Московский \\"Спартак\\" одержал невероятно волевую победу над ярославским \\"Локомотивом\\" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду. Уступая по ходу поединка, столичная команда одержала победу со счетом 4:3. Поединок состоялся в столице на льду \\"ЦСКА-Арены\\", его посетили 2 663 зрителя.Для москвичей этот успех - первый в сезоне в битвах против \\"Локомотива\\". К 33-й минуте встречи хозяева уступали со счетом 1:3. У гостей забросили шайбы Андре Петерссон (13), Александр Дарьин (16) и Максим Осипов (33). Тогда как у москвичей единственный точный бросок был на счету Анатолия Никонцева на 22-й минуте поединка. Однако в третьем периоде \\"Спартак\\" смог совершить настоящее чудо!Илья Талалуев (48), Евгений Кулик (58) и Сергей Широков (59) смогли забросить три шайбы и переломить ход поединка. \\"Спартак\\" одержал победу со счетом 4:3, причем бросок Широкова пересматривали в видеоповторе, но нарушений правил не обнаружили. \\"Спартак\\" своим успехом прервал серию из 4 побед ярославских хоккеистов.\\"Спартак\\" теперь с 50 очками в 45 матчах - на 7 месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Тогда как \\"Локомотив\\" - третий, у ярославцев 61 очко в 44 играх. Следующая встреча москвичей пройдет 13 января против екатеринбургского \\"Автомобилиста\\", а 14 числа \\"Локо\\" примет дома столичный ЦСКА.Отметим, что сегодня прошли еще два поединка в КХЛ. На своем поле \\"Автомобилист\\" в Екатеринбурге победил \\"Йокерит\\" 2:0, а \\"Металлург\\" (Магнитогорск) в Минске победил \\"Динамо\\" 4:2.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто произошло после матча Спартак - Локомотив ЯрославльМосковский \\"Спартак\\" добился невероятной волевой победы над ярославским \\"Локомотивом\\" 4:3. По ходу встречи команда Олега Знарка уступала со счетом 1:3, но забросила три шайбы в третьем периоде матча и впервые обыграла ярославцев в этом сезоне.(подробности)