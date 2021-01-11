Актер Павел Прилучный едва оправился после жутких побоев и тяжелой пластической операции, как вынужден приступить к съемкам. В блоге артист показал, как он изменился.Павла Прилучного в конце 2020 года сильно избили в ночном клубе. После драки у звезды сериала \\"Мажор\\" появились серьезные проблемы с лицом. Ему сделали пластическую операцию. Но она не помогла, так как задет лицевой нерв.Из-за это артист внешне сильно изменился. Теперь у него перекошенное лицо. Врачи настаивают на лечении и физиотерапии. Однако из-за плотного съемочного графика знаменитость не имеет возможности как следует восстановиться. Он вынужден появляться на площадке, дабы не было простоя в рабочем процессе.Стоит отметить, что 11 января для Павла - особенный день. Восемь лет назад на свет появился его первенец - сын Тимофей. Мальчика родила бывшая жена артиста Агата Муцениеце.По случаю важной даты Прилучный разместил в блоге фото новорожденного Тимофея. \\"С Днем рождения! Спасибо тебе, что выбрал меня в свои отцы! Я не подведу!\\", - подписал актер снимок.Напомним, Павел Прилучный почти десять лет был женат на Муцениеце. Они познакомилась на съемках сериала \\"Закрытая школа\\", расписались в 2011 году. Во время брака у них родились двое детей. У экс-супругов растут сын Тимофей и дочь Мия. Последние годы отношения супругов нельзя было назвать трепетными. Актер поднимал руку на супругу. Летом 2020 года пара развелась. По слухам, причиной расставания одной из самых красивых кинопар стала звезда сериала \\"Папины дочки\\" Мирослава Карпович.