у нее рецепты долголетия, которыми она могли бы поделиться с нами сегодня?- Насчет рецептов не знаю, но, видимо, что-то Урал дает. А Урал - это все-таки основной хребет России…- Уральский характер, да, уральская порода…- Да, да. В общем, наверное, вот те, кто прошел испытания и остался жив, они получили удивительную закалку. Потому что мама родилась, когда еще гражданская война шла, потом можно вспомнить и Хасан, и Халхин-Гол, и финскую войну, и потом была Великая Отечественная, и она всю войну проработала на заводе. Завод как раз делал снаряды для танков…- Это в Челябинской области?- Да, Челябинский тракторный завод, который танки делал…- А вы маму свою сегодня как поздравили?- Мы передали через медперсонал, потому что она находится в специальном центре, и в центре люди быстро сообразили, что происходит, и в феврале уже посадили всех на карантин и запретили вообще допуск. Ну, потому что там пожилые люди… И, наверное, жизненный ресурс был потрясающий. Что уникального у моей мамы? У нее характер очень крепкий. Целеустремленность! Если она понимает, что для здоровья надо что-то делать, так она делает.- Выходит, боевой карповский характер у вас от мамы?- И от мамы, и от папы. Но вот такой настрой - это от мамы.Моя сестра вот такую цель поставила, чтобы мама дожила до 100 лет. И вот год назад отметили 100 лет. Причем я говорю Ларисе - это моя сестра старшая, ей 75 будет, она до сих пор работает - Лариса, ты уже 20 лет как на пенсии могла бы быть… Она отвечает - ну а что я дома будут сидеть? Смерти дожидаться, что ли? Не хочу. Поэтому она работает. И я ее спрашиваю - ну а чего тебя вообще держит-то? А она пошла по стопам отца. Отец у меня инженером был, в военную индустрию серьезный вклад внес. Вот и она работает в Туле в научно-исследовательском институте, который обслуживает оборонную промышленность, она говорит - во всем институте я единственный человек, который может чертеж от начала до конца сделать.- Пользуясь случаем, в день рождения своей мамы - что бы вы хотели передать нашим читателям, слушателям старшего поколения?- Поскольку мы уже год находимся в особой ситуации, то в первую очередь, конечно, пожелать здоровья. И тем, кто не заразился вирусом в прошлом году, чтобы он и в этом обошел стороной. А тем, кто заразился и выздоровел, чтобы прожил год без последствий. Так как раньше мы здоровья желали формально, то сейчас мы понимаем, что это очень важное пожелание.- Мы знаем Анатолия Карпова как человека, который может мыслить на много ходов вперед, вот если взглянуть на несколько ходов вперед, что ждет страну, нас с вами?- Ну, даже не ждет, а чего бы я пожелал… я, когда учился на экономическом факультете Ленинградского университета, понятно, что мы занимались и международной экономикой, и нашей экономической политикой, и когда мы помогали разным странам, в первую очередь, Африке, а у меня все время мысли были. Вот если у нас большие ресурсы, то, конечно, можно смотреть на весь мир. Но главная стабильность государства находится в здоровом состоянии своего общества. И мы об этом забывали, и, к сожалению, развалился Советский Союз. И сейчас мы видим, как страдает Америка. Вот они тоже обо всем мире думают, нам создают проблемы, а у себя порядок навести не могут, они вообще упустили страну, я считаю. И те проблемы, которые идут, это потому что руководство страны не смотрело на внутреннюю политику и считало, что у них все в порядке. А, оказывается, не так. И вот мне хотелось бы пожелать, чтобы народы России так же в мире и дружбе жили дальше. И если мы будем как одна семья, то никто нам не страшен, никакая Америка и Европа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАнатолий Карпов: Папа Римский сам составлял шахматные задачиГостем программы «НЕфантастика» на «Радио «Комсомольская правда» стал многократный чемпион мира по шахматам. Приводим фрагменты интересной беседы (подробности)