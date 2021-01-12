Владимир УРИН, гендиректор Большого театра:- У меня рабочие будни начались 4 января - переговорами с новым руководителем Баварской оперы Сержем Дорни. Мы обсуждали возможные гастроли и совместные постановки. Серж прилетел в Москву, невзирая на коронавирус.Аркадий НОВИКОВ, ресторатор:- Я не уезжал никуда и наведывался на работу в первые январские дни. А 11 января, в первый официальный рабочий день, инспектировал строящийся ресторан в Трубниковском переулке. Он откроется в ближайшие 20 дней. Будет маленький, деликатесный, на 40 посадочных мест, в два этажа. С современной русской кухней и с очень хорошим питерским поваром.Олег КОТОВ, 100-й российский космонавт:- Нормальный рабочий день. Сейчас идет одно совещание, за ним следующее. Потом встречи, накопившиеся за эти дни. Корректируем планы на ближайшие полгода. Полеты на орбите идут, эксперименты продолжаются. Надо войти в рабочий ритм. Когда сегодня закончу работу, даже не знаю.Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:- Все поздравляют с прошедшими праздниками, но никто не поздравляет с главным - с первым рабочим днем нового года. Хотя я и в каникулы не скучал. Опасные погодные явления никак не реагируют на праздники. А экстремально опасная погода - когда в зимнее время морозы ниже нормы на 7 градусов и больше.Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ, врач-реаниматолог Центра медицины катастроф:- Мой первый рабочий день года был с 31 декабря на 1 января. Он оказался на удивление спокойным. На дорогах мы оказывали помощь. Выезжали на ДТП, на пожары. Но в прежние годы, когда люди гуляли, взрывались петарды, были ожоги и другие жуткие травмы. А тут 1 января обошлось без больших трагических последствий.Александр ТИХОНОВ, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:- Мне 2 января исполнилось 74 года, я уже прадед и счастливый человек. Ко мне обращались 10 января за комментариями о нашей победе на Кубке мира, но разве это работа? Это сплошные улыбки и радость.