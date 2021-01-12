Профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц в 2019-2020 годах представлял интересы Дональда Трампа. Тогда американского лидера обвиняли в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского, якобы тот просил украинского коллегу помочь переизбраться ему на второй срок. И президент остался на своем посту.Сейчас в Соединенных Штатах намерены во второй раз подвергнуть действующего президента импичменту. Вот только его адвокат, почетный профессор права Гарвардского университета и специалист по конституционному праву США Алан Дершовиц уверен, что дело до него не дойдет.- Дело не дойдет до финала, - заявил Дершовиц. - Все, что могут сделать демократы, - это объявить президенту импичмент в Палате представителей. Для этого нужно простое большинство голосов. Но это неполноценная формальность. Так как далее документы должны быть переданы для разбирательства в Сенате. Но есть правила, и они не допускают, чтобы дело дошло туда до полудня 20 января. А к этому времени Трамп покинет свой пост.По словам профессора, импичмент Трампа на основании слов, которые тот сказал в своем обращении перед участниками митинга перед тем, как те штурмовали Капитолий, может стать бомбой замедленного действия под Конституцией США.Дершовиц заявил, что он лично не одобряет речей Трампа. Но высказывания американского лидера «относятся к основным правам американского гражданина», подпадающим под категорию «свобода слова», и импичмент президенту за осуществление этих прав, закрепленных в Первой поправке к Конституции, может быть опасным для нее.- Согласно знаковому решению Верховного суда 1969 года по делу «Бранденбург против Огайо» слова президента Трампа защищены Конституцией, - пояснил Дершовиц. – Импичмент, предъявляемый президенту лишь за его высказывания, создаст прецедент, не предусмотренный создателями основного документа США. Он будет заряженным оружием, бомбой замедленного действия, готовыми к использованию, а это не то, чем должны были быть импичмент или поправки к Конституции.