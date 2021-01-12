Рассказываем последние новости о коронавирусе в мире на 12 января 2021. Так, по сообщению Российского фонда прямых инвестиций, Алжир зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V», став таким образом первой страной в Африке, принявшей важное решение для защиты здоровья своих граждан.Правительства по-разному пытаются решить проблему распространения опасной инфекции на территории своих государств, однако все чаще власти приходят к выводу, что победить пандемию без массовой вакцинации не удастся.Накануне стало известно, что в США первую дозу вакцины получили порядка 9 миллионов человек, а будущий президент страны Джо Байден перед телекамерами сделал вторую прививку.Одним из немногих позитивных моментов в ситуации с пандемией стало решение властей Греции открыть школы и дошкольные учебные заведения. Из-за коронавируса свыше 850 тысяч детей младше 12 лет находились дома с середины ноября.В то же время, гораздо чаще слышны новости об ужесточении ограничений.Так, в Армении еще на полгода официально продлили карантин, действовавший с 11 сентября по 11 января. В рамках ограничений, кроме прочего, гражданам других стран запрещено прибывать на территорию Армении сухопутным транспортом.Подобное же решение приняли и власти Индонезии – из-за появления нового штамма коронавируса иностранцам запрещен въезд на территорию страны до конца января.В Португалии заявили о начале третьей волны коронавируса. Накануне стало известно о заражении COVID-19 президента страны Марселу Ребелу ди Соуза.Возбудитель COVID-19 попал и на территорию Микронезии – островного государства, остававшегося одним из немногих, где коронавирус до сих пор не был выявлен.Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в разговоре с журналистами сказала, что несмотря на массовую вакцинацию, начавшуюся во многих странах практически одновременно, рассчитывать на формирование коллективного иммунитета в 2021 году не стоит.