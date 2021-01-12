Американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что 218 членов Палаты представителей Конгресса от Демократической партии США поддержали проект резолюции об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа.Есть все основания для того, что уже сегодня он будет вынесен на голосование. Набранного числа голосов достаточно для того, чтобы резолюцию утвердить и, таким образом, официально инициировать второй по счету импичмент Трампа.Однако, спикер Палаты, Нэнси Пелоси, начавшая весь этот процесс, неоднократно говорила, что вынесение на голосование состоится только в том случае, если Трамп сам не подаст в отставку, или не будет применена Двадцать пятая поправка к Конституции США позволяет действующему вице-президенту страны сместить президента. Но о ней, похоже, можно забыть: вчера конгрессмены-республиканцы заблокировали резолюцию, призывавшую вице-президента Майка Пенса воспользоваться своим конституционным правом и отрешить Трампа от руководства страной.В пользу Трампа играет время: даже если сегодня резолюция будет одобрена, ее должны рассмотреть профильные комитеты, а затем за или против импичмента проголосовать сенаторы.Главное обвинение, предъявляемое Трампу, - подстрекательство к мятежу. Но ведущие юристы относятся к этому скептически: доказать столь серьезное обвинение на основании лингвистических экспертиз речей и твитов Трампа, будет крайне затруднительно. Трамп открыто никого и никогда не призывал к мятежу.Но глава Комитета по регламенту Палаты представителей Джим МакГоверн выразил уверенность, что импичмент будет утвержден до 20 января – дня окончания президентского срока Трампа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСайт Госдепа \\"уволил\\" Трампа раньше срока\\"Срок его полномочий истек 11 января\\", сообщается на сайте американского ведомства (подробности)