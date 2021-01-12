Цифровая революция до неузнаваемости изменила нашу жизнь. И было бы странным, если бы новые технологии не затронули сферу основного инстинкта. Впрочем прогресс вторгался в эту интимную зону уже неоднократно и каждый раз это глубокое проникновение порождало тектонические социальные изменения. Например, кто бы мог предположить, что аборты и презервативы, придуманные, чтобы облегчить участь женщины, приведут к совершенно неожиданному результату - к сексуальной революции?! Теперь задним числом ученые понимают, что контрацептивы разделили секс для рождения детей и секс для удовольствия, а заодно выпустили из бутылки джин феминизма. Ведь отныне женщина сама стала решать, когда и на каких условиях она хочет быть матерью…И ДЗЮБА СМАРТФОНОМ НАМ ПУТЬ ОЗАРИЛ...Сейчас мы наблюдаем, как высокие технологии стремительно вторгаются в сферу интимных отношений мужчины и женщины. Самый яркий пример это невероятные приключения звездных первопроходцев удивительного мира интернет-секса. Речь идет об интимных утехах, которым предавались в виртуальном пространстве футболист сборной России Артем Дзюба и один из самых богатых людей планеты американский миллиардер Джефф Безос.Дзюба занимался незащищенным виртуальным сексом с незнакомой девушкой. Это вид онлайн близости, когда партнеры возбуждают друг друга обмениваясь фривольными сообщениями, фотографиями или видео, затем устанавливают видеосвязь и, наблюдая друг за другом, переходят к работе в “ручном” режиме. Однако виртуальная партнерша Дзюбы, судя по всему, записала видео и передала его шантажистам, которые вымогали у Артема 5 миллионов долларов. Джефф Безос вел себя более осмотрительно, по ту сторону экрана находилась его любовница телеведущая Лорен Санчес, и в отличие от Дзюбы до виртуального секса здесь дело не дошло, все ограничилось секстингом. Секстинг - это производное от слов “секс” и “текст” - иными словами это виртуальный флирт, интимная переписка. Безос писал, что хочет обладать Лорен, чувствовать ее запах, уложить ее в постель и прочую чепуху, которую обычно несут влюбленные. Свои сообщения Джефф богато иллюстрировал селфи, на которых он не всегда был в одежде. А дальше темная история - то ли пикантную переписку продал журналистам брат Лорен, то ли телефон миллиардера взломали хакеры, но любовная лирика Безоса была опубликована. Среди миллионов пользователей, которые с интересом знакомились с эротическим творчеством основателя Amazon, оказалась и законная жена Джеффа. История закончилась разводом, Маккензи Безос получила в качестве отступных 4% акций Amazon на сумму $38,3 млрд, благодаря чему “разведенка” тут же стала третьей в рейтинге самых богатых женщин мира.Несмотря на столь дорогостоящий для знаменитостей опыт в области виртуального интима, прогресс не остановить. Наша сексуальная жизнь все больше будет связана с интернетом и высокими технологиями. Какое будущее ждет нас через 20 лет?ЗАМЕНИТ ЛИ ОНЛАЙН-СЕКС ТРАДИЦИОННУЮ БЛИЗОСТЬ?С технологической точки зрения все более ли менее понятно. Расстояния уже не будут являться преградой для неожиданно вспыхнувшей страсти. Уже существует технология, которая позволяет партнерам синхронизироваться через специальное приложение и, управляя секс-игрушками, доставить друг-другу удовольствие даже если вы находитесь на разных континентах. Называется эта технология теледильдоника. Для пущего эффекта сейчас разрабатываются специальные костюмы, которые способны передать тактильные ощущения. То есть партнер по ту сторону экрана сможет выбирать участок тела, который он, допустим, хочет у вас погладить или поцеловать. И костюм с помощью изменения температуры, давления, вибрации создает это ощущение. А если еще подключить очки виртуальной реальности, то воспроизвести физические и визуальные параметры телесной близости худо-бедно возможно. Реально даже с помощью специальных таблеток искусственно воспроизвести химию эйфории, которая возникает в организме, в минуты сексуального удовольствия. Иными словами физическое присутствие другого человека для занятий сексом будет необязательно. Но все же, как говаривал О’Генри, песок плохая замена овсу.