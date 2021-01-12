Бытует мнение, что композиторы и поэты лишь подносят снаряды, а стреляет (и соответственно получает все лавры) пушка, то есть артист, исполняющий написанные с помощью «подносчиков» песни. Ну а если ты, композитор, хочешь славы, изволь петь сам - иначе никак! А вот Раймонд Паулс умудрился стать звездой, не вставая из-за рояля - как сидел с невозмутимым видом, так и продолжал сидеть, ловя восхищенные взгляды зрителей. Конечно, помогла знаменитая композиция «Маэстро», написанная Паулсом для Аллы Пугачевой и превратившаяся в полноценный дуэт, пусть и поет в нем лишь одна Примадонна. «Меня узнайте вы, маэстро!» - взывала Алла Борисовна к хладнокровному джентльмену, словно признавая: значительная заслуга в ее достижениях принадлежит именно ему, написавшему «Миллион алых роз», «Делу - время!», «Старинные часы» и другие шлягеры. Столь же значительный вклад внес Паулс и в карьеры других ярких артистов - Лаймы Вайкуле, Валерия Леонтьева, творчество которых немыслимо без песен прибалтийского мастера.Конечно, насыщенная биография Раймонда Волдемаровича только лишь музыкой не ограничивается: он и министерство культуры Латвии возглавлял, и даже к президентскому креслу примеривался. Но для нас, разумеется, он был и будет прежде всего тем самым импозантным мужчиной за роялем, внимание которого так хочет привлечь женщина, сидящая в восьмом ряду. Поздравляем, маэстро!