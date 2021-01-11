Московский \\"Спартак\\" добился невероятной волевой победы над ярославским \\"Локомотивом\\" 4:3. По ходу встречи команда Олега Знарка уступала со счетом 1:3, но забросила три шайбы в третьем периоде матча и впервые обыграла ярославцев в этом сезоне.Главный тренер \\"Спартака\\" Олег Знарок, называя причины классной победы над соперником, сказал, за счет чего удалось такого достичь:- За счет огромного желания, поддержки болельщиков до конца. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и одержали победу. Реализовали одно большинство. Хотелось бы больше, еще одна такая придала бы нам уверенности.При этом, говоря по поводу ошибок, наставник москвичей на послематчевой пресс-конференции отметил:- У нас когда в три звена играешь, то немного устают люди. Получилось вот так, значит должны бороться за вбрасывания.Наставник \\"Локомотива\\" Андрей Скабелка, говоря о завершившемся поединке, в свою очередь, отметил:- Нужно было после третьего гола пропущенного взять тайм-аут, успокоить ребят, довести до овертайма хотя бы… Не смогли мы пятый матч подряд через день взять, потеряли концентрацию, чем и воспользовался \\"Спартак\\". С ними все игры в сезоне идут \\"от ножа\\". Кроме первой только если, может быть.Форвард \\"Локомотива\\" Александр Дарьин, появившись на пресс-конференции, выглядел просто опустошенным. Его команда уступила со счетом 3:4, хотя могла одержать победу. Хоккеист не скрывал эмоций:- Хорошая игра, \\"Спартак\\" с победой. Нельзя такие матчи отдавать, вели 3:1 в счете. Где-то стали ошибаться, теряли шайбу, удаления. Одно на другое накладывалось и вот таков итог. Мы добавляли с каждой сменой, нужно было удерживать свое преимущество.Автор победной шайбы \\"Спартака\\" Сергей Широков после поединка сказал, что остался доволен итогом поединка с \\"Локомотивом\\":- Мы, наверное, провели целостную игру. В первом периоде пропустили две контратаки, но гнули свою линию и это привело нас к победе. Здорово, что забили и сами не удалялись. Судьи разобрались в конце поединка с шайбой, все хорошо. Все готовились, тренировались к таким матчам. Идет все по плану - хотя начало сезона и сборы были скомканы. Мы знали, что у нас такая серия с \\"Локо\\". Знали, что можем обыграть и верили в это, набрали очки, которые нужны как воздух. Перед плей-офф важно забраться как можно выше.