На худой конец, бедолагам (которым приспичило так, что им уже не до глубокого духовного мира партнера) скорую помощь смогут оказать секс-роботы. Они становятся все более реалистичными, но по большому счету секс с роботом это все равно, что интимная близость с пылесосом, которую практиковал герой Гарика Харламова из сериала “Гусар”. То есть конкурировать с любовником из плоти и крови в обозримом будущем этот агрегат вряд ли сможет. Так что не стоит беспокоиться, что пережитком проклятого аналогового прошлого станет настоящий секс с нежными прикосновениями (там, куда Макар телят не гонял), откровенными ласками, бесстыдным шепотом, стонами и сладостным скольжением по “русским горкам”, которые возникают, когда влюбленные становятся единым целым.Секс-гаджеты, скорее всего займут свою ограниченную нишу. Возможно, жена капитана дальнего плавания будет собирать своему бродяге мужу в дальнюю дорогу походный набор, чтобы он из своего прекрасного далека смог исполнить супружеский долг с помощью теледильдоники. Либо такой же комплект бытовой техники выдадут футболисту на время сборов, или любимому человеку, которого ждет длительная командировка. Но большая часть населения, вероятно, все же будет заниматься сексом по старинке - на ощупь, как это делали наши предки при царе Горохе.ЖЕНЩИНА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ МАМОЙКуда более значимые последствия могут иметь технологии связанные с деторождением. Например, создание искусственной материнской утробы произведет эффект взрыва социальной атомной бомбы. Ученые достаточно близко подошли к решению этой задачи. В 2017 году специалисты из Детской больницы Филадельфии (США) провели успешные испытания искусственной матки, в которой недоношенные ягнята прожили месяц. Искусственная матка это своего рода “биомешок”, наполненный околоплодными водами, а кислород и питательные вещества плод получает через аналог пуповины. Технология пока не позволяет выращивать в этом биомешке человеческих младенцев. Но это вопрос ближайших 10-15 лет. Потому что тут существует мощный государственный интерес: искусственная матка позволит радикальным образом решить демографическую проблему. Одно дело заставить рожать женщин, как видим, тут и материнский капитал не очень-то помогает. И совсем другое дело поставить рождение детей на промышленную основу.- Сегодня самая главная угроза жизни для нерожденных младенцев исходит не от наркотиков, алкоголя или плохих условий жизни, а от матерей, не желающих детей, - говорит Дженни Климан, автор книги «Секс без людей, мясо без животных. Кто проектирует мир будущего?». - Новые технологии могут спасти плод, которому угрожает аборт: его можно пересадить в искусственную матку, вырастить и передать родителям, которые мечтают о ребенке.Напомним, только в России ежегодно производится более полумиллиона абортов. Для сравнения, каждый год в стране появляется на свет полтора миллиона детишек( кстати еще 15 лет назад количество абортов равнялось числу рождений).По словам Климан уже сейчас работодатели в Кремниевой долине предлагают ценным сотрудницам заморозить свои яйцеклетки, чтобы самые продуктивные годы они посвятили работе, а рождение ребенка отложить на потом. А когда появится искусственная матка, женщинам вообще можно будет не отвлекаться на беременность и роды. Это будет удобно женщинам и врачам-неонатологам, которые смогут полностью контролировать развитие малыша в утробе. В восторг придут работодатели и государство. Но ученые предсказывают человечеству великие потрясения: ведь женщина лишиться своего главного качества - статуса высшего существа, дающего новую жизнь. Она, как и мужчина, превратится просто в поставщика половых клеток. И это будет концом эмансипации: представительницы прекрасного пола полностью уравняются в правах с мужчинами, в том числе и в праве на ребенка. Но чего стоят все блага цивилизации, если женщина перестанет быть мамой? Это большой вопрос.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМы все немного мутанты: биолог рассказал, можно ли жить вечно и нужен ли нам сверхчеловекПреподаватель кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии поделился своим мнением о природе коронавируса, деградации человечества и будущем клонирования (подробнее)